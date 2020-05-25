ИП могут остаться без субсидий. Обзор форума «Клерка»

На прошедшей неделе на форуме «Клерка» было много вопросов от ИП и самозанятых. Вот только некоторые из них.

ИП без работников столкнулись с проблемой при получении субсидии в размере МРОТ. Почему-то программа налоговой посчитала, что количество работников заявителя в апреле составляет менее 90% от количества работников в марте 2020 года. Опять сбой?

Как правильно перейти с УСН на НПД обсуждают в теме «Перешла на НПД и запуталась в платежах».

Можно ли риэлтору быть самозанятым? Как это сделать, подсказали в этой теме.

В налоговой до сих пор плохо знают НПД. Пример тому в теме «ИП на НПД и Банки».

📌 Реклама Отключить

А вот вопрос с другой стороны: как провести продажу «Самозанятому». Надо ли применять ККТ?

На эти темы так никто и не ответил. Может быть вы сможете помочь?