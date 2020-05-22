Системообразующие организации получат дополнительную поддержку от государства

Принято постановление Правительства РФ от 10.05.2020 № 651.

В чём суть документа?

Документом утверждён перечень мер поддержки системообразующих организаций и правила их предоставления (далее Правила). Системообразующие организации могут претендовать на получение одной или нескольких мер поддержки при условии их соответствия совокупности ряда критериев.

Критерии и порядок включения компаний в перечень системообразующих организаций российской экономики утверждены протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 10.04.2020 № 7кв.

Включение организаций в перечень осуществляется в том числе на основании отраслевых показателей по предложениям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих выработку госполитики в соответствующих отраслях, а также госкорпораций. Расчёт показателей осуществляется по группе компаний. Критерием для включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых показателей, определённых отдельно для каждой отрасли. Решение о включении организации в перечень принимается Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

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Актуальный перечень системообразующих организаций размещается на сайте https://data.economy.gov.ru.

На какие меры поддержки распространяются новые Правила?

Действие Правил распространяется на три вида мер поддержки:

1. Субсидии для возмещения затрат на производство и реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг (пп. «а» п. 2 Правил);

2. Отсрочка до 1 года и рассрочка до 5 лет по уплате налогов и авансов. Исключения — НДС, НДПИ, акцизы, НДД (пп. «б» п. 2 Правил);

Обратите внимание: если организация работает в пострадавших отраслях экономики, ей не нужно руководствоваться рассматриваемыми Правилами, чтобы получить отсрочку или рассрочку по налогам. При наличии необходимых показателей достаточно обратиться до 1 декабря в налоговую инспекцию.

3. Госгарантии по кредитам и облигационным займам на ведение основной производственной деятельности, капвложения либо погашение ранее выданных на те же цели кредитов и займов (пп. «в» п. 2 Правил, п. 2 Постановления Правительства РФ от 10.05.2017 № 549).

Каким требованиям должна соответствовать организация?

Правила устанавливают следующие требования к претенденту:

— организация не является иностранным юрлицом;

— совокупная доля участия иностранных юрлиц в уставном капитале не больше 50% (требование может быть снято по решению Правительственной комиссии);

— на дату подачи заявления нет недоимки по обязательным платежам в бюджеты всех уровней на сумму более 10 тыс. руб.;

— нет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий и бюджетных инвестиций.

В отношении организации должны быть проведены: оценка финансовой устойчивости; анализ финансово-хозяйственной деятельности как самой организации, так и группы лиц, в которую она входит (при наличии группы). Порядок проведения указанных мероприятий установит Минэкономразвития.

Кроме того, организации потребуется представить программу мероприятий по оптимизации расходов, передать информацию о всех бенефициарных владельцах и дать согласие предоставлять информацию о своей деятельности.

Как получить поддержку?

Для получения мер поддержки системообразующая организация должна направить заявление в отраслевой орган и Минэкономразвития России. В Правилах изложен порядок заполнения этого заявления и перечень прилагаемых к нему документов.

Как рассматривается заявление о предоставлении мер поддержки?

Правила предусматривают, что заявление последовательно проходит несколько инстанций:

— федеральное ведомство, которое курирует отрасль, в которой организация является системообразующей;

— штаб Межведомственной комиссии, созданной при Минэкономразвития;

— Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики.

На каждом этапе заявление могут отклонить, что не препятствует его повторной подаче.

Предоставление одобренных мер поддержки оформляется соответствующим актом Правительства.

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Когда Постановление № 651 вступит в силу?

Документ вступил в силу 10 мая 2020 года.