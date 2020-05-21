Как оформить больничный по карантину из-за коронавируса

Как оформить больничный по карантину: вызываете врача на дом, предъявляете медицинский полис и СНИЛС, а остальное специалист сделает сам. Другой вариант — уведомить о необходимости карантина в личном кабинете на сайте ФСС и автоматически получить электронный больничный. Работающим гражданам старше 65 лет работодатели оформляют больничные самостоятельно — на срок до 29 мая.

Кого отправляют на карантин из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса граждан России массово отправляют не только на режим самоизоляции, но и на карантин. Ограничения вводятся и для лиц, совместно проживающих с теми, кто контактировал с заболевшими. Продолжительность самоизоляции — 14 дней. По версии экспертов, именно такой инкубационный период у новой инфекции COVID-2019.

Карантин вводится для граждан всех возрастов — от детей до пенсионеров.

Обращаем внимание, что с 06.04.2020 введено еще одно основание для получения больничного в связи с карантином. На основании постановления правительства № 402 от 1 апреля 2020 года работающие пенсионеры старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции, автоматически получили пособия по временной нетрудоспособности за период с 06 по 19 апреля (14 дней). Затем правительство дополнило временные правила оформления листков нетрудоспособности работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше постановлением № 517 от 16.04.2020. Работодателям предложили продлить период отсутствия на работе таких сотрудников с 20 по 30 апреля 2020 г. Третья поправка (постановление Правительства РФ от 15 мая 2020 г. № 683) снова предписывает работающим пенсионерам оставаться дома. На этот раз с 12 по 29 мая.

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В правительственном постановлении сказано, что если работник уходит на больничный, то работодатель заново подает на него все данные в ФСС через личный кабинет. Новый листок нетрудоспособности откроют и закроют автоматически. Больничные оформляют с кодом 03 (карантин).

Больничные оплачивают единовременно за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования листка нетрудоспособности. Пособие выплачивает полностью ФСС.

Сведения о том, что работник соблюдает введенный режим, обязаны передавать работодатели через личные кабинеты. Если сотрудник переведен на дистанционную работу либо находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительных выплат от ФСС он не получит.

Памятка ФСС: Как заполнить реестр сведений

Нужно ли идти в поликлинику, чтобы оформить больничный

С 20.03.2020 по 01.07.2020 действуют временные правила оформления листков нетрудоспособности в период пребывания на карантине из-за распространения коронавируса. В соответствующем постановлении правительства № 294 от 18.03.2020 описано, как получить больничный при карантине по коронавирусу застрахованным в системе социального страхования гражданам, вернувшимся из мест, которые затронула эпидемия. Гражданам категорически не советуют обращаться в медицинские учреждения лично, особенно при наличии признаков заболевания, а предлагают воспользоваться одним из двух вариантов:

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1. Человек вызывает на дом врача, объясняет, что контактировал с заболевшими или вернулся из очага заражения, предъявляет документы, подтверждающие поездку. На основании паспорта, СНИЛС и медицинского полиса на период карантина выдается больничный лист, сведения по которому врач передает в ФСС.

2. Застрахованное лицо заходит в личный кабинет на сайте ФСС (вход осуществляется через портал «Госуслуги»), создает новый запрос, где сообщает, что должен уйти на карантин с больничным листом по рекомендации госорганов. Если есть подтвержденная учетная запись на сайте госуслуг, достаточно приложить к обращению сканы билета и страниц паспорта, подтверждающие передвижение. В остальных случаях проверьте, что в заявлении содержится следующая информация:

Ф. И. О.;

дата рождения;

место жительства (регистрации);

страховой номер в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

номер медицинского полиса;

паспортные данные; данные из загранпаспорта.

ВАЖНО! Если вы вернулись из очага заражения вместе с детьми до 18 лет или родителями-пенсионерами, положен ли больничный при карантине по коронавирусу этим категориям граждан? Нет, листок нетрудоспособности выдают только работающим россиянам, за которых страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС. Неработающие пенсионеры и несовершеннолетние в связи с карантином листки нетрудоспособности не получат.

Оба способа уйти после командировки или после отпуска в карантин с больничным листом из-за коронавируса работают и для лиц, проживающих совместно с человеком, вернувшимся из очага заражения, независимо от возраста. При личном визите врача передайте данные специалисту. Если оформляете электронный листок через сайт ФСС, впишите данные родственников, приложите документы, подтверждающие совместное проживание (например, сведения о месте регистрации).

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Если пособие положено работающему пенсионеру старше 65 лет, соблюдающему режим самоизоляции, работодатель передает в ФСС следующие данные:

Ф. И. О. сотрудника;

дату рождения;

адрес места проживания (пребывания);

СНИЛС.

ВАЖНО! Работодатели, предупредите работников-пенсионеров старше 65 лет о том, что для них предусмотрены выплаты в случае соблюдения режима самоизоляции. Как заявлено в постановлении правительства № 402 от 01.04.2020, если гражданин нарушит введенные правила, его обяжут вернуть полученное от ФСС пособие.

Как оплатят больничный

До недавнего времени оплата больничного листа с кодом 03 (карантин) производилась после того, как человек выздоровеет. Сумму перечисляют из средств ФСС на карту застрахованного лица. Работодатель никак не участвует в расчете и начислении денег, а только передает сведения для расчета пособия.

Из-за введенных мер профилактики распространения инфекции чиновники пересмотрели некоторые правила, как оплачивается больничный лист по карантину из-за коронавируса в 2020 году, уточнив сроки. Исходя из постановления правительства № 294 от 18.03.2020, листок нетрудоспособности, выданный на 14 дней, оплатят в два этапа:

первые 7 дней — не позднее недели со дня открытия листка нетрудоспособности;

вторые 7 дней — в течение 1 рабочего дня со дня закрытия больничного.

Норма, гласящая, что оплата карантина по больничному листу осуществляется исключительно за счет средств Фонда социального страхования, сохраняется. Единственное, что обязаны сделать работодатели, — в течение 2 рабочих дней передать сведения в ФСС для расчета суммы пособия.

ВАЖНО! В обычных условиях пособие зависит от общего рабочего стажа больного. Если человек отработал менее 5 лет, он получает только 60% среднего заработка. При наличии стажа от 5 до 8 лет ему выплачивают 80% среднего заработка. Только те, кто официально трудится более 8 лет, получают за время пребывания дома пособие, равное среднему заработку. Но с апреля 2020 года правила, как оплачивается больничный лист по карантину с кодом 03, меняются: за основу расчета пособия возьмут сумму не меньше МРОТ.

Можно ли работать дома

Если введение ограничительных мер из-за коронавируса не мешает сотруднику выполнять обязанности из дома, договоритесь с работодателем об условиях удаленной работы. Но если такой возможности нет, бояться, что вас уволят, не стоит: в условиях профилактической кампании организации вынуждены менять режим работы по рекомендациям Роспотребнадзора, Минздрава и иных государственных структур.

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Когда разрешат выйти на работу

Учитывая, что пособие от ФСС часто меньше получаемой заработной платы, а компенсация разницы между этими выплатами не предусмотрена, многие граждане хотят быстрее вернуться к выполнению обязанностей. Но сначала необходимо дождаться, когда пройдут 14 дней. Если в течение этого периода вирус никак себя не проявит, обратитесь в поликлинику за консультацией, как закрыть больничный по карантину в вашем случае. Обычно медучреждение отменяет карантин автоматически. Если вы заболеете, вас заберут на лечение в стационар, а листок нетрудоспособности продлят, но уже с другим кодом.