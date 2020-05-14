Как расширят полномочия полиции. Проект уже в Думе

Правительство РФ внесло в Государственную Думу поправки в Федеральный закон «О полиции». Законопроект, как подчеркивается в пояснительной записке, был разработан в целях уточнения полномочий полиции, а также усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию их обязанностей и прав, исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер», — сказано в документе.

Так, в частности, законопроектом прописывается норма, в соответствии с которой «сотрудники полиции вправе осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».

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Также законодательство предлагается дополнить нормой, предусматривающей возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления.

«Кроме того, полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие), наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление», — подчеркивается в законопроекте.

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«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», — отмечают авторы инициативы.

«Комитет внимательно изучит и детально проработает с заинтересованными ведомствами, экспертным сообществом, общественными организациями внесенные сегодня Правительством РФ в ГД поправки в Федеральный закон «О полиции», — прокомментировал законопроект Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Парламентарий отметил, что принятый девять лет назад Федеральный закон «О полиции» в целом оправдал свою эффективность, создана качественная правовая основа деятельности полиции, однако, как показывает всесторонний анализ правоприменительной и судебной практики, ряд положений нуждается в уточнении.

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Среди важных нововведений, предложенных в поправках, Председатель Комитета отметил «предоставление полицейскому возможности представляться задержанному уже после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий, а также новую норму о праве полицейских досматривать граждан и автомобили при оцеплении зданий или участков местности».

«При пресечении терактов и в ряде других критических ситуаций, когда счет идет на минуты и секунды, такие полномочия полиции помогут спасти жизнь десяткам, а может быть, и сотням людей, а также усилить защищенность сотрудников правопорядка, закрепить в более четких и понятных для граждан формулировках порядок их действий», — пояснил Василий Пискарев.

Он также подчеркнул, что «при обсуждении поправок, безусловно, приоритетным для Комитета является обеспечение безопасности граждан, общества и государства. Законопроект будет рассмотрен в установленном регламентом порядке».