Таким образом, План предусматривает в течение 2020 года проведение сверки сведений, содержащихся в ЕГРН, со сведениями регистрирующих органов, в том числе Государственного реестра транспортных средств и иных государственных информационных ресурсов. В случае выявления расхождений сведений, содержащихся в ЕГРН, со сведениями регистрирующих органов налоговики просят сообщать об этом в налоговый орган по месту учета транспортных средств и земельных участков с указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения. После проверки (сверки) предоставленной информации налоговым органом будут приняты меры по актуализации сведений ЕГРН при наличии оснований, предусмотренных ст. 83, 84 НК РФ.

Постановка на налоговый учет

Информационное взаимодействие налоговых органов с регистрирующими органами осуществляется в соответствии со ст. 85 НК РФ, а также иными нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии, иными документами, которые исчерпывающе описывают параметры форматно-логического контроля при передаче регистрирующими органами сведений о транспортных средствах и об их владельцах, в том числе в полном объеме реализованные в автоматизированной информационной системе налоговых органов.

К сведению:

Налоговые органы получают информацию о наличии у налогоплательщиков транспортных средств и земельных участков:

из Государственного реестра транспортных средств;

из Государственного судового реестра;

из Российского международного реестра судов, реестра маломерных судов, Российского открытого реестра судов;

из Государственного реестра гражданских воздушных судов РФ;

из Единого государственного реестра недвижимости;

из иных базовых государственных информационных ресурсов (реестров).

В соответствии с п. 1 ст. 84 НК РФ постановка на учет, снятие с учета в налоговых органах организаций по основаниям, предусмотренным НК РФ, а также внесение изменений в сведения о них в налоговых органах осуществляются в порядке, установленном Минфином.

Согласно п. 8 и 11 Порядка постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских организаций по месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, физических лиц — граждан РФ, а также ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента[2], постановка на учет (снятие с учета) в налоговом органе организации по месту нахождения принадлежащих ей земельных участков и транспортных средств (учетные действия) осуществляется на основании сведений, сообщенных органами, поименованными в п. 4 ст. 85 НК РФ.

Согласно Приказу Минфина России от 17.07.2014 № 61н[3] учет организаций по вышеуказанным основаниям на подведомственной территории относится к полномочиям инспекции ФНС по району, району в городе, городу без районного деления и инспекции ФНС межрайонного уровня.

Таким образом, по вопросам постановки на учет (снятия с учета) организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей земельных участков и транспортных средств необходимо непосредственно обращаться в уполномоченные налоговые органы.

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Если налоговый орган не реагирует на вопросы, касающиеся учетных действий, то действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном НК РФ и соответствующим процессуальным законодательством (п. 1 ст. 138 НК РФ). При этом жалоба должна отвечать требованиям к ее оформлению, предусмотренным ст. 139.2 НК РФ, в том числе содержать указание на обжалуемые акт налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных лиц, основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены, требования лица, подающего жалобу (Письмо ФНС России от 21.01.2020 № БС-4-21/790@).

Вам письмо!

Во исполнение п. 1.1 Плана ФНС разработала типовое (рекомендуемое) письмо о возможности проведения сверки сведений, содержащихся в ЕГРН, о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков) (Письмо от 16.01.2020 № БС-4-21/452@[4]). Данное письмо предполагается направлять в электронной форме по ТКС — в первую очередь организациям, представившим декларации по транспортному и (или) земельному налогам в течение 2020 года.

Обратите внимание:

Указанная сверка инициируется налоговыми органами по месту нахождения принадлежащих организации транспортных средств и (или) земельных участков.

В письме будет сказано о том, что с 2021 года отменяется представление в налоговые органы деклараций по транспортному и земельному налогам за налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды. Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) сообщений налоговых органов об исчисленной сумме указанных налогов.

В связи с вышеупомянутым налоговики информируют о возможности проведения налоговым органом сверки сведений, содержащихся в ЕГРН, о постановке на учет организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков). Отметим, что данная сверка проводится по обращению налогоплательщика.

Запрос и предоставление выписки из ЕГРН осуществляются в соответствии с Административным регламентом[5]. Выписка бесплатно предоставляется налогоплательщикам не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.

К сведению:

Запрос о предоставлении сведений из ЕГРН можно подать на бумажном носителе или в электронной форме. Запрос на бумажном носителе можно представить лично (через представителя) или по почте в любой налоговый орган. Электронный запрос можно направить через личный кабинет на официальном сайте ФНС или на Едином портале госуслуг. Запрос, представляемый в электронной форме, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Запрос на бумажном носителе составляется в произвольной форме, при этом в нем указывается информация:

о заявителе (наименование организации, ИНН, адрес);

о способе получения сведений (лично или через представителя, по почте).

Если запрос подается через представителя, его полномочия нужно подтвердить доверенностью.

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В случае выявления налогоплательщиком расхождений сведений, содержащихся в ЕГРН, со сведениями органов (организаций, должностных лиц), осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, нужно сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения недвижимого имущества (земельного участка) и транспортного средства. Также необходимо указать сведения, в отношении которых выявлены расхождения, и — по возможности — приложить документы-основания о характеристиках соответствующих объектов.

После проверки (сверки) представленной информации налоговым органом будут приняты меры по актуализации сведений в ЕГРН при наличии оснований, предусмотренных ст. 83, 84 НК РФ.

О применении льгот по транспортному и земельному налогам в налоговом периоде — 2020 году

В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 361.1 и абз. 1 п. 10 ст. 396 НК РФ налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы по транспортному и земельному налогам, установленные действующим законодательством, должны представить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы.

По результатам рассмотрения заявления о льготе налоговый орган направит налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы (абз. 6 п. 3 ст. 361.1, абз. 2 п. 10 ст. 396 НК РФ).

В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогам, если законом субъекта РФ о транспортном налоге или нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) о земельном налоге не предусмотрено иное. По истечении налогового периода налогоплательщики уплачивают суммы налогов, исчисленные в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 362 и п. 5 ст. 396 НК РФ (п. 3 ст. 363, п. 2 ст. 397 НК РФ).

Приведенные нормы НК РФ не связывают уплату авансовых платежей по налогам и применение налоговых льгот с обязательным представлением заявления о льготе и получением уведомления о предоставлении налоговой льготы до окончания срока уплаты авансовых платежей по налогам за первый квартал налогового периода (Письмо ФНС России от 03.12.2019 № БС-4-21/24690@). В то же время необходимо понимать, что в соответствии с п. 4 ст. 363 и п. 5 ст. 397 НК РФ начиная с 01.01.2021 в целях обеспечения полноты уплаты налогов налоговые органы передают (направляют) налогоплательщикам (их обособленным подразделениям) по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств либо земельных участков сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налогов (далее — сообщение). Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявления о льготе.

К сведению:

Формы сообщений об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и сумме земельного налога утверждены Приказом ФНС России от 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@. При этом положения НК РФ и приказа не предусматривают утверждение единого общеобязательного формата сообщений для направления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика (Письмо ФНС России от 16.01.2020 № БС-4-21/453).

Соответственно, если налоговый орган на дату составления сообщения не обладает информацией о предоставленной налоговой льготе, то в сообщение будут включены суммы исчисленных налогов без учета названной льготы. В этом случае в соответствии с п. 6 ст. 363 и п. 5 ст. 397 НК РФ налогоплательщик вправе в течение десяти дней со дня получения сообщения представить в налоговый орган пояснения и (или) документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых льгот, в частности заявление о льготе за соответствующий период, если ранее оно не направлялось.

Если по итогам рассмотрения налоговым органом пояснений и (или) документов будет выявлена недоимка по налогу (например, в связи с тем, что налогоплательщик не представлял в налоговый орган заявление о льготе либо получил сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы, при этом фактически учитывал налоговую льготу и это привело к занижению суммы уплаченного налога), налоговый орган направит налогоплательщику требование об уплате налога и примет установленные законодательством меры по взысканию недоимки (абз. 3 п. 7 ст. 363, абз. 2 п. 5 ст. 397 НК РФ).

Заявление о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогу. Форма заявления налогоплательщика-организации о предоставлении льготы по транспортному и (или) земельному налогу, порядок ее заполнения и формат представления указанного заявления в электронном виде утверждены Приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.

Данное заявление может быть подано (направлено) в налоговый орган в целях предоставления налоговой льготы, относящейся к налоговому периоду с 2020 года.

Налоговые льготы за предшествующие налоговые периоды, а также за период в течение 2020 года в случае прекращения организации путем ликвидации или реорганизации в этот период (п. 3 ст. 55 НК РФ) заявляются в соответствии с ранее действовавшими положениями нормативных правовых актов (приказы ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@, от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@) (Письмо ФНС России от 12.09.2019 № БС-4-21/18359@).

Остановимся на отдельных вопросах заполнения данного заявления.

На титульном листе заявления в поле «ИНН» для российской организации прописывается идентификационный номер налогоплательщика, в поле «КПП» — код причины постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика по месту нахождения принадлежащих ему транспортного средства и (или) земельного участка, сведения о которых указаны в заявлении. Согласно разъяснениям, представленным в Письме ФНС России от 03.02.2020 № БС-4-21/1599@, в настоящее время реализована техническая возможность приема и обработки налоговыми органами заявления налогоплательщика-организации о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогу, содержащего любой КПП, в том числе если в одном заявлении в листе с информацией о заявленной налоговой льготе указаны КПП, присвоенный по месту нахождения принадлежащего организации транспортного средства (для предоставления налоговой льготы по транспортному налогу) и КПП, присвоенный по месту нахождения принадлежащего организации земельного участка (для предоставления льготы по земельному налогу).

Отметим, что при заполнении заявления в поле 5.4 и (или) в поле 6.2 указывается заявляемый налогоплательщиком период действия налоговой льготы согласно документу (документам), подтверждающему право на льготу. Таким образом, при подтверждении права на налоговую льготу налоговый орган должен располагать соответствующими документами и (или) сведениями, подтверждающими право налогоплательщика на налоговую льготу за период ее действия, указанный в заявлении. В случае если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения. Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа о представлении сведений, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет его в течение семи дней со дня получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах неисполнения запроса. Налоговый орган в течение трех дней со дня получения названного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих право этого налогоплательщика на налоговую льготу, и о необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.

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Уведомление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам, сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы. Приказом ФНС России от 12.11.2019 № ММВ-7-21/566@ утверждены формы уведомления о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогу, а также сообщения об отказе от предоставления льготы по транспортному или земельному налогу.

Указанные документы будут использоваться налоговыми органами в качестве результата рассмотрения заявления о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогу (Письмо ФНС России от 27.01.2020 № БС-4-21/1066).

В уведомлении о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогу указываются объект налогообложения, основания предоставления налоговой льготы и период, применительно к которому она предоставляется.

В сообщении об отказе в предоставлении налоговых льгот указываются мотивированные основания отказа в предоставлении налоговой льготы.

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В настоящее время идет работа по переходу с 2021 года на новый формат работы по уплате транспортного и земельного налогов организациями — без представления налоговых деклараций. Налоговым органам необходимо уточнить данные о наличии транспортных средств и земельных участков у налогоплательщиков — организаций.

До 1 марта 2020 года организациям должны были быть направлены письма о возможности проведения сверки сведений. Данная сверка проводится по обращениям заинтересованных организаций. Выписка из ЕГРН бесплатно предоставляется налогоплательщикам не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.

В случае выявления расхождений сведений, содержащихся в ЕГРН, со сведениями регистрирующих органов налоговики просят сообщать об этом в налоговый орган по месту учета транспортных средств и земельных участков с указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения. После проверки предоставленной информации налоговым органом будут приняты меры по актуализации сведений ЕГРН.

Организации, имеющие в 2020 году право на льготы по транспортному и земельному налогам, должны представить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы. По результатам рассмотрения заявления о льготе налоговый орган направит налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от ее предоставления.