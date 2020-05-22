Новое в законе о полиции. Развенчиваем мифы

Правительство РФ внесло в Государственную Думу поправки в Федеральный закон «О полиции». Законопроект расширяет полномочия сотрудников правоохранительных органов и должен освободить их от преследования за совершенные действия. Эта новость вызвала резонанс со стороны общественности. Граждане всерьез опасаются, что за счет предоставленных полномочий их права будут ущемлены и нарушены, а правоохранители будут всячески злоупотреблять должностными полномочиями, беспричинно избивать, по своему усмотрению стрелять в людей и так далее.

Давайте разберемся, так ли это, какие конкретно полномочия появятся у полицейских, действительно ли законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

Поговорим о конкретных полномочиях

В случае вступления закона в силу, у полицейских помимо всего прочего появится ряд дополнительных полномочий:

1. Право на применение оружия по своему усмотрению

Это возможно лишь в том случае, если преследуемый человек попытается не только прикоснуться к оружию, но и его действия будут расценены как угроза нападения. Давайте рассуждать. Чем руководствовались сторонники законопроекта? Очевидно, что опытом наших зарубежных соседей. Но все мы при этом видим, чем чаще всего заканчиваются ситуации, когда полицейские свободно используют оружие — это протесты и скандалы. Да и у нас в стране относительно свободное применение оружия может стать «почвой» для различного рода злоупотреблений со стороны недобросовестных сотрудников МВД.

2. Право на вскрытие транспортного средства

Вскрыть автомобиль можно будет лишь в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, а также в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершающее (или уже совершившее) преступление, или, например, для обеспечения безопасности окружающих при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Причем ответственность за причиненный вред полицейский нести не будет. Кроме того, ваше авто могут на вполне законных основаниях вскрыть без вашего присутствия, но в течение суток вас должны об этом проинформировать.

И об этом полномочии сложилось двойственное впечатление. Здесь совершенно справедливо возникает логичный вопрос: а на каком основании (без разрешения и ордера) сотрудник полиции (просто потому что ему так показалось) подойдет к авто и вскроет его? Мало ли что может прийти на ум? Таких недобросовестных сотрудников в полиции не так уж и много, но все же. Это с одной стороны.

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А с другой стороны, такое право имеет место быть, поскольку, к сожалению, нередки случаи, когда в машине действительно оказывается запертым ребенок, и его нужно экстренно спасать. Или, например, заблокировался особо опасный преступник в чужом автомобиле. В таком случае полицейские бессильны. Им остается либо нарушать нормы действующего законодательства, либо просто бездействовать, ведь у них нет права вскрывать авто, потому что это чужая собственность.

3. Право оцеплять или блокировать не только жилые дома, строения, но также и целые территории и иные объекты

Возможно это будет только на основании решения начальников территориальных отделов МВД. Помимо того, полицейские, оцепив тот или иной объект, будут иметь полное право проводить личный осмотр граждан и располагающихся там транспортных средств.

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Конечно, в критических ситуациях, когда счет идет на минуты, а то и на секунды, под угрозой жизнь и здоровье сотен граждан, такие действия сотрудников правоохранительных органов пойдут исключительно во благо. Но все ли так доверяют нашим полицейским?

Подытожив, вновь обращусь к основной цели законопроекта:

Расширить функции полицейских и наделить их правами, целью которых будет являться защита прав каждого из нас.

Это, безусловно, благая цель, хочется верить, что благодаря этой инициативе окружающий нас мир станет чуточку безопаснее. Но что мы увидим в итоге — покажет время.