Такая характеристика как ликвидность показывает скорость превращения любых активов в деньги. Анализ коэффициентов ликвидности позволяет понять, насколько быстро можно продать активы компании по рыночным ценам, если это потребуется для расплаты по долгам.

Финдиректора считают несколько видов ликвидности для разных целей. Сегодня расскажу коэффициенте быстрой ликвидности (Quick Ratio, QR). Еще его называют Acid-test Ratio – кислотный тест. Это название – отсылка к старинному методу проверки руды на наличие золота при помощи кислоты.

Зачем мне считать коэффициент быстрой ликвидности?

Как и текущая ликвидность, она показывает, какую часть обязательств компания сможет погасить, если существующие обязательства по займам и кредитам и кредиторскую задолженность оплачивать вовремя. По крайней мере, в этом же году.

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Но QR - более консервативный индикатор, чем CR, поэтому ее особенно любят считать банки при оценке платежеспособности заемщика. При расчете QR предполагается, что компания не сможет быстро продать свои запасы и будет гасить краткосрочные обязательства за счет более ликвидных активов.

Как считать?

QR = (Оборотные активы - Запасы) / Краткосрочные обязательства

Считается, что нормальное значение коэффициента быстрой ликвидности должно лежать в диапазоне 0,8 –1. Как и для любых показателей ликвидности, слишком низкие значения указывают, что есть риск неоплаты обязательств компании в срок. А слишком высокие - что много затрат капитализируется в оборотных активах вместо того, чтобы приносить прибыль.

И, как обычно, рекомендованное значение - это средняя температура по больнице. Нормальная для конкретной компании величина QR зависит от структуры ее оборотных активов и краткосрочных обязательств.

Пример 1.

Краткосрочные обязательства ООО «Рога и копыта»:

Беспроцентный заем учредителя – 100 тыс. руб.

Задолженность по кредиту со сроком погашения через полгода – 600 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом по оплате труда за прошлый месяц – 300 тыс. руб.

Итого: 1 млн руб.

Оборотные активы без запасов:

Дебиторская задолженность – 900 тыс. руб.

Денежные средства – 100 тыс. руб.

Итого: 1 млн руб.

QR=1. Вроде бы неплохо. Но даже, чтобы выплатить зарплату, придется быстро выбить дебиторку или продать ее с дисконтом. С большим дисконтом, т.к. деньги нужны срочно. И тогда вырученных денег может не хватить для покрытия краткосрочных обязательств.

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Пример 2.

Краткосрочные обязательства ООО «Копыта и рога»:

Беспроцентный заем учредителя – 800 тыс. руб.

Задолженность по кредиту со сроком погашения через полгода – 100 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом по оплате труда за прошлый месяц – 100 тыс. руб.

Итого: 1 млн руб.

Оборотные активы без запасов:

Дебиторская задолженность – 200 тыс. руб.

Денежные средства – 200 тыс. руб.

Итого: 400 тыс. руб.

QR=0,4. Но быстрореализуемых активов вдвое больше, чем обязательств, которые точно придется отдавать в срок. Заем учредителя при необходимости можно будет реструктурировать – это проще, чем договориться с сотрудниками или банком.

Где взять исходные данные?

В бухгалтерском балансе. Оборотные активы - cтрока 1200. Запасы – строка 1210. Краткосрочные обязательства - строка 1500 (из этой суммы нужно исключить строку 1530 - Доходы будущих периодов).