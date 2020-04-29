Банковская ячейка: зачем и когда она нужна

Если от бабушки вам достались фамильные драгоценности, можно, конечно, спрятать их под обивкой ореховых стульев. Но сегодня есть куда более надежный способ хранить золото и бриллианты — банковская ячейка. Рассказываем, кому она может пригодиться и как воспользоваться этой услугой.

Что такое банковская ячейка и что можно в ней хранить?

Фактически, банковская ячейка — это личный сейф в банке. Вы можете арендовать его для безопасного хранения ценностей: денег, украшений, коллекции драгоценных монет или яиц Фаберже.

Спрятать в ячейку можно что угодно, кроме запрещенных предметов вроде оружия, наркотиков, взрывчатки, токсичных или радиоактивных веществ. Продукты или другие скоропортящиеся вещи в ячейке тоже хранить нельзя. Такой пункт всегда есть в договоре с банком.

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Зачем хранить деньги в ячейке, разве это выгодно?

Просто держать в ячейке деньги, конечно, нет смысла: проценты на них не капают. Но можно использовать банковский сейф для хранения и безопасной передачи денег при оформлении крупных сделок — например, при покупке недвижимости.

Сколько времени можно хранить ценности в ячейке?

Ячейку можно арендовать на любое время. Обычно договор заключают на срок от 1 дня до 3 лет с возможностью продления (пролонгации). И здесь нужно быть внимательным. Банк может пролонгировать договор по умолчанию, тогда ваши ценности остаются в ячейке, а вы лишь доплачиваете нужную сумму за хранение.

Если же автоматической пролонгации нет, все зависит от договора. Одни банки напомнят вам, что срок аренды истекает, а другие нет.

В любом случае, если вы не заберете имущество вовремя, банк может вскрыть сейф и поместить содержимое в единое закрытое банковское хранилище. А когда вы решите забрать свои вещи, у вас могут потребовать компенсацию — штраф и плату за хранение по более высокому тарифу.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, стоит тщательно изучить все условия договора.

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Сколько стоит ячейка?

Чем больше размер ячейки, тем дороже аренда. В среднем сейф обойдется вам от 40 до 90 рублей в день.

Банки нередко дают скидку до 50% на аренду ячеек. Например, клиентам, которые открывают праздничные вклады, или владельцам премиальных пакетов обслуживания.

Дополнительно у вас могут попросить залог за ключ и использование ячейки. Тут цифры могут различаться на порядок: в одних банках залог составляет 500 рублей, в других — 3000. Залог вернут, когда вы освободите сейф.

Все ли ячейки одинаково безопасны?

Основные требования к безопасности хранилищ банков и сейфов прописаны в ГОСТах (нужные стандарты можно найти через поиск на сайте Росстандарта по запросу «безопасность хранилищ»). Плюс к этому банки разрабатывают внутренние стандарты безопасности. Но в целом больших различий в системах охраны ячеек у разных банков нет.

И, несмотря на все усилия банков, иногда случается, что их грабят, а банковские ячейки взламывают. Причем это происходит как в крупных, так и в небольших банках. Никакой закономерности здесь нет. Шанс, что мошенники нацелятся именно на ваш банк, очень мал, но совсем исключать его нельзя.

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Что будет, если грабители все же украдут ценности из моей ячейки?

Шансы вернуть украденное или получить деньгами его стоимость зависят от того, какой договор вы заключили с банком.

Безопаснее использовать договор ответственного хранения. В этом случае банк отвечает за сохранность содержимого. Ценности принимают и выдают по описи. Если вы кладете в ячейку деньги, банк пересчитает их и проверит подлинность. Если собираетесь хранить другое имущество, банк привлечет оценщика, чтобы вписать в договор справедливую стоимость. За это придется заплатить отдельно. Зато если из ячейки что-то пропадет, банк должен полностью компенсировать ущерб. Но такую услугу предоставляют не все банки.

Гораздо чаще предлагают обычный договор аренды. Это значит, что банк не контролирует, что находится в сейфе: закладка происходит без описи и без участия сотрудников банка. Банковская ячейка открывается двумя ключами: один хранится у вас, другой — в банке. Поэтому банковский служащий вместе с вами войдет в хранилище, чтобы открыть сейф своим ключом. Затем он выйдет из помещения, и у вас будет время, чтобы положить в ячейку свои ценности.

Банк в любом случае отвечает за сохранность сейфа. По закону, если ячейку ограбят, банк обязан возместить вам убытки, то есть полностью компенсировать сумму пропавшего имущества. И вы можете подать на банк в суд. Но по факту доказать без описи, что в ячейке было бриллиантовое ожерелье, а не пакетик чипсов, будет трудно. В этой ситуации вся надежда только на полицию.

Таким образом, по договору аренды безопаснее всего хранить только то, что не представляет интереса для грабителей банка — например, документы. Другой выход — отдельно застраховать имущество. Если эту услугу не предложит вам сам банк, можно обратиться к сторонней страховой компании.

Как арендовать ячейку в банке?

1. Сначала нужно оформить договор, для этого потребуется паспорт. Если вы хотите использовать ячейку для передачи денег, например, за земельный участок, то должны прийти в банк вместе с продавцом и заключить трехсторонний договор.

2. Выберите размер ячейки и срок аренды. Для оформления сделки ячейка нужна на небольшой срок, обычно не больше месяца, но в случае необходимости аренду можно продлить.

Лучше выбирать договор с автоматической пролонгацией (продлением), иначе вам (или даже вдвоем с продавцом) нужно будет снова приходить в банк, чтобы продлить аренду.

3. После этого вам выдадут ключ от ячейки. Второй ключ остается у банка. Дополнительно вам могут дать, например, одноразовый электронный пропуск для прохода в хранилище к ячейке.

Если вы собираетесь с помощью ячейки передать деньги за покупку квартиры или участка, то ключ вы можете сразу вручить продавцу. Но воспользоваться им он сможет только после того, как недвижимость станет вашей.

4. Чтобы положить что-то в ячейку или взять из нее, вы вместе с сотрудником банка заходите в хранилище. Служащий открывает ячейку своим ключом, вы — своим. В зависимости от того, какой у вас договор — аренды или хранения ценностей, — представитель банка либо контролирует, что вы кладете или достаете, либо оставляет вас наедине с сейфом.

Если вы выбираете договор хранения ценностей, банк пересчитывает деньги и проверяет их подлинность, составляет опись, а затем при вас закладывает их в ячейку. Если же это договор аренды, сотрудник банка не проверяет, что вы туда кладете.

5. После того как вы поместите в ячейку или заберете имущество, вы (или продавец) закрываете ее своим ключом, а сотрудник — своим.

6. Для повторного доступа к ячейке вы должны будете снова предъявить паспорт.

Если вы покупаете недвижимость, то после закладки денег в ячейку можете вместе с продавцом приступить к регистрации собственности на свое имя. Продавец приходит в банк со своим экземпляром договора, зарегистрированным в Росреестре. После предъявления документов банк дает ему доступ к ячейке и он забирает деньги.

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Смогут ли родственники получить доступ к ячейке, если со мной что-то случится?

Проще всего сразу оформить доверенность на другого человека, чтобы разрешить ему доступ к сейфу. Банк либо сам оформит ее по вашей просьбе, либо попросит доверенность, удостоверенную нотариусом.

Можно составить доверенность, которая будет действовать только при определенном условии. Например, при предъявлении свидетельства о смерти человека, который выдал доверенность, — тогда она фактически становится аналогом завещания.

Если такую доверенность не оформить, то ваши близкие могут попытаться получить ценности из вашей ячейки через нотариуса. Схема действий в этом случае будет такая:

1. В течение полугода со дня смерти родственники должны обратится к нотариусу, чтобы вступить в наследство. Тот отправит запрос в банк, чтобы выяснить, какие счета, вклады и ячейки были оформлены на умершего. Если точно известно, в каком банке он обслуживался, нотариус пошлет запрос именно туда. Но обычно нотариусы на всякий случай рассылают запросы во все банки своего региона, которые работают с частными лицами.

2. Если был заключен договор ответственного хранения, банк сразу ответит, что хранится в ячейке. В случае договора аренды банк вскроет ячейку, опишет содержимое и отправит акт описи нотариусу.

3. Наследник должен получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство и прийти с ним в банк. С этим документом и паспортом он сможет получить ценности.

Но стоит иметь в виду: банк может потребовать доказательств, что ценности в ячейке принадлежали ее арендатору. Ведь теоретически человек мог положить туда и чужие вещи — например, яйцо Фаберже, которое купил на аукционе старый приятель и попросил подержать его у себя какое-то время.

Если банк отдаст эту драгоценность наследникам, а затем появится ее настоящий владелец с чеком о покупке и распиской о том, что передал ее другу, у банка будут большие проблемы. Суд может обязать банк вернуть собственность владельцу или компенсировать ее стоимость.

Поэтому иногда банки перестраховываются и, если наследники не могут предъявить доказательства собственности, оставляют вещь у себя на бессрочное хранение.

Плюсы

Безопасность . В банке действует многоступенчатая система защиты. Ячейка — это металлический сейф в помещении с бронированной дверью, охраной, сигнализацией и видеонаблюдением. Так что хранить здесь ценности намного надежнее, чем дома, хотя риски все же остаются. Ведь Оушена и его друзей можно встретить и в обычной жизни.

. В банке действует многоступенчатая система защиты. Ячейка — это металлический сейф в помещении с бронированной дверью, охраной, сигнализацией и видеонаблюдением. Так что хранить здесь ценности намного надежнее, чем дома, хотя риски все же остаются. Ведь Оушена и его друзей можно встретить и в обычной жизни. Сохранность имущества . Содержимое ячейки — это ваша собственность, а не банка. Даже если у банка отзовут лицензию, ячейку не вскроют без вас, а ценности вернут вам целиком — ограничение в 1,4 млн рублей на то, что хранится в сейфах, не распространяется. И ваши ценности в банковской ячейке не учитываются при расчете компенсации от АСВ, если у вас был счет в этом же банке. Обратно ваши сокровища вы получите в течение нескольких дней.

. Содержимое ячейки — это ваша собственность, а не банка. Даже если у банка отзовут лицензию, ячейку не вскроют без вас, а ценности вернут вам целиком — ограничение в 1,4 млн рублей на то, что хранится в сейфах, не распространяется. И ваши ценности в банковской ячейке не учитываются при расчете компенсации от АСВ, если у вас был счет в этом же банке. Обратно ваши сокровища вы получите в течение нескольких дней. Режим банковской тайны. Банк не имеет права раскрывать посторонним информацию о том, что у вас есть банковская ячейка и что в ней лежит. Исключение — требование МВД, ФСБ или суда.

Риски