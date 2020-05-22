СГС «Аренда» для госсектора: что поменялось

Государственные (муниципальные) учреждения с 1 января 2018 года применяют положения СГС «Аренда» [1]. Приказом Минфина РФ от 25.12.2019 №?254н в данный стандарт внесены изменения, которые применяются с 28 марта 2020 года. О новых положениях этого нормативного акта поговорим ниже.

Случаи передачи объекта имущества в пользование, когда СГС «Аренда» не применяется

Прежде всего отметим, что у государственных (муниципальных) учреждений в части применения СГС «Аренда» обычно появляется много вопросов, связанных с возникновением объекта учета аренды при получении (передаче) имущества в безвозмездное пользование. Случаи предоставления имущества в пользование, при которых положения СГС «Аренда» не применяются, указаны в п. 4 данного стандарта. Также в п. 10 содержится норма, устанавливающая, что объекты бухгалтерского учета, возникающие при закреплении государственного (муниципального) имущества на праве оперативного управления за субъектами учета с целью выполнения ими возложенных на них полномочий (функций), не квалифицируются в качестве объектов учета аренды.

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Приказом Минфина РФ № 254н п. 10 оставлен без изменения, а вот п. 4 дополнен пп. «г» — «з», предусматривающими расширение перечня объектов учета, к которым положения СГС «Аренда» не применяются. Так, с 28 марта 2020 года этот стандарт не применяется при отражении в бухгалтерском учете объектов бухучета, возникающих при предоставлении:

— по решению собственника (учредителя) в безвозмездное пользование имущества для выполнения возложенных на субъект учета государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по оказанию государственных (муниципальных) услуг либо для управленческих нужд учреждения, признаваемого для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности вкладом собственника (учредителя);

— в безвозмездное пользование имущества в силу обязанности, возникающей в соответствии с действующим законодательством РФ;

— в безвозмездное пользование имущества в целях совместного владения и пользования им (без объединения имущества) субъектами учета для выполнения (в целях обеспечения выполнения) возложенных на них государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по оказанию государственных (муниципальных) услуг;

— во временное владение и пользование или во временное пользование земельных участков по договорам аренды или безвозмездного пользования для целей строительства;

— прав пользования поверхностными водными объектами (по договорам водопользования).

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Отражаем в учете досрочное расторжение договора аренды

СГС «Аренда» установлены виды аренды:

— операционная аренда;

— неоперационная (финансовая) аренда.

В реализации договора аренды участвуют две стороны: арендатор и арендодатель. Операции по передаче (получению) объекта аренды отражаются в учете как арендатора, так и арендодателя.

В учете правообладателя (арендодателя) имущества как операционной, так и неоперационной аренды отражаются доходы от предоставления права пользования активом. При этом положениями п. 23, 25 СГС «Аренда» было установлено, что в случае досрочного расторжения договора операционной, неоперационной аренды, договора безвозмездного пользования имуществом остаток предстоящих доходов от предоставления права пользования активом сторнируется в уменьшение дебиторской задолженности по арендным обязательствам пользователя (арендатора). В новой редакции этих пунктов данные положения звучат так: остаток предстоящих доходов от предоставления права пользования активом уменьшается с одновременным уменьшением дебиторской задолженности по арендным обязательствам пользователя (арендатора) при досрочном прекращении договора аренды (имущественного найма) или договора безвозмездного пользования, в соответствии с которым были приняты объекты учета операционной аренды. Напомним, что на счетах бухгалтерского учета досрочное прекращение договора аренды отражаются методом «красное сторно» по дебету счета 0 205 22 000 и кредиту счета 0 401 40 122, дебету счета 0 205 21 000 и кредиту счета 0 401 40 121 (п. 96 Инструкции № 183н[2]), а новые положения п. 23, 25 СГС «Аренда» устанавливают, что показатели по счетам 0 205 00 000 и 0 401 40 000 не сторнируются, а корректируются обратной бухгалтерской записью. Считаем, пока не внесены изменения в Инструкцию № 183н, учреждения вправе отражать досрочное расторжение договора бухгалтерскими записями, указанными в этой инструкции.

Аналогичные изменения произошли:

— в пункте 21 СГС «Аренда» — в части корректировки остаточной стоимости права пользования активом при досрочном прекращении договора аренды (имущественного найма) или договора безвозмездного пользования, в соответствии с которым были приняты указанные объекты учета операционной аренды. В новой редакции данный пункт звучит так: остаточная стоимость права пользования активом уменьшается с одновременным уменьшением кредиторской задолженности по арендным обязательствам пользователя (арендатора) при досрочном прекращении договора аренды (имущественного найма) или договора безвозмездного пользования, в соответствии с которым были приняты указанные объекты учета операционной аренды;

— в пункте 27.2 СГС «Аренда» — в части корректировки остаточной стоимости права пользования активом при досрочном прекращении договора аренды (имущественного найма) или договора безвозмездного пользования, заключенного на льготных условиях. Новой редакцией этого пункта установлено, что остаточная стоимость права пользования активом уменьшается с одновременным уменьшением остатка отложенных доходов от предоставления права пользования активом при досрочном прекращении договора аренды (имущественного найма) или договора безвозмездного пользования, в соответствии с которым были приняты указанные объекты бухгалтерского учета.

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Особенности отражения объектов учета аренды по справедливой стоимости

СГС «Аренда» устанавливает, что объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования или договоров аренды (имущественного найма), предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости (далее — объекты учета аренды на льготных условиях), отражаются в бухгалтерском учете по их справедливой стоимости, определяемой передающей стороной (арендодателем) на дату классификации объектов учета аренды методом рыночных цен — как если бы право пользования имуществом было предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях (далее — справедливая стоимость арендных платежей). В абзац 1 п. 26 СГС «Аренда» были добавлены слова «передающей стороной (арендодателем)».

Также согласно Приказу Минфина РФ № 254н п. 26 СГС «Аренда» дополнен новым абзацем: в случае если при признании объекта учета аренды на льготных условиях данные о стоимости передаваемого (получаемого) актива по каким-либо причинам недоступны, такой объект учета аренды отражается на балансовых счетах в условной оценке, равной 1 руб., с последующим пересмотром его балансовой стоимости, когда данные о стоимости передаваемого (получаемого) актива будут доступны.

Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Приказом Минфина РФ № 254н внесены изменения в п. 31 и 32 СГС «Аренда». Согласно новым редакциям этих пунктов информация об активах и обязательствах объектов СГС «Аренда» представляется в бухгалтерской (финансовой) отчетности развернуто и не подлежит взаимоисключению (взаимозачету).

Права пользования активом, отложенные (предстоящие) доходы от предоставления прав пользования активом, дебиторская и кредиторская задолженность пользователя (арендатора) представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности с разделением на краткосрочные и долгосрочные.

Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования активом представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности без разделения на краткосрочные и долгосрочные.

Субъекты отчетности в пояснительной записке (пояснениях) к бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывают следующую информацию:

а) сверку на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированной стоимости;

б) общую сумму процентных расходов, признанных за отчетный период;

в) сверку на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайме)) с общей суммой их дисконтированной стоимости по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из сроков их полезного использования:

— до одного года;

— от одного года до трех лет;

— свыше трех лет;

г) общую сумму доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода;

д) общее описание существенной информации об объектах учета аренды, в том числе:

— о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа;

— об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;

— о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования.