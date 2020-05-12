Отмена нерабочих дней: мы вступаем в очень сложный период. Начнет накатывать пессимизм и страх

Про сюрреализм, в котором живем мы и пытается выжить наш бизнес, рассуждает на своей странице в Facebook известный предприниматель Сергей Васильев.
Переход из режима формально «нерабочих» дней в формально «рабочие» ознаменует тяжелый психологический перелом...
Последние полтора месяца страна формально «не работала», но на самом деле почти все работали. За закрытыми дверями фабрик и мастерских почти все работали, если был какой-то заказ.
Магазины при формально закрытых дверях, всегда готовы были тебе вынести нужный товар. Он-лайн доставка работала без остановок. Офисы перевели сотрудников на удаленку и работали. Крупные заводы вообще не останавливались.
Это создавало иллюзию пусть напряженной, но загрузки. Нам как бы запретили работать, но мы даже в этой обстановке РАБОТАЕМ! С психологической точки зрения мы жили в обстановке внутренней надежды. Ограничения снимут, прежняя работа возобновится и все придет на круги своя.А с сегодняшнего дня этот режим поменялся на абсолютно противоположный.
Формально мы теперь все перешли в режим обычных «рабочих» дней, но работы то как таковой нет. Прежнего рабочего ритма заказов, покупок, делового оборота нет. Жизнь осталась в том же полуобморочном состоянии.
Но если вчера у людей была иллюзия, что отмена запретов, снятия ограничений возобновит прежнюю жизнь, то сегодня начнет приходить осознание беспросветности и тупика.
Прежней работы нет!Общество наращивает покупки, свою покупательную активность, когда оно уверено в себе. Любая покупка, желание потратить деньги — это всегда психологический акт уверенности, что завтра будет хорошо.
Мы вступаем в очень сложный и вязкий период. Начнет накатывать пессимизм, апатия и страх.
Но если приходит отчаяние и пессимизм, люди зажимаются, начинают максимально экономить и ничего не покупают.
Выделение разовых пособий на детей, выплаты по МРОТ на каждого сотрудника в пострадавшем бизнесе дает минимальный прожиточный минимум не голодать, но не возвращает уверенность.
Если ты начинаешь жить на минимальное пособие, хотя еще вчера жил на приличную зарплату, то ты будешь скорее напуган, чем успокоен.
Пособие — лучше, чем ничего, но не достаточно, чтобы уверенно строить планы на будущее.
Мы входим в очень сложный с психологической точки зрения этап, где главным вопросом будет — как победить отчаяние и страх?Пока к людям не вернется уверенность, не вернется и рост.