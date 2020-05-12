Отмена нерабочих дней: мы вступаем в очень сложный период. Начнет накатывать пессимизм и страх

Про сюрреализм, в котором живем мы и пытается выжить наш бизнес, рассуждает на своей странице в Facebook известный предприниматель Сергей Васильев.

Переход из режима формально «нерабочих» дней в формально «рабочие» ознаменует тяжелый психологический перелом...

Последние полтора месяца страна формально «не работала», но на самом деле почти все работали. За закрытыми дверями фабрик и мастерских почти все работали, если был какой-то заказ.

Магазины при формально закрытых дверях, всегда готовы были тебе вынести нужный товар. Он-лайн доставка работала без остановок. Офисы перевели сотрудников на удаленку и работали. Крупные заводы вообще не останавливались.