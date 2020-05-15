Юридические ошибки малого бизнеса

Владельцы малого бизнеса часто допускают ошибки, а потом приходится разгребать проблемы.

1. Неправильный выбор организационно-правовой формы

Информации об отличиях ИП и ООО море, но ваш выбор будет зависеть только от вашей конкретной ситуации, потому что факторов может быть море. Не решайте с бухты-барахты, предусмотрите все. Особенно, если выбираете ООО, ведь закрыть ИП гораздо легче и быстрее, чем ликвидировать ООО.

И уж тем более сто раз подумайте и все взвесьте, создавая акционерное общество, потому что это формальностей и контроля у вас будет гораздо больше, чем в обычных ООО.

2. Бизнес на равных долях

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Как бы вы ни доверяли партнеру, как бы ни были дружны, никогда не делите бизнес поровну.Если кто-то начнет думать, что партнер неправ, мало работает или что-то еще, каждый станет тянуть одеяло на себя, а поскольку права у всех равные, никто не сможет принять окончательное решение и поставить точку.

Начнутся разборки, волокита, и бизнесу придет конец.

Доля одного партнера в ООО всегда должна быть больше 50%, если вы работаете вдвоем.

3. Неправильно составленные учредительные документы

Это вообще большая проблема малого бизнеса. Скачивают уставы из интернета, а потом оказывается, что какие-то важные моменты не предусмотрели и не прописали.

Хорошо, если учредитель один, он сам с собой всегда договорится, а когда учредителей несколько, нужно договариваться на берегу по всем вопросам, чтобы потом не было проблем.

Трудно самим — обратитесь к специалистам, чтобы перевели ваши хотелки на юридический язык и закрепили в документах.

4. Неорганизованная договорная работа

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Многие предприниматели легкомысленно относятся к документам и не хранят их должным образом. Если дело дойдет суда, а каких-то документов у вас не будет, ваши шансы на благополучный исход будут гораздо меньше, даже если вы правы.

Храните не только договоры, но и переписку с контрагентами.