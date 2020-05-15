Идея, как запустить российскую экономику. Не поверите, раздавать жилье бесплатно

Как вытащить экономику из трясины депрессии и низкого покупательского спроса, рассуждает известный предприниматель Сергей Васильев у себя в Facebook.

Кейнс призывал значительно увеличивать государственные расходы и особо не следить за эффективностью этих вложений. «Можно даже платить одним людям, чтобы те копали большую яму, а другим платить за то, чтобы они ее одновременно закапывали».

В момент депрессии любые государственные инвестиции будут эффективнее их отсутствия. Деньги насыщают рынок, создают цепочки спроса, нового производства, а значит нового спроса, и постепенно запускают маховик рыночного хозяйства.

Но все-таки, просто копать яму и тут же ее закапывать — слишком уж бестолково. Хотелось бы построить что-то большое и на века.

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Часто примером таких государственных инвестиций, стимулирующих выход из депрессий, приводят строительство египетских пирамид, императорских дворцов и новых городов.

Фараоны строили свои пирамиды не только ради религиозного культа, а в большей степени, ради запуска экономики. Пирамида — большой, дорогостоящий и длинный проект. Ее строительство требовало больших государственных расходов, закупки стройматериалов, оплату подрядчикам и т.д.. Это запускало целые отрасли производства и цепочки спроса и предложения. Что в результате и запускало древне египетскую экономику.

Что-то подобное было и с экономикой строительства больших императорских дворцов и новых столиц.

Петр Первый начал строительство Петербурга в тяжелых условиях болот, на границе страны, в условиях непрерывной и длинной Северной войны со Швеций. Та война требовала отвлечения громадных ресурсов, запуска новых отраслей, типа кораблестроения.

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А царь еще и решил заложить новую столицу, начал там строить дворцы себе и раздавал усадьбы своим приближенным за верную службу. Эти глобальные стройки и огромные государственные инвестиции и запустили маховик русской экономики, постепенно превратив Московию в Российскую империю, а царя Петра в императора.

Для выхода из депрессий нужен большой долговременный проект и одновременно, чтобы он не создавал конкуренцию с действующими рыночными игроками.

Таким проектом мог бы стать проект глобальной реновации наших городов. Реновация старых хрущевских пятиэтажек и, возможно, брежневских девятиэтажек в новое современное более удобное и комфортное жилье.

И главное, в таком проекте со стороны государство не должно быть цели что-то заработать и что-то продать. Государство не должно строить новое жилье для продажи, этим мы еще более усугубим ситуацию на рынке недвижимости, где исчезли покупатели и спрос.

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Нужно строить новое жилье и выдавать его бесплатно собственникам «хрущевок», взамен их старых квартир.

Такой глобальный проект общероссийского масштаба сможет полностью занять весь строительный комплекс подрядами и обеспечит работой и доходами миллионы людей, что в свою очередь увеличит спрос на другие товары и услуги, и другие смежные отрасли.

В рамках такого глобального проекта перестройки российских городов и деревень, можно и нужно построить сеть современных дорог во все малые города и деревни, где живут люди. Можно было бы наконец-то газифицировать те деревни и села в Центральной России, где до сих пор нет газа, а топят на дровах. Важно тут понимать, что такой проект должно полностью финансировать государством и обеспечить эти дороги и подводку газа людям бесплатно.

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Попытка в сегодняшних условиях уповать только на ипотеку, пусть и с пониженным процентом, как инструмент финансирования нового строительства — иллюзия. В условиях депрессии в экономике, у людей не будет возможности обслуживать ипотеку и даже задуматься о ней.

Жители пятиэтажек и девятиэтажек должны получать новое жилье взамен старого бесплатно. Также, как и жители деревень должны получить к своим домам дорогу и газ бесплатно.

А те, у кого постепенно появятся деньги и постоянный доход, найдут способ как построить себе новое жилье.

Такой проект был бы достойным ответом надвигающемуся кризису, он смог бы постепенно запустить движок нашей экономики, и одновременно оставить будущему... новую Россию.