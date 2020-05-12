КС РФ настаивает: ИП при расчете страховых взносов учитывает расходы

У контролеров фискальные интересы нередко берут верх над здравым смыслом. Яркий пример – история с порядком расчета страховых взносов индивидуальными предпринимателями за себя (то есть со своего личного дохода, а не с выплат работникам). В данном случае Минфин принял от ПФ РФ эстафету в попытках обложить взносами как можно большую сумму дохода предпринимателя – несмотря на четко складывающуюся иную арбитражную практику.

А между тем она дополнена новым решением КС РФ – принципиально в пользу предпринимателей.

Сначала – о предыстории разногласий

Первоначально спор возник еще в отношении того периода, когда администратором страховых взносов в части пенсионных взносов являлся ПФ РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» индивидуальные предприниматели рассчитывали сумму страховых взносов за себя, исходя из величины дохода: в фиксированном размере, а при превышении суммой дохода размера 300 000 руб. – 1 % от величины превышения.

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Согласно ч. 8 указанной статьи данный доход определялся в следующем порядке:

для плательщиков страховых взносов, уплачивающих НДФЛ, – в соответствии со ст. 227 НК РФ;

для плательщиков страховых взносов, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), – в соответствии с п. 1 ст. 346.5 НК РФ;

для плательщиков страховых взносов, применяющих УСНО, – в соответствии со ст. 346.15 НК РФ;

для плательщиков страховых взносов, уплачивающих ЕНВД, – в соответствии со ст. 346.29 НК РФ;

для плательщиков страховых взносов, применяющих ПСНО, – в соответствии со ст. 346.47 и 346.51 НК РФ;

для плательщиков страховых взносов, применяющих более одного режима налогообложения, облагаемые доходы от деятельности суммируются.

ПФ РФ во всех случаях трактовал данную норму таким образом, что названный доход в целях расчета страховых взносов надо определять от всей суммы выручки без уменьшения ее на расходы[1].

Поскольку предприниматели обоснованно считали такой подход несправедливым, в конечном итоге потребовалось узнать мнение КС РФ по данному спору. Правда, оно касалось конкретного предпринимателя, который применял НДФЛ.

В Постановлении КС РФ от 30.11.2016 №27-П судьи приняли во внимание, что при исчислении налоговой базы и суммы НДФЛ федеральный законодатель предусмотрел право индивидуальных предпринимателей на уменьшение полученного ими дохода на сумму фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов (профессиональный налоговый вычет) (п. 1 ст. 221 НК РФ).

Само указание в п. 1 ч. 8 ст. 14 Федерального закона №212-ФЗ на необходимость учета дохода в соответствии со ст. 227 НК РФ, которая может применяться только в системной связи с п. 1 ст. 221 НК РФ, свидетельствует о намерении федерального законодателя определять для целей установления размера страховых взносов доход индивидуального предпринимателя, уплачивающего НДФЛ и не производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, как валовый доход за вычетом документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

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Разногласия не были устранены

Арбитры привели обширную аргументацию в пользу своей точки зрения, но важен их окончательный вывод: для исчисления страховых взносов доход индивидуального предпринимателя, уплачивающего НДФЛ и не производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода, в соответствии с установленными НК РФ правилами учета таких расходов для целей исчисления и уплаты НДФЛ.

C 01.01.2017 администратором страховых взносов стала налоговая служба. Она приняла к сведению Постановление КС РФ №27-П.

В подпункте 1 п. 1 ст. 430 НК РФ также определено, что страховые взносы за себя предприниматель считает, исходя из суммы дохода. И вот как должен учитываться этот доход (п. 9 ст. 430):

для плательщиков, уплачивающих НДФЛ, – в соответствии со ст. 210 НК РФ (в части дохода от предпринимательской и (или) иной профессиональной деятельности);

для плательщиков, применяющих систему налогообложения для сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственный налог), – в соответствии с п. 1 ст. 346.5 НК РФ;

для плательщиков, применяющих УСНО, – в соответствии со ст. 346.15 НК РФ;

для плательщиков, уплачивающих ЕНВД, – в соответствии со ст. 346.29 НК РФ;

для плательщиков, применяющих ПСНО, – в соответствии со ст. 346.47 и 346.51 НК РФ;

для плательщиков, применяющих более одного режима налогообложения, – облагаемые доходы от деятельности суммируются.

Как видим, отличие от Федерального закона №212-ФЗ только одно. И касается оно НДФЛ. Законодатели, похоже, учли замечание Конституционного суда и непосредственно в порядке расчета страховых взносов дали ссылку на ст. 210 НК РФ. Это однозначно указывает на право предпринимателей – плательщиков НДФЛ при расчете страховых взносов учитывать расходы.

Собственно, это неоднократно подтверждал Минфин в своих разъяснениях (см., например, Письмо от 14.01.2020 №03-15-08/1214). Причем ведомство каждый раз доказывает, что норм, распространяющих данный подход на иных плательщиков на других налоговых режимах, Налоговый кодекс не содержит.

Они указывают, что для целей определения размера страховых взносов индивидуальные предприниматели на УСНО используют положения ст. 346.15 НК РФ[2], которыми установлен только порядок определения дохода такими предпринимателями. При этом, по мнению финансистов, ст. 430 НК РФ не предполагает для плательщиков, применяющих УСНО, возможности уменьшения исчисленного в вышеуказанном порядке дохода на суммы произведенных ими расходов.

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Налогоплательщики в своих запросах в Минфин пытались ссылаться на Постановление КС РФ №27-П. Ведь, хотя в нем вынесен вердикт в отношении расчета страховых взносов предпринимателем на НДФЛ (который и подал заявление в этот суд), в аргументах КС РФ в данном случае явно прозвучало обобщение: если любой предприниматель учитывает расходы в целях налогообложения, он вправе их учитывать и при расчете страховых взносов.

Однако финансисты уверяют, что данное постановление касается только плательщиков страховых взносов – индивидуальных предпринимателей, уплачивающих НДФЛ. В подтверждение Минфин указывает и на отличие пп. 1 п. 9 ст. 430 НК РФ от п. 1 ч. 8 ст. 14 Федерального закона №212-ФЗ. Мол, теперь законодатели прямо дали ИП на НДФЛ возможность учитывать расходы при расчете страховых взносов. А раз они ничего не изменили для предпринимателей на других спецрежимах, значит, тем не разрешено в аналогичной ситуации учитывать расходы. Наконец, Постановление КС РФ №27-П касается периода действия Федерального закона №212-ФЗ… (Финансисты не склонны применять подобную арбитражную практику к периоду действия уже НК РФ. Даже несмотря на то, что спорные нормы не изменились.)

Сломлено ли упорство чиновников?

Но вот случилось то, что, возможно, все-таки убедит упрямых чиновников. Новое решение КС РФ, касающееся уже трактовки норм ст. 430 НК РФ, – Определение от 30.01.2020 №10-О. В нем судьи указали, что налогоплательщики, применяющие УСНО с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», в целях определения налоговой базы учитывают как доходы, так и расходы, принимаемые к учету в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ, с рядом особенностей (ст. 346.15 – 346.18 НК РФ).

То есть доходы и расходы учитываются данной категорией налогоплательщиков в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих НДФЛ (ст. 221 НК РФ).

Соответственно, страховые взносы предприниматели на УСНО должны учитывать в том же порядке, что и предприниматели на НДФЛ. Тем более что это подтверждается арбитражной практикой, в частности п. 27 Обзора судебной практики ВС РФ №3 (2017)[3]. Правда, мнение ВС РФ оказалось неубедительным для чиновников. Мы хотели бы надеяться, что решение КС РФ все-таки их убедит, и предпринимателям-«упрощенцам» больше не понадобится в суде доказывать правильность расчета страховых взносов с учетом расходов[4].

Отметим, что такой порядок должен применяться к периоду с 01.01.2017.

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Кто еще ждет окончательных разъяснений?

Более того, Определение КС РФ №10-О, по нашему мнению, может оказаться полезным и для предпринимателей на ЕСХН. Ведь они тоже в целях определения налоговой базы учитывают как доходы, так и расходы в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ, с учетом ряда особенностей (ст. 346.5 НК РФ).

Полная аналогия с ситуацией, описанной в данном определении КС РФ. Совпадение еще и в том, что налоговики категорически против учета расходов предпринимателями на ЕСХН (см. Письмо ФНС России от 25.09.2018 №БС-4-11/18660@), а вот суды – за такой учет (постановления АС ПО от 30.10.2019 №Ф06-53606/2019 по делу №А57-828/2019, от 17.05.2019 №Ф06-46856/2019 по делу №А57-16994/2018, АС УО от 25.12.2019 №Ф09-9045/19 по делу №А76-18869/2019, АС ЦО от 31.10.2019 №Ф10-5205 по делу №А35-9860/2018).

А кому их ждать не стоит?

А вот в иных случаях предпринимателям на спецрежимах не стоит рассчитывать, что судьи за них заступятся и позволят рассчитывать страховые взносы с учетом расходов.

Например, в Определении КС РФ от 25.01.2018 №45-О рассмотрена ситуация, касающаяся предпринимателя, хотя и находящегося на УСНО, но с объектом налогообложения «доходы».

Здесь судьи обратили внимание на то, что ИП, самостоятельно выбравшие УСНО с объектом налогообложения «доходы», для которой предусмотрена более низкая ставка налога, уплачивают страховые взносы, исходя из всей суммы полученных доходов, безотносительно произведенных расходов. Однако такие налогоплательщики уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму уплаченных страховых взносов (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).

Таким образом, по мнению КС РФ, законодательное регулирование в данном случае создает необходимый баланс интересов налогоплательщика (плательщика страховых взносов) с учетом выбранной им системы налогообложения и публичного субъекта, администрирующего соответствующие обязательные платежи. Иначе говоря, низкая ставка налога для таких налогоплательщиков компенсирует им невозможность учесть расходы, в том числе при расчете страховых взносов.

Тезис, по нашему мнению, спорный, но такова позиция КС РФ. Кстати, ее следует иметь в виду и предпринимателям на ПСНО, ведь они тоже не учитывают свои расходы при определении налоговой базы.