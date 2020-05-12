Должны ли большие магазины платить налог от кадастровой стоимости

В России появилась новая тенденция, когда департаменты экономической политики включают супермаркеты и гипермаркеты или иные сетевые розничные магазины в перечень имущества, которое облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости. Его ставка составляет до 2% от стоимости имущества, что весьма существенно для бизнеса. Под угрозой дополнительного налогообложения оказались не только юридические лица, но и ИП.
Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении:
· административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 3000 кв. м и помещений в них (кроме помещений, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти, автономных, бюджетных и казенных учреждений), если соответствующие здания (строения, сооружения), за исключением многоквартирных домов, расположены на земельных участках, один из видов разрешенного использования которых предусматривает размещение офисных зданий делового, административного (кроме зданий (строений, сооружений), расположенных на земельных участках, вид разрешенного использования которых предусматривает размещение промышленных или производственных объектов) и коммерческого назначения, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания;
· отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) общей площадью свыше 2000 кв. м и помещений в них, фактически используемых в целях делового, административного или коммерческого назначения, а также в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.
Следует отметить, что в соответствии с п. 53 и п. 54 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 торговый комплекс представляет собой совокупность торговых предприятий, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг. А также централизующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности.
Торговый центр представляет собой совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, расположенных на определенной территории. Таким образом, торговые комплексы, торговые центры представляют собой совокупность расположенных на одной территории торговых предприятий как имущественных комплексов, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг.
В соответствии с п. 42 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 супермаркет (универсам) — это магазин с площадью торгового зала от 400 кв. м, в котором осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания. В соответствии с п. 47 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 гипермаркет — это магазин с площадью торгового зала от 5000 кв. м, в котором осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных товаров универсального ассортимента преимущественно по методу самообслуживания. Из вышесказанного можно сделать вывод, что супермаркеты и даже гипермаркеты не являются торговыми центрами и не должны включаться в перечень имущества, которое облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости.
Рассмотрим теперь возможность включения супермаркетов и гипермаркетов в перечень имущества, которое облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости, как отдельно стоящие нежилые здания общей площадью свыше 1000 кв. м и помещений в них, фактически используемых в целях делового, административного или коммерческого назначения. А также в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.
В силу п. 2 примечания к табл. 4 Строительных норм и правил, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 года № 30, под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий и сооружений. Поэтому, как правило, и в эту категорию зданий и сооружений супермаркеты и гипермаркеты не попадают.
В случае попадания супермаркетов и гипермаркетов в перечень имущества, которое облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости, во избежание излишней налоговой нагрузки по налогу на имущество советуем обращаться в суд с административным исковым заявлением.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании нормативного правового акта недействующим частично
Правительством Москвы 28 ноября 2014 года принято Постановление № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» (далее — Постановление № 700-ПП). Нормативный правовой акт опубликован 2 декабря 2014 года в издании «Вестник Мэра и Правительства Москвы» № 67, а также размещен 28 ноября 2014 года на официальном сайте Правительства Москвы http://www.mos.ru.
Подпунктом 1.1 пункта 1 названного постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП утвержден Перечень объектов недвижимого имущества (зданий, строений и сооружений), в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.
Постановлением Правительства Москвы внесены изменения в постановление № 700-ПП, согласно которым соответствующим пунктом приложения 1 «Здания, строения и сооружения, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость», включено нежилое здание, которое является гипермаркетом.
Данное нежилое здание, включенное в перечень, не обладает признаками объектов налогообложения, определенными статьей 1.1 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» и статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Включение нежилого здания в перечень противоречит приведенным законоположениям и нарушает права и законные интересы административного истца в сфере экономической деятельности, так как незаконно возлагает на него обязанность по уплате налога на имущество в большем размере.
В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.
Оспариваемыми в части нормативными правовыми актами урегулированы общественные отношения в сфере налогообложения.
Согласно пункту «и» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (части 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).
Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении:
1) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 3000 кв. м и помещений в них (кроме помещений, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти, автономных, бюджетных и казенных учреждений), если соответствующие здания (строения, сооружения), за исключением многоквартирных домов, расположены на земельных участках, один из видов разрешенного использования которых предусматривает размещение офисных зданий делового, административного (кроме зданий (строений, сооружений), расположенных на земельных участках, вид разрешенного использования которых предусматривает размещение промышленных или производственных объектов) и коммерческого назначения, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания;
2) отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) общей площадью свыше 2000 кв. м и помещений в них, фактически используемых в целях делового, административного или коммерческого назначения, а также в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.
При наличии одного из приведенных условий, налоговая база которого определяется как кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества.
Поскольку нет достоверно выявленных признаков размещения офисов, торговых объектов в здании с приложением соответствующих фотоматериалов с привязкой к наименованию улицы и номеру дома, то нет доказательств, безусловным образом свидетельствующих о фактическом использовании здания в целях налогообложения.
Соответственно, вывод комиссии, что нежилое здание используется для размещения офисов, торговых объектов, без расчета вышеуказанных показателей является незаконным, необоснованным.
ПРОШУ:
признать недействующим соответствующий пункт Постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость».
В качестве доказательств к указанному заявлению можно использовать копию плана БТИ спорного объекта, а также фотографии и иную техническую документацию по объекту.