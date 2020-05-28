Как малому бизнесу получить субсидию от государства

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Налоговики утвердили порядок обработки бумажных заявлений МСП на субсидии

ФНС установила процедуру обработки заявок от представителей среднего и малого предпринимательства, ставших жертвами эпидемии, на предоставление субсидий для выплаты зарплат персоналу. Определено, что заявления подаются по ТКС, ЛК налогоплательщика, отправляются почтой или опускаются лично в специальные боксы. Далее в порядке описаны процедурные вопросы работы с заявлениями на бумаге, включая сроки их выемки, правила внесения в АИС «Налог-3», направления уведомлений о перечислении денег.

В приложении к письму приведены форма указанного уведомления и бланк сообщения об отказе в предоставлении бюджетной помощи.

(Письмо ФНС РФ от 30.04.2020 № БС-4-19/7427@).

ФНС запустила спецсервис для получения субсидии на выплату зарплаты

С первого мая фискалы начали прием заявлений на получение субсидий. Сделать это можно посредством ТКС, через личный кабинет на сайте налоговой или по почте. Бумажная форма документа представлена в приложении к Постановлению Правительства РФ № 576, электронный формат — в письме ФНС РФ от 27.04.2020 № БС-4-11/7080@. Чиновники перечислили условия, при которых компании и ИП могут претендовать на помощь от государства:

юрлицо или ИП включены в реестр СМСП на 01.03.2020 и не находятся в процессе ликвидации или банкротства;

деятельность перечислена в постановлении кабмина № 434;

на 01.03.2020 долги по налогам и взносам не более 3 тыс. рублей;

численность персонала в месяце, за который выдается госсубсидия, составляет 90 процентов от трудящихся в марте текущего года;

СЗВ-М за март представлена вовремя.

Размер субсидии рассчитывается так: федеральный МРОТ (12 130 рублей) умножается на количество работников. ИП к числу работников прибавляет себя. Если коммерсант трудится самостоятельно, то есть без привлечения наемного персонала, то он вправе получить 12 130 рублей. ИФНС рассмотрит заявку в течение трех дней. На сайте ведомства есть спецсервис, посредством которого заявитель может самостоятельно проверить себя на соответствие перечисленным выше критериям.

Чего ждать от налоговой после подачи заявления на зарплатную субсидию

Постановлением Правительства от 24.04.2020 № 576 была утверждена процедура назначения субсидий представителям среднего и малого предпринимательства на исполнение ими обязательств по оплате труда перед своим персоналом.

Правилами установлено, что после перечисления госпомощи Федеральным казначейством налоговая уведомит об этом компанию по ТКС, ЛК или почтовым отправлением. Если же заявка на субсидию проверку в ФНС не пройдет, в том числе в случае нарушения сроков ее подачи, то организации, ИП отправят сообщение об отказе в предоставлении денег.

Рекомендуемые бланки уведомления о перечислении денег и сообщения об отказе налоговая служба направила в рассматриваемом письме.

(Письмо ФНС РФ от 28.04.2020 № БС-4-11/7193).

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Как поступить, если недоимка препятствует получению субсидии

ФНС выпустила разъяснения о порядке действий организации или ИП, рассчитывающих получить субсидию на поддержку своего бизнеса от последствий пандемии.

Согласно правилам получения субсидии, установленным Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576, одним из условий ее получения является отсутствие у претендента — субъекта МСП из перечня пострадавших от COVID-19 отраслей задолженности по налогам и страховым взносам в сумме, превышающей 3 тыс. рублей.

Служба сообщила, что формирование размера задолженности будет происходить по плательщику с учетом всех недоимок и излишне перечисленных сумм по налогам и взносам. Пени, штрафы и проценты учитываться не будут.

Кроме того, будут учтены все суммы погашения недоимок, осуществленные на 01.03.2020.

Приведен алгоритм действий претендента на субсидию в случае несогласия с наличием и величиной задолженности:

сверить состояние своих расчетов в ЛК юрлица или ИП на сервисе ФНС;

сделать запрос на получение (можно через ТКС) справки или акта сверки по налогам, сборам и взносам, пеням, штрафам и процентам;

обратиться в ИФНС с обоснованием причин несогласия и запросом на урегулирование задолженности.

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Какие заявления на субсидию ФНС не примет от компаний МСБ

Представители налоговой службы разъяснили основные вопросы о направлении пострадавшими от пандемии компаниями среднего и малого бизнеса заявлений на предоставление субсидий из бюджета.

Вопрос Ответ Примут ли заявление сканом по ТКС? Предоставленные такие образом заявления будут распечатаны и рассмотрены как бумажные заявки, опущенные в боксы Примут ли заявку в свободной форме через ЛК с прикрепленным заявлением в виде скана, фото или текстового документа? Заявление распечатают и рассмотрят как представленное через бокс Рассмотрят ли заявление, отправленное через сервис «Обратиться в ФНС» или портал государственных услуг? В течение 5 дней организации отправят ответ с предложением предоставить заявление по форме, установленной Постановлением от 24.04.2020 № 576, через ЛК, ТКС, почтой, лично через бокс Что будет с заявлением, оставленным в боксе сторонней инспекции? В течение 5 дней будет направлен ответ о необходимости подать заявление по месту своего учета Дадут ли субсидию, если в базе ФНС отсутствует номер счета компании Будет направлен отказ с обоснованием причины Какие реквизиты сможет корректировать контролер? Все реквизиты Может ли ФНС прислать ответ без сопроводительного письма и подписи сотрудника? Да, ответ направляется по форме, которую формирует АИС «Налог-3» Примут ли заявление в свободной форме? Заявителю предложат повторно обратиться с заявлением строго по форме (прил. 2 к Постановлению от 24.04.2020 № 576)

(Письмо ФНС РФ от 07.05.2020 № БС-4-19/7521@).

Досрочная сдача СЗВ-М ускорит выдачу субсидии

Малым и средним предприятиям, которые пострадали в условиях пандемии, следует по возможности досрочно передать в ПФР сведения о работающих и уволенных сотрудниках за апрель и май 2020 года. Более оперативная отчетность по форме СЗВ-М позволит предпринимателям быстрее получить поддержку государства, предусмотренную Постановлением Правительства РФ № 576.

ФНС разрешила перечисление субсидий на личные счета предпринимателей

Налоговая служба разъяснила правила предоставления в 2020 году субсидий малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576.

Согласно пунктам 2.2 и 2.3 главы 2 инструкции ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И, индивидуальным предпринимателям для деятельности, не связанной с бизнесом, открываются текущие счета, а для работы — расчетные счета.

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В жизни ИП зачастую используют в работе не только расчетные, но и личные счета, тем более что Налоговый кодекс это не запрещает.

Поскольку Постановление Правительства РФ № 576 не содержит запрета для зачисления средств получателями субсидий на тот или иной счет, ФНС не будет контролировать перечисление поддержки исключительно на расчетный счет ИП.

Поэтому перевод средств может быть осуществлен как на расчетные, так и на личные счета ИП.

(Письмо ФНС РФ от 07.05.2020 № БС-4-11/7522@).

Предпринимателям не нужна квалифицированная подпись, чтобы внести заявку на субсидию

Предпринимателям из реестра МСП, признанным жертвой эпидемии, разрешили подавать заявления на субсидии в сумме МРОТ без квалифицированной цифровой подписи. Об этом сообщили представители налоговой службы в информации от 20 мая.

Эта мера поможет ИП получить выплаты в оперативном режиме, отмечают в ФНС.

Заявление на госпомощь оформляется в личном кабинете. Оно формируется автоматически согласно информации, размещенной в ЛК. Заявителю необходимо указать лишь номер счета в банке.

Узнать, вправе ли компания или предприниматель претендовать на получение материальной помощи от государства, можно по ИНН в сервисе на сайте налогового ведомства.