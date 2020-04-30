Советы предпринимателям по выходу из кризиса

Стремительное распространение коронавируса и ответные меры в виде карантина спутали планы многих. Города встали и опустели, компании и предприятия не работают, людей призывают сидеть дома, но из-за финансовых ограничений это мало у кого получается.

О том, как ситуацию видят бизнесмены, на что надеются и что должны предпринимать, пока длится самоизоляция, рассказывает Александр Евгеньевич Синеркин, индивидуальный предприниматель и руководитель нескольких бизнесов.

Ситуация, как она есть

Малый и средний бизнес встал. Это факт. В частности, на 3-6 месяцев (и более) остановилось мебельное производство, которым руководит Александр.

Буйным цветом расцвёл инфобизнес. К сожалению, активизировались «инфоцыгане», которые ничего толком из себя не представляют. Их фишка – теория, не применимая на практике и тем более в условиях имеющегося кризиса.

Они говорят уверенно много красивых слов, но ни о чем.

А как же поддержка?

Обсуждаемые меры государственной поддержки пока не работают так, как должны. Банки продолжают требовать оплаты кредитов, для получения кредитных каникул устанешь слушать список документов, которые нужно собрать.

А предложение некоторых оппозиционеров раздать людям, сидящим на самоизоляции, деньги с человеческой стороны очень даже неплохое, но в гонке за влияние государств, которая начнется после победы над коронавирусом, существенно ослабит Россию. Поэтому реализовывать его нельзя.

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Истина где-то там

Любая самоизоляции и карантин рано или поздно закончатся. Об этом рынок узнает сразу.

Чтобы держать руку на пульсе, не упустить этот момент и не стать жертвой информационного шума, нужно отслеживать серьёзных англоязычных экспертов, высказывающих свое мнение про обозримое будущее стран и мира. Они дорожат репутацией и ответственно подходят и прогнозированию.

На данный момент самая объективная информация о положении в России и Европе – у китайских и индийских источников.

Они мало обращают внимание на такой фактор, как лояльность народа, не занимаются агитацией, не гнобят ту или иную сторону, имеют в штате корреспондентов и интервьюеров высокого уровня. Их экономические и политические обозрения более чем менее объективны.

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Чтобы найти «золотую середину», рекомендуется сравнивать полученные из иностранных источников сведения с заметками таких отечественных экспертов, как Михаил Хазин, Алексей Навальный, Дмитрий Потаренко, Игорь Рыбаков. Но явно не официальные СМИ. Последний обращает внимание на несколько иную, нежели транслируемая, грань происходящего, обосновывая свою точку зрения.

4 важных советов предпринимателям по выходу из кризиса

Совет 1. Находясь на самоизоляции, важно беречь деньги.

После карантина жизнь только начнется, и нужно будет вставать обратно в строй.

Совет 2. Нельзя поддаваться панике.

Бизнесмен должен транслировать уверенность и спокойствие. Причем, неважно, работает он в мебельном, машиностроительном или любом другом бизнесе. Нельзя множить недовольство и напряжение в своих соцсетях, копировать глупые шутки и прочее. Этим ситуацию не улучшишь. И вообще предприниматели всегда живут в стрессе. У них ежемесячно кризисы – в отношениях с подчиненными, контрагентами, рынком, государством. Ситуация, вызванная коронавирусом, от обычной особо не отличается.

Совет 3. На плаву останется тот, кто разработает действенный план захвата рынка у своих ослабших конкурентов.

Для этого важно использовать все появившееся свободное время И САМЫМ ПЕРВЫМ ВОССТАТЬ ИЗ МЁРТВЫХ, после выхода из карантина. Бизнес мен должен мелькать на всех рекламных площадках в интернете. Это нужно, чтобы ЕГО клиенты И ЕГО КОНКУРЕНТОВ о нем вспомнили, ЕГО УВИДЕЛИ и начали ОПЯТЬ заказывать его продукцию.

Совет 4. На карантине следует заняться своим здоровьем (ЗАКАЛИВАНИЕ, УИГУН, ЙОГА, РАСТЯЖКА, ЗАРЯДКА, МАССАЖ).

Предприниматели – люди, умирающие в 50-55 лет из-за постоянных стрессов. И нужно уменьшить (а также предвосхитить) их негативное влияние, пока есть возможность.

Бизнес, такая же игра для мужчин, как война, власть, шоу-бизнес, спорт, любая профессия и даже семья. Тут главное выигрывать и наслаждаться процессом, а для этого надо совершенствоваться в деле, не терять тонус, любить жизнь и держать разум чистым.