Должны ли большие магазины платить налог от кадастровой стоимости

В России появилась новая тенденция, когда департаменты экономической политики включают супермаркеты и гипермаркеты или иные сетевые розничные магазины в перечень имущества, которое облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости. Его ставка составляет до 2% от стоимости имущества, что весьма существенно для бизнеса. Под угрозой дополнительного налогообложения оказались не только юридические лица, но и ИП.

Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении:

· административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 3000 кв. м и помещений в них (кроме помещений, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти, автономных, бюджетных и казенных учреждений), если соответствующие здания (строения, сооружения), за исключением многоквартирных домов, расположены на земельных участках, один из видов разрешенного использования которых предусматривает размещение офисных зданий делового, административного (кроме зданий (строений, сооружений), расположенных на земельных участках, вид разрешенного использования которых предусматривает размещение промышленных или производственных объектов) и коммерческого назначения, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания;

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· отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) общей площадью свыше 2000 кв. м и помещений в них, фактически используемых в целях делового, административного или коммерческого назначения, а также в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.

Следует отметить, что в соответствии с п. 53 и п. 54 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 торговый комплекс представляет собой совокупность торговых предприятий, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг. А также централизующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности.

Торговый центр представляет собой совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, расположенных на определенной территории. Таким образом, торговые комплексы, торговые центры представляют собой совокупность расположенных на одной территории торговых предприятий как имущественных комплексов, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг. 📌 Реклама Отключить

В соответствии с п. 42 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 супермаркет (универсам) — это магазин с площадью торгового зала от 400 кв. м, в котором осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания. В соответствии с п. 47 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 гипермаркет — это магазин с площадью торгового зала от 5000 кв. м, в котором осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных товаров универсального ассортимента преимущественно по методу самообслуживания. Из вышесказанного можно сделать вывод, что супермаркеты и даже гипермаркеты не являются торговыми центрами и не должны включаться в перечень имущества, которое облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости.

Рассмотрим теперь возможность включения супермаркетов и гипермаркетов в перечень имущества, которое облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости, как отдельно стоящие нежилые здания общей площадью свыше 1000 кв. м и помещений в них, фактически используемых в целях делового, административного или коммерческого назначения. А также в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.

В силу п. 2 примечания к табл. 4 Строительных норм и правил, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 года № 30, под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий и сооружений. Поэтому, как правило, и в эту категорию зданий и сооружений супермаркеты и гипермаркеты не попадают.

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В случае попадания супермаркетов и гипермаркетов в перечень имущества, которое облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости, во избежание излишней налоговой нагрузки по налогу на имущество советуем обращаться в суд с административным исковым заявлением.