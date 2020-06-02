Три примера, как банковская карта привела своих владельцев к серьезным убыткам

Как только появились банковские карты, наше общество тут же раскололось на два лагеря: на сторонников и противников безналичных расчетов.

И если поначалу явный перевес был в пользу первых, то в последнее время желающих отказаться от банковской карты становится все больше. И на то есть вполне веские причины.

Приведу три примера из судебной практики, которые, как минимум, заставят задуматься.

1 пример

Женщине поступило смс на телефон, что ее карту заблокировали.

Она перезвонила, пообщалась с т. н. «сотрудником службы безопасности банка» (именно так он представился) и выполнила все его указания, чтобы «пресечь попытку взлома карты».

Несложно догадаться, что по итогам этой беседы она лишилась денег (это были мошенники). Вот только деньги у нее похитили не только с карты, но и с банковского вклада.

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Получив обманным путем доступ в Личный кабинет Сбербанка-Онлайн, злоумышленники закрыли вклад и вывели все деньги (500 тысяч рублей) на другой счет.

Нужно учитывать, что через Сбербанк-Онлайн преступники могут похитить деньги не только с одной карты, но и со всех счетов, которые открыты на имя владельца карты (и даже с вклада).

А это куда более значительные суммы (из определения Курганского облсуда по делу № 33-3794/2018).

2 пример

стал продолжением предыдущей истории. По итогам расследования уголовного дела было установлено, на какой счет перевели деньги.

К владелице этого счета был предъявлен иск с требованием вернуть похищенное. Но она заявила в суде, что не имеет отношения к мошенничеству: карту, на которую переводили деньги, она давно потеряла.

А поскольку денег на ней не оставалось, то девушка не торопилась особо сходить в банк и заблокировать карту. Возможно, действующая карта попала в руки к злоумышленникам — и они этим воспользовались.

Вот только у владелицы карты не было никаких доказательств, что денег она действительно не получала. По данным банка, на ее карту зачислили 500 000 рублей, после чего было сделано несколько переводов на другие счета.

Доказать, что она получила эти деньги от истца в счет исполнения какого-то обязательства, также не удалось. Поэтому полмиллиона взыскали с владелицы «потерявшейся» карты в качестве неосновательного обогащения.

Нужно учитывать, что зачисление, сделанное на карту, могут взыскать обратно, если владелец карты не сможет подтвердить основание, по которому получил деньги.

3 пример

У мужчины неожиданно образовался долг по кредитной карте, хотя он с нее деньги не снимал.

Как выяснилось позже, суд взыскал с него задолженность по оплате коммунальных услуг за квартиру, где он формально был зарегистрирован (хотя фактически уже давно приживал в другом месте).

Но самая большая неприятность была в том, что приставы арестовали его счет в банке и списали почти 100 000 рублей за долги. А этим счетом была кредитная карта с лимитом в 200 000 рублей.

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Жалобы на то, что с кредитной карты списывать долги незаконно, ни к чему не привели. У судов такая позиция:

— закон позволяет обращать взыскание на все денежные средства должника, в т.ч. которые хранятся на его банковских счетах,

— деньги на кредитной карте принадлежат должнику с того момента, как банк зачислил их со своего ссудного счета на счет клиента,

— в числе доходов, с которых запрещено удерживать долги, не указаны средства, полученные в кредит.

Исходя из этого, суды не признают нарушением закона действия приставов по списанию денег с кредитных карт.

Ну, а расплачиваться за это в итоге приходится должнику: он закрывает один долг за счет открытия другого.

В нашем случае гражданину пришлось оплатить задолженность по квартплате, взяв у банка кредит под высокие проценты (Челябинский облсуд, определение № 11-2795).

Поэтому банковские карты могут нести как удобство, так и непредвиденные убытки, порой очень большие.