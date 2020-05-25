ИП могут остаться без субсидий. Обзор форума «Клерка»

Что может знать этот сенатор, вечно работая в чиновничьих кабинетах! Он бы сначала пообщался с ру...
Сидя на депутатской зарплате (более 800 тыс. руб.) рассуждать так легко. Если это "бесчеловечно" ...
Уже даже не стесняются такую чушь городить...совсем страх потеряли видимо....
Да, мне тоже интересно!Ип зарегистрировали 21.02.20г. в марте начали работать, но реестр обновляе...
ну, с благотворительностью еще как-то объяснимо. а госпомощь? вай......
ну ПФР и наше телевидение может разъяснять так как им удобно, но в Постановление Правительства 47...
Осень - традционное время всплеска ОРВИ. Президент в капитаны Очевидность переквалифицировался?...
Ничего не понятно. С какого числа? Только неработающим или всем с детьми до 1.5 лет?...
А если они прогуливать будут отработку, в тюрьму посадят?...
С чего платить собираетесь? С неполученной выручки?
Ога, очень удобно установить 0% взносов на 0 заработной платы. Потерь для бюджета никаких, зато к...
Нет заработной платы - нет и взносов! А заработной платы нет, потому что выручки нет....
Чем быстрее я избавлю банк от своих денег, тем лучше для меня....
Ножками еще можно в ПФР сходить. Тогда уж точно не отвертятся!...
Ни у кого ничего не получится - природа отрегулирует нашу численность, хочется вам того или нет....
Что-то никаких льгот нашему предприятию никто не давал, брехло Володин....
Мастера аббревиатур. СМЗ - Серпуховский мотоциклетный завод ?))))...
На уже сданные новостройки (конкретно измайловские https://novostroyker.ru/zhk-izmailovskii-les) ...
Ну, подумаешь, дали на местах немножко порулить... до голосования по поправкам.Вроде как коронави...
Спасибо большое, а то никак не могла сообразить.
Гвардейцы не роботы были так же заменены как бухи)😁
Надо же, даже ФАС против этого фуфломецина:https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/02/25/8237...
Нет, не в поездах. На вокзалах. Москва тоже в обсерваторы помещает, тех, кто из заграницы, про ме...
У нас по другому. Голубенькой наружу носят здоровые, а белой - больные коронавирусом...
Ага, например, по отпускникам: то густо, то пусто.
а как это происходит технически? ловят в поездах?и в мск тоже такое - приезжих отлавливают?...
У меня есть одно наблюдение, которое все время находит подтверждения.Как только начинаются какие-...
Правильное решение. Одобряю.
эти решения имеют логику наверное только для краткосрочной политической выгоды самого Аксёнова. И...
Гораздо интереснее, куда подевались все гвардейцы-НЕ роботы!))))ыыыыыСтрашно даже подумать.))) На...
Вот так в сказках добро всегда побеждает зло!
У меня тоже ворох таких вызовов пришел. Причем про возможность отправки в электронном виде ни сло...
Поль Верлен — Знайте, надо миру даровать прощенье:Знайте, надо миру даровать прощенье,И судьба за...