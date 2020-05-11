Деньги на детей всем, новые кредиты на зарплату, списание налогов: главное из совещания Путина по коронавирусу

Основные меры поддержки, озвученные Владимиром Путиным в обращении 11 мая.

Деньги на детей

На каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10 тысяч рублей. Эта мера вводится для семей вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка до 16 лет будет выплачено, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. Эта выплата

по 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь);

по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня — разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее — ежемесячно),

по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка.

Кредит на зарплату

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В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% — ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Списание налогов

Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная Президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.

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Для самозанятых

Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по решению Президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Спасибо коллегам из Телегам-канала «Раньше всех. Ну почти» за оперативное освещение повестки