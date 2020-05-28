Какие новшества учесть при закупках в 2020 году

В 2020 г. вступают в силу значимые изменения Закона № 44-ФЗ и подзаконных актов. По новым правилам будут иначе согласовывать контракты с единственным поставщиком, проводить малые закупки через электронные площадки в большем объеме, закупать с помощью электронного запроса котировок. Также с января нужно требовать страну происхождения товара в заявке участника.

Изменения в ФЗ-44

С 1 апреля 2020 г. заработала новая редакция Закона № 44-ФЗ. При этом поправки носят скорее технический характер. Для заказчиков и участников закупок ничего не меняется.

Так, упорядочат перечень данных, которые контролирует Казначейство. Ведомство будет следить за:

непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом финансового обеспечения, утвержденным и доведенным до заказчика;

соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения, содержащихся в сведениях и документах, не подлежащих формированию и размещению в ЕИС.

Для контроля через ЕИС ведомство сопоставит:

извещения об осуществлении закупок и информацию в планах-графиках;

протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и информацию в извещениях;

условия проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, и информации в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Электронный запрос котировок

Закупать с помощью электронного запроса котировок можно будет больше и быстрее.

Провести запрос котировок в электронной форме можно будет, если НМЦК не превышает 3 млн руб. При этом годовой объем закупок с помощью запроса котировок должен будет составлять не более 10% от СГОЗ, однако отменят действующий сейчас лимит в 100 млн руб.

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Как изменятся правила опубликования извещения

У участника будет меньше дней на подачу заявки. По новым положениям заказчик будет назначать дату окончания подачи заявок через четыре рабочих дня со дня, следующего за днем размещения извещения в ЕИС.

Изменить извещение будет нельзя, зато отменить запрос котировок будет возможно всего за один час до срока окончания подачи заявок. Сейчас запрос котировок можно отменить не позднее чем за два дня до дня окончания подачи заявок.

Что участник закупки должен будет включить в заявку

Свое соответствие требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ участник будет подтверждать в заявке документами. Сейчас участник обязан только декларировать такое соответствие. Заказчик не сможет потребовать документы, которые передают вместе с товаром.

Участник также должен будет предоставить решение об одобрении крупной сделки, если для него таковой является сам контракт или денежное обеспечение исполнения контракта.

Также помимо сведений, которые участник предоставляет сейчас, он должен будет указать страну происхождения товара, если такое требование есть в извещении.

Что изменится в рассмотрении заявок

Протокол будет только один — протокол подведения итогов. В него комиссия включит информацию, которая предусмотрена для протоколов сейчас. Также там потребуется указывать информацию об увеличении цены в связи с предоставлением льгот организациям УИС и организациям инвалидов, а также информацию о признании запроса котировок несостоявшимся.

Члены комиссии будут присваивать допущенным к закупке заявкам порядковые номера по мере возрастания предложенной участником цены. Сейчас это делает оператор электронной площадки. Эти номера также нужно будет включить в протокол подведения итогов.

Как сократятся сроки заключения контракта

Для электронного запроса котировок значительно сократят сроки заключения контракта. Заказчик должен будет направить проект контракта в ЕИС и на электронную площадку в течение трех часов с момента размещения протокола подведения итогов в ЕИС. Далее у победителя и заказчика будет по одному рабочему дню на подписание и размещение контракта. При этом заключить контракт ранее чем через два рабочих дня со дня размещения итогового протокола в ЕИС будет нельзя.

Протокол разногласий для этого способа закупки новыми правилами не предусмотрен.

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Если была подана или осталась только одна заявка, соответствующая извещению, можно будет сразу заключить контракт с участником как с единственным поставщиком. Продлевать срок подачи заявок, как это делают сейчас, не потребуется.

Заключение контракта с единственным поставщиком будут согласовывать иначе

Заключение контракта потребуется согласовывать и после несостоявшихся электронных процедур. Согласование понадобится только для закупок с НМЦК, превышающей предельный размер, который должно установить правительство.

У заказчика будет меньше времени, чтобы подготовить обращение в контрольный орган

Обращение о согласовании заказчик будет направлять в контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола в ЕИС или его подписания, если по закону его не нужно размещать в ЕИС. Сейчас на обращение отведено 10 календарных дней.

Изменится перечень случаев, когда согласование необходимо

Согласовывать возможность заключить контракт нужно будет, если не состоится:

закрытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс или аукцион;

открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием или двухэтапный конкурс, если была подана или осталась только одна заявка;

электронный конкурс, если была подана или осталась только одна заявка;

электронный аукцион, если была подана или осталась только одна заявка, не было ни одного ценового предложения;

запрос предложений в электронной форме, если была подана или осталась только одна заявка, не было подано ни одной заявки или все участники были отклонены;

запрос предложений, если была подана одна заявка или не подано ни одной.

Таким образом, заключение контракта нужно будет согласовывать и после несостоявшихся электронных процедур. Однако не факт, что в контрольный орган придется обращаться чаще. Согласование понадобится только для закупок с НМЦК, превышающей предельный размер, который должно установить правительство.

Контрольный орган будет проводить внеплановую проверку закупок

В срок рассмотрения обращения контрольный орган проведет внеплановую проверку закупки. Если будут обнаружены нарушения, контракт можно будет заключить только после исполнения предписания, выданного по результатам проверки. При необходимости заказчик скорректирует проект контракта и направит его участнику.

Контракт нужно будет заключить не ранее 10 дней со дня размещения протокола в ЕИС или его подписания и не позднее 20 дней со дня, когда заказчик получит решение о согласовании.

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Электронные малые закупки

Заказчик сможет проводить малые закупки на сумму 3 млн руб., если такие закупки проходят в электронной форме. Отметим, что годовой объем таких закупок остался без изменений. Полагаем, что закупки в электронной форме будут в него входить, поэтому придерживаться стоит таких лимитов:

5% от СГОЗ и пятьдесят млн руб. — для закупок по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

50% от СГОЗ и тридцать млн руб. — для закупок по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Заказчик сможет проводить такие закупки на сумму до 3 млн руб. с учетом годового лимита.

Участник закупки будет формировать на электронной площадке предварительное предложение о поставке товара, а заказчик — размещать извещение с обоснованием цены контракта в ЕИС. Оператор электронной площадки выберет пять предварительных предложений с наименьшей ценой за единицу и направит заказчику. Дальнейшая процедура пройдет в упрощенном порядке.

Участник закупки будет формировать на электронной площадке предварительное предложение о поставке товара. В предварительное предложение нужно будет включить, в частности:

наименование и характеристики товара;

товарный знак (при наличии);

наименование страны происхождения;

документ (его копию), подтверждающий страну происхождения, если применяется нацрежим;

цену за единицу товара;

предлагаемое максимальное количество товара;

срок действия предложения, который не может быть более месяца с даты размещения предложения;

информацию об участнике;

документы о его соответствии требованиям законодательства;

декларацию о его соответствии требованиям Закона № 44-ФЗ;

решение об одобрении крупной сделки.

Заказчик размещает извещение с обоснованием цены контракта в ЕИС. В течение одного часа с этого момента оператор электронной площадки выбирает пять предварительных предложений с наименьшей ценой за единицу из тех, которые соответствуют установленным в извещении требованиям к товару и участнику. Если не наберется хотя бы два предложения, оператор сообщает об этом заказчику, размещает уведомление в ЕИС и не направляет заказчику документы.

У заказчика есть один рабочий день на принятие решения по предложениям. В результате он формирует на электронной площадке протокол подведения итогов определения поставщика. В протоколе нужно указать решение по каждому предложению и обосновать отклонения заявок.

Заказчик заключает контракт в упрощенном порядке, предусмотренном для нового запроса котировок в электронной форме.

Сведения о контрактах, заключенных по результатам электронных малых закупок, нужно будет направлять в реестр контрактов.

Участники закупки должны указывать в заявке страну происхождения товара

По новым правилам участник обязан указать в заявке страну происхождения товара независимо от того, применяются ли правила нацрежима. Эта информация понадобится и в случаях, когда товар поставляют при выполнении закупаемых работ или оказании закупаемых услуг.

В связи с этим заказчику нужно скорректировать в документации требования к составу заявки, а комиссии — учитывать новшества при рассмотрении заявок.

Появилось больше возможностей для заключения контракта жизненного цикла

Помимо случаев, установленных правительством, контракт жизненного цикла можно заключить при закупке новых машин и оборудования.

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Вступление в силу

С 1 января 2020 г. нужно указывать в заявках страну происхождения.

С 8 января 2020 г. изменились правила для контрактов жизненного цикла.

С 1 июля 2020 г. заработает большая часть новшеств:

запрос котировок в электронной форме будут проводить по новым правилам;

начнут проводить электронные малые закупки;

по-новому станут согласовывать заключение контрактов с единственным поставщиком.

К 1 января 2021 г. наладят взаимодействие с ЕИС относительно электронных малых закупок.