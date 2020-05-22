Мораторий на банкротство 2020. Оздоровить нельзя банкротить

Обвал цен на нефть, девальвация рубля и коронавирус оказали крайне негативное влияние на бизнес. На сегодняшний день больше половины руководителей компаний оценили риск банкротства своего бизнеса как высокий.

Как можно остановить вал банкротств в нынешнее непростое время? Запретить банкротство! В очень короткий срок, меньше чем за две недели с издания соответствующего поручения Премьер-министром, соответствующие поправки были разработаны и приняты Госдумой в третьем чтении. И вот уже 1 апреля был опубликован «чрезвычайный» закон, в том числе вводящий мораторий на банкротства, а 3 апреля принято соответствующее постановление Правительства. Постараюсь разобрать основные последствия этого.

На кого распространяется мораторий?

Вопреки распространенному мнению, мораторий не означает полный запрет на банкротство всех компаний. Он касается лишь ограниченного перечня компаний из наиболее пострадавших отраслей экономики, состав которых определит Правительство. При этом Правительство может распространить мораторий как на предприятия с определенными видами деятельности (по ОКВЭД), так и на отдельные категории пострадавших лиц.

На сегодняшний день мораторий касается:

1) организаций, отнесенных к наиболее пострадавшим отраслям: авиа- и автоперевозки, аэропорты, культура, спорт, гостиничный бизнес, общепит, образование, организация конференций, бытовые услуги. При этом отрасль деятельности организации определяется по ОКВЭД по состоянию на 01 марта 2020 г.;

2) организаций, включенные в перечень системообразующих организаций;

3) организаций, включенные в перечень стратегических организаций.

Не запрещается подача заявления о «самобанкротстве», даже если должник относится к отрасли из утвержденного перечня. Мораторий касается только подачи заявления о банкротстве кредиторами.

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Мораторий не затрагивает уже идущие процедуры, они не приостанавливаются, не прекращаются. Он распространяется на еще не принятые заявления кредиторов.

В настоящий момент мораторий не распространяется на банкротства граждан, он касается только юридических лиц. Кредиторы физических лиц не лишены права подавать заявления о банкротстве своих должников.

Мораторий введен сроком на 6 месяцев, начиная с 4 апреля. Правительство имеет право принять решение о продлении моратория, если это будет необходимо.

Последствия введения моратория

Помимо невозможности подать на банкротство определенных категорий должников, предусматривается и ряд других последствий. В частности, на срок действия моратория в отношении должников (т.е. тех, кто уже оказался неспособным удовлетворять требования кредиторов), на которых он распространяется:

Приостанавливается обязанность по подаче заявления о «самобанкротстве» должником;

должником; Не допускается распределение прибыли, выплата дивидендов, выплата действительной стоимости доли участникам;

Не допускаются зачеты , если при этом нарушается установленная Законом «О несостоятельности (банкротстве)» очередность платежей;

, если при этом нарушается установленная Законом «О несостоятельности (банкротстве)» очередность платежей; Не начисляются неустойки, штрафы, пени за неисполнение обязательств;

за неисполнение обязательств; Не допускается обращение взыскания на заложенное имущество должников, в том числе во внесудебном порядке;

на заложенное имущество должников, в том числе во внесудебном порядке; Приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом аресты и ограничения не снимаются);

по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом аресты и ограничения не снимаются); Практически все совершенные в период моратория сделки (кроме совершаемых в обычной хозяйственной деятельности ценой менее процента от балансовой стоимости активов) признаются ничтожными ;

(кроме совершаемых в обычной хозяйственной деятельности ценой менее процента от балансовой стоимости активов) ; Упрощается заключение мирового соглашения.

Что делать должникам и кредиторам во время моратория?

Безусловно, нынешняя ситуация очень непроста для большинства предпринимателей. Принятые меры — лишь временная «заплатка», призванная остановить вал банкротств прямо сейчас.

Для выживания (и даже для относительно безболезненного закрытия бизнеса) необходимы четкие, выверенные действия. Прежде всего, на мой взгляд, необходимо отслеживать попавшие под мораторий отрасли и категории. Если в этот перечень вошла ваша компания — это некоторое облегчение и отсрочка. Если же в перечень попал ваш контрагент — возможны неплатежи, невозможность принудительного исполнения решений о взыскании с него средств, признание с ним сделок ничтожными.

Должникам, попавшим под мораторий, нужно быть предельно осмотрительными. Мораторий не освобождает от субсидиарной ответственности, совершенные после его введения сделки могут быть признаны ничтожными, действия по выводу активов — привести к неприятным последствиям, вплоть до уголовной ответственности. Крайне аккуратно нужно относиться к получению кредитов, даже беспроцентных антикризисных (в особенности с залогом, поручительством). Очень целесообразно разработать план мероприятий по выходу из кризиса, возможно, начать переговоры с кредиторами и получить от них согласие на заключение мирового соглашения. А кому-то, возможно, стоит самостоятельно начать процедуру банкротства, не дожидаясь окончания моратория.

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Ну а должникам, не попавшим в правительственный список, необходимо помнить об обязанности в определенных случаях самостоятельно подать заявление о банкротстве, об огромных рисках неграмотного вывода активов и незаконных способов избавления от бизнеса.