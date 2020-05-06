Субсидии малому бизнесу: главная тема недели на форуме «Клерка»

Люди пытаются понять, есть ли шанс получить помощь от государства. Главная тема прошедших 10 дней на форуме «Клерка» — субсидии от государства малому бизнесу.

Подходит ли ОКВЭД? Как заполнить заявление? Все это обсуждается в темах:

Многие темы так или иначе связаны с ситуацией по коронавирусу. Так, в этой теме ИП переживает, что отправит деньги поставщику в нерабочие дни. А вдруг посчитают, что он работал?

А в теме Возврат денег от турагентства в связи с коронавирусом спрашивают совета представители турбизнеса. Ответов пока нет.

И на эти темы тоже пока не откликнулись. Вдруг вы можете помочь?