ТОП-5 свежих мошенничеств и способы борьбы с ними

Аферы в период пандемии набирают обороты. К сожалению, в качестве последствий всей этой ситуации нас ждет не только страшный экономический кризис, но и рост мошенничеств, грабежа и иных преступлений. Они действуют изощренно, используя все новые схемы социальной инженерии и интернет, чтобы заработать целое состояние на своих жертвах.

Предлагаю сегодня рассмотреть наиболее популярные мошеннические схемы и способы борьбы с ними.

1. Компенсация за ущерб от коронавируса

Схема выглядит следующим образом. Злоумышленники предлагают гражданам получить различные социальные выплаты и материальную помощь в качестве «компенсации за ущерб» от COVID-19. Такое предложение жертве посылают в виде простой SMS-ки. Финансовую помощь обещают выслать при условии, если вы укажете номер банковского счета. И наше население на радостях ведется на такие схемы и ожидает помощь от якобы муниципалитета, благотворительного фонда и т.д.

Но дальше начинается самое интересное. Чтобы средства поступили на счет остается сделать последний, маленький шаг. Как всем известно, наше государство очень любит собирать налоги. А поскольку «пожертвование» будет вашим доходом — необходимо будет такой налог уплатить государству. Для этого мошенники требуют ввести оставшиеся данные по банковской карте, например, CVC-код. Затем все денежные средства с карты благополучно попадают в руки злоумышленников.

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Как уберечь себя от этой схемы: просто нужно запомнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». От государства получить какую-либо социальную помощь довольно трудно. Нужно в буквальном смысле «стучаться во все двери», заполнять тонны бумаг, вставать на учет и т.д. Просто так государство помогать вам, к сожалению, не будет.

2. Звонок из медицинских учреждений с предложением пройти тест на коронавирус

Чаще всего аферисты предлагают сделать тест, что называется «в домашних условиях». Только вот для начала необходимо его оплатить. Схема идентична предыдущей. Сумма может быть не столь значительной, но как говорится — «с миру по нитке». Очень часто мошенники, чтобы втереться в доверие, ссылаются на Распоряжение Правительства, губернатора, мэра и т.д. Этой схемой развода любят пользоваться не только сайты-однодневки, но и телефонные мошенники.

Как обезопасить себя: Все просто. Доверять только проверенным медучреждениям и организациям. Перепроверять все в интернете.

3. Письмо со штрафом за нарушение карантина

Все уже знают о действующих цифровых пропусках и об административной ответственности в виде штрафов за нарушение установленных правилах. И этим очень ловко воспользовались злоумышленники. Причем письма умело маскируют под официальные постановления. Иногда даже указывают на скидку в 50% при оплате штрафа в течение нескольких дней, в противном случае жертву якобы ждет двукратное повышение штрафа.

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Здесь очень важно понять разницу между аферистами и настоящим постановлением. Вы действительно можете быть оштрафованы, но только при наличии составленного в отношении вас протокола и решения суда. Причем протокол, составленный либо на основании показаний сотрудника МВД, либо с помощью камер фото- и видео фиксации вам должны прислать. Все штрафы обычно присылаются в личный кабинет на сайте Госуслуг.

4. Покупка пропусков на передвижение по Москве во время карантина

После введения пропускного режима в столице активизировались частные конторки и мошенники-одиночки, торгующие пропусками для свободного передвижения по городу. На такое ни в коем случае нельзя вестись! Получить пропуск, причем бесплатно, можно либо на официальном портале mos.ru , либо с помощью СМС.

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5. Клоны сайтов для видео-конференций

Образование и работа на период пандемии были переведены на удаленный, дистанционный формат. Видео-связь стала практически повседневной необходимостью. С ее помощью проводятся бизнес-встречи, ежедневные планерки, обучаются миллионы детей и пр. И на этом решили заработать мошенники.Аферисты научились ловко подделывать бренды и фирменный стиль известных организаций, не говоря уже о копировании интернет-страницы.

Схема выглядит следующим образом: чаще всего на почту приходит письмо со стандартным предложением перейти по ссылке. При переходе открывается сайт, очень похожий на сайт официального приложения ( например, всем известного «ZOOM»), где сказано, что вам предоставлен безлимитный бесплатный доступ к видео-конференциям. Но вот только скорее всего максимум, что вы приобретете, — вирусный софт на компьютер, который похитит ваши персональные данные.

Выход один : внимательно все перепроверять и ни в коем случае нельзя в самом тексте письма переходить по указанным ссылкам, скачивать и открывать присланные файлы.

Приходилось ли вам сталкиваться с атаками мошенников? Делитесь своими историями в комментариях