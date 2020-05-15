По 5 000 руб. на всех детей до 3 лет: разъяснения ПФР

ПФР подготовил сборник вопросов-ответов по теме выплат на детей до 3 лет.

Кому положена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей?

Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех лет.

Распространяется ли выплата на детей, которым уже исполнилось 3 года?

Выплата положена только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно.

Ежемесячная выплата положена на каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два — 10 тыс. рублей в месяц и так далее.

Может ли претендовать на ежемесячную выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да. В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2010 г. № 317 право на ежемесячную выплату расширено и больше не связано с правом на материнский капитал.

Мы являемся гражданами России, но проживаем в другой стране. Можем ли мы получать ежемесячную выплату на ребенка?

К сожалению, нет. Ежемесячная выплата осуществляется только лицам, проживающим на территории Российской Федерации.

Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения ежемесячной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.

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Ребенок должен родиться в конце июня. Смогу ли я получить ежемесячную выплату за июнь?

Да. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ваш ребенок родится 30 июня текущего года, то вы автоматически получите право на ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, то вы получите право на материнский капитал, а на дополнительную выплату — к сожалению, нет.

Моему ребенку исполнится три года в мае. Буду ли я получать выплату за два месяца или только за апрель?

В этом случае ежемесячная выплата положена за два месяца. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

Из каких средств идет выплата?

Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Ежемесячная выплата не зависит от ваших доходов, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех лет.

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Как подать заявление на выплату?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг, а также на официальном сайте Пенсионного фонда. В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Могут ли опекуны подать заявление на ежемесячную выплату?

Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.

Кто из родителей может подать заявление на ежемесячную выплату?

При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата.

Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

Могу ли я подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

Да, можете. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление может подать также и представитель гражданина.

До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?

Общий период, в течение которого граждане могут обратиться за выплатой, составляет пять месяцев. Заявления будут приниматься по всем каналам до 1 октября текущего года. Выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Кто из родителей может подать заявление на ежемесячную выплату?

При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата.

Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

За какой период поступит ежемесячная выплата?

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период.

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У меня двое детей в возрасте до трех лет. Нужно ли мне писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если у вас двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?

Да, можно.

Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего — 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего — 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Как я могу узнать, назначили мне выплату или нет?

Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автоматически, убедитесь, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать «Профиль пользователя» и поставить галочку в поле «Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг».

Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления гражданина. При этом гражданин может самостоятельно узнать о принятом положительном решении, обратившись в орган ПФР, где было подано заявление, по телефону.

В случае отказа гражданину направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

— помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;

— поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;

— в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:

— при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;

— в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;

— при предоставлении недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления каким образом я смогу получить средства?

Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.