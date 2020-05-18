Бюджетные учреждения: их вообще поддерживают в коронакризис и что с ними будет дальше?
Распространение короновирусной инфекции заставило Правительство РФ принять беспрецедентные решения по поддержке учреждений бюджетной сферы. Возможно, что на наших глазах формируется совершенно новая нормативно-правовая основа регулирования бюджетной сферы.
Слом модели
Во втором квартале текущего года стало очевидным, что сложившаяся за последние тридцать лет модель финансирования государственных и муниципальных учреждений, в критических условиях нежизнеспособна.
Введение ограничительных мер в условиях пандемии вынудило органы исполнительной власти приостановить деятельность многих учреждений в сфере культуры, образования, социального обслуживания, а деятельность других учреждений в условиях самоизоляции работников существенно замедлилась. В такой ситуации обеспечить выполнение различных показателей количества и качества оказываемых учреждениями государственных и муниципальных услуг стало невозможным. А в сложившейся модели регулирования бюджетной сферы именно от показателей количества и качества госуслуг во многом зависит объем выделяемых учреждениям финансовых средств.
Другими словами, существующая модель функционирования бюджетной сферы загнала учреждения в тупик безысходности.
Образовалась фатальная цепочка следствий: учреждения не могут выполнить показатели госзадания, так как их деятельность ограничена в рамках пандемии, поэтому они лишены оснований для финансового обеспечения, а без финансовых ресурсов выполнить утвержденные госзадания нереально.
Для сохранения функционирования бюджетной сферы Правительство РФ приняло ряд нормативных документов, которые ломают логику созданной в последние годы модели регулирования бюджетной сферы.
Рекомендации учредителям
О необходимости корректировки показателей госзадания Правительство РФ указало в своем Постановлении от 3 апреля 2020 г. № 437. В нем Правительство РФ разрешило учредителям в отношении федеральных государственных учреждений культуры, в которые приостановлен допуск посетителей, изменить допустимые (возможные) отклонения значений показателей качества и (или) объема отдельной государственно услуги (работы) или целого государственного задания или его части.
При этом изменение таких отклонений в текущем финансовом году разрешено, если они установлены в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема госуслуги (работы) либо в отношении госзадания или его части. Правительство РФ так же рекомендовало органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления в пределах установленной компетенции принять аналогичное решение, издав соответствующие правовые акты.