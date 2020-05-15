Как заполнить СЗВ-ТД при приеме нового сотрудника

СЗВ-ТД при приеме на работу сдайте не позднее следующего за изданием приказа о приеме нового сотрудника дня. Пока все притираются к нему и вводят в свои календари сроки сдачи отчетности, многие совершают ошибки и получают замечания от инспекторов. Рассмотрим, как правильно заполнять и сдавать отчет в случае приема на работу нового сотрудника.

СЗВ-ТД при приеме на работу

СЗВ-ТД сдается в конкретных обозначенных законом случаях, одним из которых является прием на работу нового работника. Нулевые СЗВ-ТД сдавать не нужно.

Разберем по пунктам, что необходимо помнить, формируя СЗВ-ТД в случае оформления в организацию нового работника:

1. СЗВ-ТД сдается на каждого новоприбывшего без исключений. Случаи приема на работу по совместительству также подлежат декларированию в СЗВ-ТД.

2. Срок сдачи. В постановлении Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п срок сдачи обозначен как 15-е число следующего месяца за месяцем, в котором был оформлен новенький. При этом имеется в виду именно дата приказа о приеме на работу.

Обратите внимание! В связи с эпидемиологической обстановкой в стране введены временные меры — с 09.04.2020 по 31.12.2020 устанавливаются новые обязательства по срокам сдачи СВЗ-ТД при приеме и увольнении сотрудников (п. 6 постановления Правительства от 08.04.2020 № 460). В течение указанного срока подавать СЗВ-ТД необходимо на следующий день после кадрового мероприятия (прием или увольнение), а за период с 01.04 по 27.04.2020 — не позднее 28.04.2020.

3. Формат сдачи зависит от численности сотрудников: если в компании трудится до 24 человек включительно, то организация имеет право сдавать бумажный вариант СЗВ-ТД, если больше — то только в электронном виде.

4. Если новым сотрудником параллельно с заявлением о приеме на работу было подано и заявление о продолжении ведения трудовой книжки, эти сведения необходимо обязательно указать в СЗВ-ТД. Если нет — поле, отвечающее за данные сведения, остается пустым.

5. В случае первичного приема на работу работника в 2020 году первой строчкой в форме будет именно запись о приеме. В остальных случаях (увольнение, перевод и пр.) первой в бланке должна быть указана последняя запись из трудовой книжки сотрудника у работодателя.

Применение СЗВ-ТД обусловлено, как известно, переходом на электронные трудовые книжки. А эта тема горячо обсуждаема и до сих пор вызывает множество вопросов.

Рассмотрим порядок заполнения СЗВ-ТД при приеме на работу.

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Образец СЗВ-ТД при приеме на работу

Покажем на примере, как заполнить СЗВ-ТД при приеме нового сотрудника на работу, а также представим образец заполнения СЗВ-ТД прием на работу.

Пример

В ООО «Контрамарка» в связи с расширением и открытием нового подразделения в марте появилась вакантная должность маркетолога. Уже 10.04.2020 на это место был принят Михалков Н. С. Этим же числом сформирован и подписан приказ о приеме на работу № 13/Кп от 10.04.2020 и трудовой договор № 10/м от 10.04.2020. Никаких других заявлений новый сотрудник не представил.

До 15.04.2020 бухгалтер подает сведения СЗВ-ТД за март, но Михалков Н. С. не попадает в данный отчет, так как дата приема приходится на апрель. Однако в связи с постановлением № 590 от 26.04.2020 отчет СЗВ-ТД по новому маркетологу бухгалтер должен сдать не позднее 28.04.2020. Бухгалтер решил подстраховаться и сдал СЗВ-ТД на нового сотрудника 13.04.2020.

Порядок заполнения СЗВ-ТД на Михалкова Н. С. обусловлен структурой бланка:

1. В первом разделе бухгалтер указывает данные об ООО «Контрамарка»:

2. Далее проставляются сведения о маркетологе Михалкове Н. С.:

3. После этого блока есть промежуточные, но важные два пункта:

признак подачи заявления о продолжении ведения трудовой книжки;

признак подачи заявления о предоставлении сведения о трудовой деятельности.

Каждый пункт предполагает заполнение поля «Дата подачи» только в случае наличия соответствующего заявления. Также возможно отменить поданные ранее сведения путем проставления признака отмены в специальном окошке.

Как правило, заявления о продолжении ведения трудовой книжки от сотрудников поступают уже после того, как они получат уведомление от работодателя.

4. Перед блоком «Сведения о трудовой деятельности застрахованного лица» следует обязательно указать отчетный период, которым является месяц. Бухгалтер указал «04» в поле, отвечающем за месяц, и «2020» в поле, отвечающем за год.



5. В табличной части были зафиксированы основные сведения о приеме на работу:

Особенности заполнения данного блока:

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в графе 3 указывается код «1-ПРИЕМ» в соответствии с п. 2.5.3 приложения 2 постановления Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п;

в графе 4 должны быть отражены сведения в соответствии со штатным расписанием организации;

графа 5 «Код выполняемой функции» подлежит заполнению только с 01.01.2021;

графа 6 в нашем случае остается пустой, так как она заполняется только в случае увольнения сотрудника;

графы 7-9 должны содержать сведения о документе основании приема на работу сотрудника; чаще всего это приказ о приеме на работу;

графа 10 также будет пустой, так как данная позиция предназначена исключительно для отмены ранее поданных сведений.

6. Последним пунктом при оформлении бланка СЗВ-ТД бухгалтер заверила отчет подписью директора ООО «Контрамарка» и проставила дату и печать организации.

Сложностей с заполнением возникнуть не должно. Но для вашего удобства мы подготовили образец заполнения СЗВ-ТД на прием работника в 2020 году.