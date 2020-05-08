Наследование бизнеса мало отличается от наследования иного имущества.

Гораздо сложнее, если собственник ведет бизнес в статусе ИП. Смерть предпринимателя ставит в непростую ситуацию его сотрудников и контрагентов, а наследники в течение 6 месяцев лишены возможности продолжить «дело».

Эксперты TaxCOACH делятся результатом своих поисков эффективных инструментов, чтобы бизнес предпринимателя не последовал вслед за ним.

1. Что происходит с бизнесом после смерти ИП

Прежде всего определимся, что из себя представляет бизнес:

1. люди — работники, партнеры

2. договорные связи с контрагентами — поставщиками, покупателями, иными лицами

3. имущество, имущественные права, интеллектуальная собственность (товары, основные и оборотные средства, права требования, доли в ООО, акции, товарные знаки и прочее).

При ведении бизнеса посредством организации, указанные составляющие завязаны на условно «бессмертное» лицо — ООО, АО и т.д. Поэтому для бизнеса смерть владельца с юридической точки зрения не будет катастрофой. Другое дело — с уходом из жизни индивидуального предпринимателя.

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Смерть Собственника приводит к различным последствиям для каждого из перечисленных выше элементов бизнеса.

1) Трудовой коллектив

Смерть работодателя влечет прекращение трудовых договоров. При этом сотрудники попадают в непростую ситуацию. Дело в том, что до истечения как минимум 6 месяцев никто из наследников не вправе распоряжаться имуществом умершего. Они не могут погасить задолженность по зарплате, если таковая имеется. Также могут возникнуть трудности с оформлением документов об увольнении. Практика идет по пути внесения соответствующей записи в трудовую книжку ответственным за их ведение сотрудником ИП (если такой был назначен) или новым работодателем на основании свидетельства о смерти или решения суда, установившего факт смерти предпринимателя.

Трудовой коллектив фактически распускается. В такой ситуации наследники сохранят людей, только если наймут их за собственные средства. Самостоятельно или в заранее созданные организации.

Отметим, что все доверенности ИП аннулируются. Соответственно, дальнейшая операционная деятельность становится невозможной.

2) Договорные связи с контрагентами — поставщиками и покупателями

С одной стороны, смерть не является основанием для расторжения договора и прекращения обязательств, не требующих личного исполнения. С другой, после смерти ИП наследникам будет тяжело исполнить все обязательства по договорам за него. Юридически, такие их действия возможны только по прошествии 6 месяцев с даты смерти и вступления их в наследство. До этого — только по их инициативе и за их счет.

Такая ситуация может привести к «заморозке» бизнеса на полгода. В условиях высокой конкуренции это будет означать разрыв деловых связей и необходимость начинать все заново.

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3) Имущество и имущественные отношения

Имущество (товары, недвижимость, деньги) и имущественные права (права на товарные знаки, «дебиторка», доли в ООО, акции и пр.) также перейдут наследникам только через полгода. До окончания этого периода они смогут пользоваться активами разве что в «явочном» порядке, то есть без оформления своих прав. И только в случае отсутствия какого-либо конфликта между ними.

Есть еще один нюанс: за имуществом следуют вещные права, в том числе обременения. Что это значит?

Возьмем наиболее распространенный вид вещных прав — аренду. Арендатор сохраняет свои права на использование имущества умершего ИП. Он так же обязан будет платить арендную плату. Но наследники смогут ее получить только после юридического оформления своих прав. Ждать придется все те же 6 месяцев.

Если ИП, наоборот, брал имущество в аренду, то ситуация усложняется. Согласно п. 2 ст. 617 ГК РФ в случае смерти арендатора его права и обязанности по общему правилу переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное. Вместе с правами переходит обязанность вносить оплату, независимо от того, пользовались имуществом или нет. Соответственно, арендная плата продолжит копиться, а расторгнуть договор сразу после смерти наследники могут быть и не вправе.

Таким образом, если не предпринять никаких действий заранее для оптимального наследования, то дело предпринимателя может не пережить своего основателя.

Для сохранения бизнеса наследникам потребуется:

перевести на себя (как ИП или в свои организации) трудовой коллектив для продолжения операционной деятельности;

оборотные средства, так как в течение полугода использовать имущество наследодателя они не смогут;

перевести договоры умершего ИП на себя;

исключить конфликты друг с другом в отношении наследства, так как спор гарантировано заблокирует возможность использования имущества, необходимого для бизнеса.

2. Что предлагает закон

Гражданский кодекс РФ содержит положения, которые, на первый взгляд, позволяют обеспечить управление бизнесом в случае смерти его собственника.

Например, доверительное управление.

Согласно п. 1 ст. 1173 ГК РФ при наличии бизнес-имущества (например, предприятие и пр.) нотариус должен назначить управляющего этим имуществом. Личность доверительного управляющего (ДУ) может быть определена в завещании.

Но доверительное управление для ИП на практике становится нереализуемым в силу следующих причин:

1. Вся выручка от итогов деятельности доверительного управления облагается НДС, а применение ЕНВД прямо запрещено (п. 2.1 ст. 346.26 НК РФ). Это может быть критично для бизнеса на спецрежимах.

2. Доверительный управляющий серьезно ограничен в расходах до тех пор, пока один из наследников в полной мере не вступит в наследство, то есть первые 6 месяцев.

Доверительный управляющий наследственным имуществом не вправе исполнять обязательства наследодателя за счет переданного ему в доверительное управление имущества до выдачи одному из наследников свидетельства о праве на наследство, за исключением случаев, если договором доверительного управления или завещанием предусмотрена обязанность доверительного управляющего возместить за счет переданного в доверительное управление имущества расходы, указанные в статье 1174 настоящего Кодекса.

Ст. 1174 ГК РФ позволяет управляющему нести расходы, связанные с управлением. Однако они не конкретизированы, и ДУ всегда будет находиться под угрозой признания необоснованными тех или иных затрат. Это может привести к обязанности управляющего возместить такие убытки.

Такие условия практически полностью исключают возможность ведения им предпринимательской деятельности, которая рискована сама по себе.

3. На практике нотариусы готовы оформлять договор ДУ только в отношении долей или акции в обществах. Говорить о доверительном управлении бизнесом умершего ИП не приходится.

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Гражданское законодательство содержит также иные правовые инструменты, призванные облегчать процедуру наследования:

завещание;

наследственный договор;

завещательное возложение;

завещательный отказ;

назначение исполнителя завещания (душеприказчика);

и пр.

Однако, в действительности, ни один из них не позволяет ничего определять на те самые 6 месяцев до вступления наследников в свои права. Разве что по условиям наследственного договора можно возложить на наследника определенные обязанности.

3. Что делать?

На первый взгляд, единственным способом передать бизнес в относительной целостности своим наследникам является ведение деятельности через юридическое лицо. Но работа с использованием компании не всегда целесообразна с экономической точки зрения.

Основная задача — это не допустить блокировки деятельности на полгода. Для этого целесообразно скорректировать текущую юридическую модель — добавить в нее субъекты, которые обеспечат переход бизнеса наследникам.

Характер изменений и порядок наследования при этом будет зависеть от множества факторов:

индивидуальных особенностей функционирования бизнеса;

количества наследников и отношений между ними;

вида деятельности;

и прочего.

В каждой ситуации требуется индивидуальный подход. Обозначим основные ориентиры.

Здесь как с обеспечением владельческого контроля: в руки будущих наследников уже при жизни ИП необходимо вложить необходимые рычаги управления бизнесом, которые они смогут использовать в проблемные 6 месяцев. Напомним, владельческий контроль обеспечен тогда, когда собственник контролирует минимум два из трех моментов:

1. ключевое для бизнеса имущество

2. ключевые связи с поставщиками или покупателями (иными контрагентами)

3. «фиолетовые элементы бизнеса»: его уникальные особенности, благодаря которым он успешно развивается.

Например, если это ИП, владеющее ключевыми для бизнеса активами, текущую производственную деятельность должен вести иной субъект. Может быть, уже сам будущий наследник или организация, на доли в которой он в будущем может претендовать.

Если стратегически важны контракты с поставщиками, то, возможно, будет иметь смысл закупочное звено строить в лице организации.

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Важно обеспечить наследников оборотными средствами на первые полгода, так как все деньги на счетах ИП-наследодателя будут заблокированы на этот период.

Можно непосредственно передавать их наследнику заранее либо создать ООО-«копилку», в состав которого заранее войдет преемник (или преемники) основателя.

Перевод контрагентов на наследников может быть облегчен за счет определенных условий договоров предпринимателя, которые должны быть заблаговременно закреплены в них.

Речь идет о положениях опционного договора

По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может быть предусмотрено, что требование по опционному договору считается заявленным при наступлении определенных таким договором обстоятельств.

Так, в договор можно попытаться внести условия, согласно которым в случае смерти ИП-наследодателя другая сторона должна:

1. осуществить исполнение договора в интересах ООО/ИП-наследника: то есть будет считаться, что договор заключен в пользу третьего лица согласно ст. 430 ГК РФ.

и/или

2. принять от этого ООО/ИП исполнение по договору: такая возможность предусмотрена ст. 313 ГК РФ, которая позволяет возложить обязанности на третье лицо. Для этого также потребуется заранее заключить соответствующий договор между ИП и ООО/ИП-наследником.

Однако, нужно быть готовым к тому, что не все контрагенты будут готовы согласовать такие условия.

Повторимся, универсальной рекомендации быть не может. И выводы очевидны — российское законодательство в части наследования «индивидуального» бизнеса весьма несовершенно.

Для успешной передачи индивидуальным предпринимателем своего дела наследниками скорее всего потребуется: