Больничный во время простоя: справочник бухгалтера

Если работник находится на больничном во время простоя, листок нетрудоспособности оплачивается особым образом. В данной статье расскажем, как рассчитать пособие, если больничный открыт до объявления простоя, связанного с распространением коронавирусной инфекции, и действует в этот период, а также если нетрудоспособность началась в период простоя и продолжается после его окончания.

Особенности оплаты нетрудоспособности в период простоя установлены п. 7 ст. 7, ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Закон №255-ФЗ).

Ситуация 1: больничный открыт до простоя, а закрыт в этот период

Если листок нетрудоспособности открыт работнику до объявления в учреждении периода простоя по любому из оснований (болезнь, травма, необходимость ухода за больным ребенком, кроме случаев нахождения на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции[1]), пособие по временной нетрудоспособности назначается:

за период до объявления простоя — по общим правилам;

начиная с даты начала простоя — в порядке, установленном п. 7 ст. 7 Закона №255-ФЗ.

В соответствии с указанной нормой в случае временной нетрудоспособности, наступившей до периода простоя и продолжающейся в период простоя, пособие по временной нетрудоспособности за данный период выплачивается в том же размере, в котором сохраняется за это время заработная плата, но не выше размера пособия по временной нетрудоспособности, которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам.

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Таким образом, бухгалтер должен рассчитать:

1) размер оплаты времени простоя, как если бы работнику был установлен режим простоя. Напомним, что простой по причинам, не зависящим от работника и работодателя, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада, определенных пропорционально времени простоя;

2) размер пособия по временной нетрудоспособности, который зависит в том числе от страхового стажа работника и от причины нетрудоспособности.

Если первая из полученных величин окажется меньше второй, работнику время простоя будет оплачено именно в этом размере. То есть сотруднику, находящемуся на больничном, будет оплачен простой на общих основаниях. Если размер оплаты простоя превышает размер рассчитанного пособия (такое бывает, если у работника небольшой трудовой стаж), ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.

Работник находился на больничном с 17.03.2020 по 24.03.2020. С 23.03.2020 в учреждении объявлен простой по причинам, не зависящим от работников и работодателей. Страховой стаж работника — 10 лет, оклад — 25 000 руб., средний дневной заработок, рассчитанный для целей исчисления пособия по временной нетрудоспособности, — 1 000 руб.

Поскольку стаж работы сотрудника превышает 8 лет, ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка. Соответственно, за каждый календарный день нетрудоспособности, приходящийся на период до объявления режима простоя, работнику должно начисляться пособие в размере 1 000 руб.

За период простоя, возникшего по причинам, не зависящим от сторон, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере

2/3 от оклада при условии, что рассчитанная таким образом сумма не превышает размер пособия по временной нетрудоспособности, рассчитанный исходя из среднего заработка.

В марте по графику пятидневной рабочей недели 21 рабочий день, значит, за каждый день простоя работнику должно начисляться 793,65 руб. (25 000 руб. / 21 дн. х 2/3).

Поскольку в рассматриваемом случае размер оплаты времени простоя меньше размера пособия по временной нетрудоспособности, рассчитанного исходя из среднего заработка, работнику за первые 6 дней нетрудоспособности выплачивается пособие в полном размере, а за 2 дня, приходящиеся на период простоя, — в размере, определяемом в соответствии со ст. 157 ТК РФ.

Таким образом, за период нетрудоспособности работнику должно быть начислено пособие в размере 7 587,3 руб. ((1 000 руб. х 6 дн.) (793,65 руб. х 2 дн.)).

Воспользуемся условиями первого примера с той разницей, что страховой стаж работника составляет 3 года. Остальные данные те же:

оклад — 25 000 руб., средний дневной заработок, рассчитанный для целей исчисления пособия по временной нетрудоспособности, — 1 000 руб.

Поскольку стаж сотрудника составляет 3 года, ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 60 % среднего заработка. Соответственно, за каждый календарный день нетрудоспособности, приходящийся на период до объявления режима простоя, работнику должно начисляться пособие в размере 600 руб. (1 000 руб. х 60 %).

За период простоя, возникшего по причинам, не зависящим от сторон, оплата времени простоя осуществляется в размере 2/3 от оклада. В марте по графику пятидневной рабочей недели 21 рабочий день, значит, за каждый день простоя работнику должно выплачиваться 793,65 руб.

(25 000 руб. / 21 дн. х 2/3).

Поскольку в рассматриваемом случае размер оплаты времени простоя (793,65 руб.) превышает размер пособия по временной нетрудоспособности, которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам (600 руб.), работнику за все дни нетрудоспособности выплачивается пособие в размере, определяемом в соответствии с Законом №255-ФЗ. Таким образом, за период нетрудоспособности ему должно быть начислено пособие в размере 4 800 руб. (600 руб. х 8 дн.).

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Ситуация 2: больничный открыт в период простоя, а закрыт после его окончания

Если временная нетрудоспособность работника наступила во время простоя (пп. 5 п. 1 ст. 9 Закона №255-ФЗ):

за период простоя до открытия больничного осуществляются выплаты в соответствии со ст. 157 «Оплата времени простоя» ТК РФ;

за время нетрудоспособности, приходящееся на период простоя, также осуществляются выплаты в соответствии со ст. 157 ТК РФ (пособие по временной нетрудоспособности не назначается и не выплачивается);

за период нетрудоспособности после окончания периода простоя выплачивается пособие по временной нетрудоспособности по общим правилам. При этом первые три дня нетрудоспособности, за которые пособие выплачивается за счет работодателя, определяются по дате открытия больничного листа.

Работник находился на больничном с 10.04.2020 по 22.04.2020. С 23.03.2020 по 15.04.2020 в учреждении объявлен простой по причинам, не зависящим от работников и работодателей. Страховой стаж сотрудника — 10 лет, оклад — 25 000 руб., средний дневной заработок, рассчитанный для целей исчисления пособия по временной нетрудоспособности, — 1 000 руб.

За период простоя, а также за период нетрудоспособности, приходящийся на период простоя, пособие не назначается и не выплачивается. За данный период осуществляются выплаты в соответствии со ст. 157 ТК РФ. Важно: время простоя в отличие от времени нетрудоспособности рассчитывается не в календарных, а в рабочих днях.

За период нетрудоспособности после окончания периода простоя выплачивается пособие по временной нетрудоспособности по общим правилам. Приведем расчеты.

1. За период простоя до открытия больничного (с 23.03.2020 по 09.04.2020) работнику оплачивается простой в размере 2/3 от оклада. В марте по графику пятидневной рабочей недели 21 рабочий день, в апреле — 22 рабочих дня. Соответственно, 2/3 от оклада за каждый рабочий день составят: в марте — 793,65 руб. (25 000 руб. / 21 дн. х 2/3), в апреле — 757,58 руб. (25000 руб. / 22 дн. х 2/3). При этом в периодах с 23.03.2020 по 31.03.2020 и с 01.04.2020 по 09.04.2020 также 7 рабочих дней.

Значит, период простоя должен быть оплачен в размере 10 858,61 руб.

(793,65 руб. х 7 дн. 757,58 руб. х 7 дн.).

2. За период нетрудоспособности, приходящийся на период простоя (с 10.04.2020 по 15.04.2020), также осуществляются выплаты в размере 2/3 от оклада. На этот период приходится 4 рабочих дня. Таким образом, сумма начислений составит 3 030,32 руб. (757,58 руб. х 4 дн.).

3. За период нетрудоспособности после окончания периода простоя (с 16.04.2020 по 22.04.2020) выплачивается пособие по временной нетрудоспособности по общим правилам. При этом первые 3 дня нетрудоспособности, за которые пособие платится за счет работодателя, определяются по дате открытия больничного листа. В данном случае это период с 10.04.2020 по 12.04.2020. Соответственно, назначенное работнику пособие в полном объеме выплачивается за счет ФСС. На указанный период приходится 7 календарных дней, значит, размер пособия составит 7 000 руб. (1 000 руб. х 7 дн.).

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Ситуация 3: если работник заболел и выздоровел во время простоя

Если даты начала и окончания нетрудоспособности приходятся на период простоя, пособие по временной нетрудоспособности работнику не назначается и не выплачивается. Как и другим сотрудникам, заболевшему в таком случае оплачивается время простоя.

Ситуация 4: если в субъекте РФ действует пилотный проект

Учреждения, находящиеся в субъектах РФ, участвующих в пилотном проекте ФСС «Прямые выплаты», пособие по временной нетрудоспособности выплачивают только за первые три дня нетрудоспособности. За остальной период это делает фонд. Соответственно, для того чтобы территориальный орган ФСС правильно рассчитал размер пособия по временной нетрудоспособности в период простоя, учреждение должно грамотно заполнить реестр сведений, направляемых в ФСС, необходимых для назначения и выплаты пособий, в частности указать в нем:

— период простоя (графы 33 и 34);

— период, за который полагается пособие по временной нетрудоспособности (графы 35 и 36);

— размер оклада работника (эти данные можно указать в графе 42 «Иная информация, влияющая на право получения пособия или исчисление его размера»).

Ситуация 5: если больничный выдан на период карантина

Ситуацию с оплатой больничного, выданного на период карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции, мы не рассматриваем, поскольку назначение и выплату пособия в таком случае будет осуществлять ФСС. В то же время напомним, что если период нетрудоспособности, связанный с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции лицами, прибывшими из заграничных поездок, и лицами, с ними проживающими, в соответствии с временными правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ №294, совпал с периодом простоя,

то работодатель должен сообщить об этом ФСС.

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В случае временной нетрудоспособности, наступившей до периода простоя и продолжающейся во время простоя, пособие по временной нетрудоспособности за период простоя выплачивается в том же размере, в каком сохраняется работнику за это время заработная плата, но не выше размера пособия по временной нетрудоспособности, которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам.

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В случае если больничный открыт во время простоя, пособие по временной нетрудоспособности за этот период не назначается и не выплачивается. За время нетрудоспособности после окончания периода простоя пособие назначается и выплачивается по общим правилам.

Не исключено, что на время пандемии указом Президента РФ, постановлением Правительства РФ или нормативными актами субъектов РФ будут введены временные правила оплаты периодов нетрудоспособности за время простоя. Если этого не произойдет, нужно следовать правилам, описанным в статье.