Спрос на бухгалтеров упадет из-за пандемии

Неутешительные прогнозы о рынке труда в вашей профессии.
В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей основатель и президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров заявил, что интерес работодателей и работников к удаленной работе заметно возрос. По его словам, этот формат работы увеличит свою долю после окончания пандемии.
«Количество людей, которые заняты на удаленной работе, относительно прежнего уровня увеличилось в 10 тысяч раз. Однако многие из них вернутся обратно, но не все. Мне кажется, что после кризиса как минимум в 10 раз увеличится количество людей, которые работают удаленно», — считает бизнесмен.
При этом доля людей, работающих на удаленке, до начала самоизоляции была меньше 1%, сообщает Захаров.
«Я думаю, что так или иначе до 5% людей могут перейти на удаленную или комбинированную занятость», — убежден собеседник ФАН.
Зарплаты работников и доходы бизнеса снизятсяВ связи со сложным экономическим периодом на Россию надвигается волна безработицы, которая будет прослеживаться во всех сегментах рынка, уверен Захаров.
«Конкуренция за рабочие места вырастет, и требования работодателей вырастут. В целом во всех компаниях для типового персонала зарплаты расти не будут в связи с тем, что будет проще искать квалифицированных людей. Так всегда происходит во все кризисные времена», — отметил собеседник ФАН.
Новые форматы работы уменьшат спрос на такую профессию, как бухгалтер, утверждает бизнесмен. В первую очередь этому будет способствовать переход на электронный документооборот.«По прогнозам Superjob, количество бухгалтеров в российской экономике должно было сократиться в 10 раз — с 1 миллиона до 100 тысяч. А сейчас мы этот процесс пройдем за два-три года максимум. Для людей, которые занимались этим, это очень плохая новость», — объяснил собеседник ФАН.
Наиболее сильный удар сейчас испытывают сферы туризма и ресторанного бизнеса, где произошли сокращения персонала, говорит Захаров. После отмены режима самоизоляции страдания бизнеса не закончатся.
«Даже после того, как нас выпустят после «домашнего ареста», люди не бросятся в рестораны, потому что значительная часть запугана картинами по телевизору. Поэтому ресторанный бизнес будет очень долго и мучительно восстанавливаться. Половина заведений вообще не переживет всего этого», — спрогнозировал эксперт.Источник: Федеральное агентство новостей