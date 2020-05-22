Что с ежемесячными авансами по налогу на прибыль в 2020 году

Федеральным законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», установлено, что в 2020 году организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали в среднем 25 млн. руб. за квартал, вправе уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль только по итогам каждого квартала, без уплаты ежемесячных авансовых платежей (п. 2 ст. 2 Закона № 121-ФЗ).

Отметим, что данная норма касается только 2020 года. Если к лету (или осени) ничего не изменится, то в 2021 году надо будет вернуться к требованиям, установленным п. 3 ст. 286 НК РФ, то есть платить ежемесячные авансы, если доход превышает 15 млн. руб.

ФНС России своим письмом от 13.05.2020 № СД-4-3/7843@ толково и подробно разъяснила порядок действий плательщиков налога на прибыль в этой ситуации.

Итак, сейчас май 2020 года.

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Возможно, что организация еще в начале апреля (ну смогли они) сдала налоговую декларацию по налогу на прибыль за I квартал 2020 года.

Предположим, что доход от реализации с апреля 2019 по март 2020 (сумма строк 010 Листа 02 соответствующих Деклараций) составил 72 млн. руб. Налог на прибыль 1 квартала 2020 года — 1,8 млн. руб.

В подразделе 1.2 Раздела 1 этой Декларации были показаны ежемесячные авансовые платежи за апрель-июнь: по 90 тыс. руб. в строках 120-140, и по 540 тыс. руб. — в строках 220-240.

Сумма доходов меньше 100 млн. руб., и, начиная с апреля, обязанности по перечислению в бюджет трижды по 600 тыс. руб. не возникает.

ФНС России в вышеуказанном письме рекомендует отправить уточненную декларацию за I кв. 2020 года, показав в строках 120-140 и 220-240 подраздела 1.2 Раздела 1 нули.

Воспользоваться правом не платить ежемесячные авансы в июле-сентябре смогут те организации, у которых сумма дохода от реализации с июля 2019 по июнь 2020 будет меньше 100 млн. руб. В IV квартале — те, у кого доход будет меньше этой величины с октября 2019 по сентябрь 2020.

А вот что делать организации, если доход с октября 2019 по сентябрь 2020 меньше 100 млн. руб., но больше 60 млн., в I квартале 2021 года?

В подразделе 1.2 декларации за 9 месяцев такая контора укажет нули, так как платить ежемесячные авансы в октябре-декабре она не обязана.

Но надо ли ей будет платить авансы в январе-марте 2021 года?

Ведь лимит в 100 млн. руб. установлен только на 2020 год. В 2021 (если все будет хорошо), опять должны вернуться к цифре в 60 млн. руб.

Будем надеяться, что к концу года ФНС эту ситуацию также своевременно разъяснит.