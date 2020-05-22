За что предпринимателей штрафуют на карантине

Как известно, ВС РФ и Совет судей в апреле постановили закрыть доступ в здания судов для посетителей. В этот период состав аппарата судов был значительно сокращен. Суды продолжили рассматривать только дела безотлагательного характера, упрощенного и приказного производства, дела по некоторым составам административных правонарушений, а также дела по спорам, в которых все участвующие попросили рассмотреть дело в их отсутствие.

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Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Республике Крым в отношении индивидуального предпринимателя 02.04.2020 составил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Причина — ИП накануне в помещении магазина, нарушая положения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и Указа главы Республики Крым от 27.03.2020 № 77-У, продавал пиво на розлив.

Кировский районный суд Республики Крым признал предпринимателя виновным и назначил ему административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Но районный прокурор отправил протест в Верховный Суд полуострова.

В соответствии со статьей 2 закона № 99-ФЗ о внесении поправок в КоАП закон вступил в силу со дня официального опубликования. Он был размещен 01.04.2020 на интернет-портале правовой информации. В силу части 1 ст. 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время его совершения. Частью 1 ст. 4.8 КоАП РФ установлено, что течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока.

Верховный Суд Республики Крым отметил, что на момент реализации ИП в помещении пива на розлив действовала редакция ст. 6.3 КоАП РФ, устанавливающая максимальный размер штрафа для ИП 1 тыс. рублей. Судья Кировского районного суда Республики Крым при рассмотрении дела не учел это обстоятельство, поэтому вышестоящий суд удовлетворил протест прокурора и вернул дело на новое рассмотрение.

(Решение Верховного Суда Республики Крым от 10.04.2020 № 12-147/2020).

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Продавать товары первой необходимости не запрещено

Полиция в ходе проведения проверочных мероприятий 03.04.2020 в одном из торговых центров Саратова обнаружила, что в хозяйственном отделе ИП торговала хозтоварами в нарушение требований Постановления Правительства Саратовской области от 26.03.2020 № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Сотрудники полиции в отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

На судебном заседании ИП вину в совершении правонарушения не признала и пояснила, что осуществляет деятельность по торговле непродовольственными товарами в ТД «Ижевский». По месту нахождения торговой точки 03.04.2020 проведена проверка, о которой ей не сообщали и на проверку не приглашали. Торговая точка имеет площадь около 20 кв. метров, в связи с чем весь товар не может быть размещен на прилавках. На момент проверки на реализации находился ряд товаров, который отнесен к перечню товаров первой необходимости, как то: белизна, салфетки, мыло, зубная паста и щетки, женские гигиенические прокладки и т.п. В целях возможной торговли она оформила в администрации муниципального пропуска на себя и на своего сотрудника.

Постановлением Правительства Саратовской области от 26.03.2020 № 208-П с 28 марта по 30 апреля 2020 года была приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением объектов реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров и услуг первой необходимости.

К непродовольственным товарам первой необходимости относятся санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, сухие, мыло туалетное, хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, предметы, необходимые для погребения, и пр.

Суд на основании фотографий и свидетельских показаний и первичных документов установил, что у ИП был доступен для продажи товар, отнесенный к непродовольственному товару первой необходимости: стиральный порошок, туалетная бумага и т.д.

В итоге суд прекратил дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

(Постановление Октябрьского районного суда города Саратова от 14.04.2020 № 5-38/2020).

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Должник должен доказать наступление форс-мажора

Между ООО (подрядчик) и детским садом (заказчик) был заключен договор оказания услуг, по условиям которого подрядчик обязался по заданию заказчика провести испытание электроустановок объекта заказчика. Общая стоимость оказанных по акту услуг составила 38 905 рублей. Однако в назначенный срок детский сад данные услуги не оплатил.

Общество обратилось в суд с иском к дошкольному образовательному учреждению о взыскании основного долга по договору в сумме 38 905 рублей, пени в сумме 9 103,98 рубля с последующим ее начислением по день фактической оплаты задолженности

Как указал суд, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Ответчик не предоставил доказательства нарушения им срока оплаты в результате форс-мажора (воздействия непреодолимых сил). Поэтому суд удовлетворил иск.

(Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 30.04.2020 № А78-2155/2020).

Трудовой спор могут рассмотреть во время карантина

В Симферополе работодатель (ООО) систематически задерживал выплату зарплаты, в связи с чем задолжал работнику за 2019–2020 годы 693 049 рублей. Также он не выплатил работнику компенсацию неиспользованного отпуска в сумме 150 384 рубля за 63 неиспользованных дня. Работник обратился в суд и дополнительно затребовал 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако ни работник, ни работодатель лично в суд не явились.

Суд посчитал возможным рассмотреть это гражданское дело как безотлагательное в пределах пресекательного срока, установленного ГПК РФ. Это подтверждают и положения Конвенции № 95 Международной организации труда относительно защиты заработной платы.

Истец подал в суд достаточно относимых и допустимых письменных доказательств и расчетов, подтверждающих размер заявленных требований. Работодатель же не направил в суд никаких сведений, подтверждающих неправоту работника.

В итоге суд удовлетворил иск работника, но значительно снизил размер компенсации морального вреда.

(Решение Киевского районного суда города Симферополя от 14.04.2020 № 2-1859/2020).

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Всегда ли отсутствие на работе более 4 часов является прогулом

Жительница Хабаровского края работала уборщицей в управляющей компании. Приказом работодателя начало рабочего времени истца установлено с 08:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, окончание рабочего времени — 17:00. В один из рабочих дней работница отсутствовала на работе с 10:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Женщину уволили за прогул. Работница обратилась в суд с иском.

В судебном заседании было установлено, что во время перерыва на обед (с 12:00 до 13:00) истец правомерно отсутствовал на рабочем месте. Норма подпункта «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ определяет прогул как отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены). Истец отсутствовал на рабочем месте менее 4 часов подряд (до обеденного перерыва с 10:30 до 12:00, что составляет 1 ч. 30 мин. и после обеденного перерыва до конца рабочего дня с 13:00 до 17:00, ровно 4 часа), значит, прогул не совершен. Соответственно, правовых оснований для увольнения работницы именно за прогул не было.

Суд первой инстанции пришел к выводу о незаконности увольнения истца, признав приказ об увольнении незаконным, восстановив на работе в прежней должности, с взысканием заработной платы за время вынужденного прогула. Вышестоящий суд согласился с таким решением.

(Апелляционное Определение Хабаровского краевого суда от 24.04.2020 № 33-2181/2020).