Спрос на бухгалтеров упадет из-за пандемии

Неутешительные прогнозы о рынке труда в вашей профессии.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей основатель и президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров заявил, что интерес работодателей и работников к удаленной работе заметно возрос. По его словам, этот формат работы увеличит свою долю после окончания пандемии.

«Количество людей, которые заняты на удаленной работе, относительно прежнего уровня увеличилось в 10 тысяч раз. Однако многие из них вернутся обратно, но не все. Мне кажется, что после кризиса как минимум в 10 раз увеличится количество людей, которые работают удаленно», — считает бизнесмен.

При этом доля людей, работающих на удаленке, до начала самоизоляции была меньше 1%, сообщает Захаров.

«Я думаю, что так или иначе до 5% людей могут перейти на удаленную или комбинированную занятость», — убежден собеседник ФАН. 📌 Реклама Отключить

Зарплаты работников и доходы бизнеса снизятся

В связи со сложным экономическим периодом на Россию, уверен Захаров.

«Конкуренция за рабочие места вырастет, и требования работодателей вырастут. В целом во всех компаниях для типового персонала зарплаты расти не будут в связи с тем, что будет проще искать квалифицированных людей. Так всегда происходит во все кризисные времена», — отметил собеседник ФАН.

Новые форматы работы уменьшат спрос на такую профессию, как бухгалтер, утверждает бизнесмен. В первую очередь этому будет способствовать переход на электронный документооборот.

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А сейчас мы этот процесс пройдем за два-три года максимум. Для людей, которые занимались этим, это очень плохая новость», — объяснил собеседник ФАН.

Наиболее сильный удар сейчас испытывают сферы туризма и ресторанного бизнеса, где произошли сокращения персонала, говорит Захаров. После отмены режима самоизоляции страдания бизнеса не закончатся.

«Даже после того, как нас выпустят после «домашнего ареста», люди не бросятся в рестораны, потому что значительная часть запугана картинами по телевизору. Поэтому ресторанный бизнес будет очень долго и мучительно восстанавливаться. Половина заведений вообще не переживет всего этого», — спрогнозировал эксперт.