Что будет, если начать бизнес без оформления ИП или ООО

Сегодня тем бизнесменам, которые работают в тени, следует опасаться ответственности перед законом: методы по поиску и привлечению к ответу неплательщиков налогов с каждым годом все больше совершенствуются. Юрист, финансист, тендерный эксперт, генеральный директор FLT-Navigator Надежда Фукалова рассказывает, какие последствия могут ждать предпринимателя, который не зарегистрировал свой бизнес законно в Налоговой инспекции — от штрафов до уголовной ответственности

Любой бизнес нужно зарегистрировать в налоговой, это на сегодняшний день при высокотехнологичном развитии контролирующих органов, в частности, ФНС, уже аксиома. Отсутствие регистрации может повлечь административную, налоговую, а в исключительных случаях — уголовную ответственность.

Даже если незарегистрированный, а, следовательно, незаконный бизнес приносит сравнительно небольшие доходы, не стоит надеяться на то, что налоговики будут смотреть на него сквозь пальцы.

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Чтобы привлечь лицо к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, не потребуется даже доказательств получения дохода. Достаточно поймать «предпринимателя» на том, что своими действиями он преследовал цель получения прибыли.

Это можно сделать по следующим признакам:

показания клиентов — лиц, которые оплатили услуги или товары;

реклама товаров и услуг (в том числе в соцсетях);

выставление или демонстрация товарных образцов;

оптовые закупки;

наличие расписок в получении денег;

денежные переводы на банковские карты (от клиентов и покупателей);

налаженные связи с контрагентами;

заключение договоров аренды коммерческих площадей;

учет хозяйственных операций по сделкам.

Если для деятельности лица характерно что-то из вышеперечисленного, доказательство отсутствия прибыли становится совершенно бесполезным. Ведь незаконное предпринимательство — это деятельность, которая направлена (ключевое слово) на систематическое получение прибыли, но не обязательно ее приносит.

Если деятельность касается сферы услуг, а регистрировать ИП/ООО или платить налог как самозанятый совсем не хочется, можно оказывать услуги на основании договоров гражданско-правового характера. Это не квалифицируется как незаконное предпринимательство, однако у такого сотрудничества есть очевидные недостатки:

нельзя рекламировать свои услуги;

налоговые органы могут посчитать такие деловые отношения трудовыми, что повлечет проблемы для заказчика услуг;

при прочих равных условиях заказчик предпочтет сотрудничать с ИП, компанией или самозанятым, поскольку ему это будет выгоднее и безопаснее с точки зрения неожиданных страховых доначислений.

Какое же наказание ожидает не оформившего свои отношения с государством предпринимателя?

Ловить на незаконной предпринимательской деятельности уполномочены сотрудники налоговой, полиции, прокуратуры, антимонопольных органов, органов надзора за потребительским рынком. Поводом для проверки может стать как налоговый мониторинг (он с каждым месяцем все более технологичный и въедливый), так и банальная жалоба от недовольного клиента.

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Налоговики по суду добиваются от владельца нелегального бизнеса компенсации налогов, которые по вине последнего государство недополучило. Наказание для физического лица за незаконную предпринимательскую деятельность будет предполагать выплату НДФЛ на сумму доказанного дохода, НДС и пени за просрочку. Кроме того, за уклонение от налогов взыщут и штрафы:

10% от суммы извлеченного от незаконной предпринимательской деятельности дохода, но минимум 20 000 рублей, составляет штраф для предпринимателя, который не подавал в ИФНС заявление на регистрацию собственного бизнеса.

20% от суммы дохода, но минимум 40 000 рублей, заплатит предприниматель, который ведет нелегальный бизнес более 90 дней.

на 5 000 рублей оштрафуют предпринимателей за просрочку регистрации бизнеса. Это ситуация, когда физическим лицом поданы документы на регистрацию ИП или ООО, однако выявлен факт получения выручки ранее. Если оформление затянулось на срок более 90 дней, размер штрафа возрастает вдвое — 10 000 рублей.

Также по административке прилетит:

штраф за незаконное предпринимательство без регистрации ИП или ООО — от 500 до 2 000 рублей;

штраф за осуществление физическим лицом лицензируемых видов деятельности без лицензии — от 2 000 до 2 500 рублей, а продукция и средства производства могут быть конфискованы.

Решение по делу о незаконном предпринимательстве выносит судья по месту жительства обвиняемого или месту осуществления деятельности. Дело рассматривают в течение двух месяцев с даты составления протокола о нарушении.

А если нелегальный бизнес нанес ущерб государству или гражданам, предприниматель рискует понести уголовную ответственность. Под статьи УК подпадает извлечение незаконного дохода в крупном (1,5 миллиона рублей и более) или особо крупном размере (6 миллионов рублей и более). Обвинение по такого рода делам — задача полиции и прокуратуры.

За незаконную предпринимательскую деятельность УК РФ предполагает следующие наказания:

за причинение ущерба в крупном размере — штраф до 300 000 рублей или в размере заработка нарушителя за два года, а также наказанием для физического лица за незаконную предпринимательскую деятельность могут стать от 180 до 240 часов обязательных работ или лишение свободы на срок 4–6 месяцев;

за причинение ущерба в особо крупном размере — штраф до 500 000 рублей или в размере заработка нарушителя за три года, лишение свободы на срок до пяти лет вкупе со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере шестимесячного дохода.

В совсем тяжелых случаях штраф за незаконную предпринимательскую деятельность может дополниться санкциями за сопутствующие правонарушения: незаконное использование в бизнесе чужих товарных знаков, обман покупателя, торговля контрафактом.



Источник: Практический онлайн-журнал «Деловой мир».