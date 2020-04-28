О резиновой камералке и наглости налоговой. Обзор форума «Клерка»

Самоизоляция и бухгалтеры — взрывная смесь.

Майские праздники все ближе, а с ними и надежда на окончание самоизоляции. Впрочем, вопросов на форуме «Клерка» из-за нерабочих дней меньше не становится. Вот что обсуждали на прошедшей неделе.

Как бы сделать так, чтобы не платить работникам за апрель? Руководитель мучает этим вопросам автора темы «Оплата труда в салоне красоты».

Срок камеральной проверки теперь резиновый? Оказывается, да. Автору этой темы прислали вызов на рассмотрение материалов камералки спустя год и два месяца после сдачи РСВ.

Как фирме продать автомобиль предприятия физлицу без ККТ? Варианты ищут в этой теме.

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Налоговая вернула деньги и просит на них начислить 6%. Т.е. сначала они их ошибочно сняли, потом вернули, а теперь еще и налог с них хотят!

Что обсуждают в этой теме, видно из её названия: «Самоизоляция. Кто налоговый агент по НДФЛ по выплатам работникам старше 65 лет: работодатель или ФСС?»

Помогите коллегам

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