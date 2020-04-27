Третья неделя апреля показала повышение спроса в магазинах. Сбербанк посчитал траты людей

Сбербанк выложил оперативную оценку потребительской активности россиян 13–19 апреля. Приводим здесь данные.

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Сокращение расходов россиян на товары и услуги в период с 13 по 19 апреля 2020 г. составило 14,5% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

При этом по отношению к предшествующему периоду траты вторую неделю подряд растут к предшествующему периоду. Прирост относительно расходов 6–12 апреля составил 3,9%.

Падение розничного товарооборота составляет всего 1,8% г/г, при этом в секторе услуг улучшений нет (–53,6% г/г).

Всплеск покупок зафиксирован в сегменте «Универсальные магазины». Структура изменений по категориям дает основание предположить, что прирост за эту неделю преимущественно связан с празднованием Пасхи.

В целом происходит общая стабилизация расходов на текущих уровнях. По всей видимости, до конца апреля существенного ухудшения не произойдет.

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В разрезе категорий отмечается характерный всплеск в «Универсальных магазинах». Спрос обычно растет здесь в течение пасхальной недели, а затем нормализуется. За период с 13 по 19 апреля 2020 г. на этот сегмент приходится 1,1 п.п. из 3,9% совокупного прироста к прошлой неделе. Еще 1,7 п.п. обеспечили продуктовые магазины, что, вероятно, также связано с религиозным календарем. Ввиду постоянного «плавания» даты празднования, корректный учет этого фактора является трудоемкой задачей. Однако рост покупок в указанных категориях не представляется устойчивым.

Вторую неделю подряд сохраняются нормальные объемы продаж в такой крупной категории, как «Товары для ремонта» (–2,8% г/г). Продолжают появляться новые покупатели бытовой техники и электроники, а также мобильных устройств. По сравнению с предшествующей неделей символически подрос даже спрос на авиабилеты; здесь, очевидно, появились желающие воспользоваться выгодными ценовыми предложениями. Однако транспортный комплекс в целом остается одним из самых слабых: падают продажи бензина, расходы на такси, стоянки, парковки. А в авиабилетах изменение к 2019 г. составляет –89,2%.