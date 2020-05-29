При форс-мажоре вы не обязаны возмещать убытки. Важное от ВС

Проект постановления Пленума ВС «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств».

На «Клерке» уже писали о двух моментах из этого проекта. А сейчас мы разберем его подробнее.

Сам проект можно скачать из вложения.

1. Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, которые предусмотрены ГК, иными законами, договором. Перечень оснований, по которым обязательство можно прекратить, не является закрытым. Главное, чтобы он был предусмотрен в договоре.

«Основания прекращения обязательства могут как вытекать из волеизъявлений стороны (сторон) обязательства и являться односторонней сделкой (например, заявление о зачете) или договором (например, предоставление и принятие отступного), так и не зависеть от воли сторон (в частности, прекращение обязательства на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления)» – указал Пленум ВС.

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2. По соглашению сторон, обязательство может быть прекращено уплатой(в денежной форме, или путем передачи иного имущества). Стороны могут договориться об отступном на любой стадии исполнения обязательства до его просрочки.

«Если путем толкования соглашения не удается установить волю сторон на прекращение обязательства в части, то считается, что первоначальное обязательство прекращается полностью, а также прекращаются дополнительные требования, включая обязанность уплатить неустойку» – указали судьи.

При этом соглашение об отступном может быть исполнено и в будущем времени. Тогда оно становится факультативным обязательством, а у должника появляется выбор, исполнить первоначальное обязательство или предоставить отступное. У кредитора выбора в таком случае не остается. Он обязан принять любое исполнение.

Если стороны договорились, что отступное должно быть предоставлено в срок, то до истечения этого срока кредитор не вправе требовать исполнения первоначального обязательства. Как только срок заканчивается, кредитор теряет право требовать отступное, но возвращает право на первоначальное обязательство.

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Зачастую к соглашениям об отступном применяются более строгие правила, чем к основному соглашению. Например, когда в качестве отступного предоставляются доли в уставном капитале ООО, соглашение об отступном должны нотариально удостоверить.

А если отступное является недвижимым имуществом, а должник уклоняется от регистрации перехода права собственности на этот объект, то кредитор вправе потребовать осуществления его регистрации.

Должник и кредитор могут заключить соглашение об отступном, даже когда срок исковой давности по первоначальному обязательству уже истек. В таком случае соглашение об отступном можно квалифицировать как признание долга. Это начинает заново течение срока исковой давности.

3. Для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением, наступил срок исполнения. Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете.

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Пленум ВС выделяет понятия активных и пассивных требований. Активное – это требование лица, которое заявляет о зачете. Пассивное – это требование к самому заявителю.

Для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны, подчеркивает Пленум ВС. Без заявления зачет невозможен, обязательства между сторонами продолжат существовать, даже если есть все условия для зачета.

4. Обязательство прекращается новацией, если воля сторон определенно направлена на замену существовавшего между ними первоначального обязательства другим обязательством. Новация имеет место, если стороны согласовали новый предмет и (или) основание обязательства.

«При наличии сомнений, была воля сторон направлена на заключение соглашения о новации или об отступном, соглашение сторон толкуется в пользу применения правил об отступном», – указывает Пленум.

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Истечение срока исковой давности по первоначальному обязательству не препятствует заключению соглашения о новации. Срок исковой давности начинает течь заново.

5. Для прощения долга не имеют значения наступление срока или условия для исполнения обязательства.

Прощение долга квалифицируется судом как дарение только в том случае, если будет установлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара.

При прощении долга должны быть указаны условия, позволяющие правильно понять обязанность, от исполнения которой освобождается должник. Если иное не определено соглашением сторон и не вытекает из обстоятельств дела, считается, что кредитор освободил должника от обязанности в полном объеме.

Кстати, Пленум относит прощение долга к двусторонней сделке. То есть, должник должен согласиться с прощением.

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То есть, когда при ликвидации компании кредитор не заявил требование в срок, определенный при публикации в «Вестнике», поскольку просто забыл, ему стоит напомнить об этом? Тогда он уже изъявит желание простить долг, а представитель ликвидируемой компании должен с этим согласиться. Как-то так. Если найдутся такие «прощальщики».

6. Невозможность исполнения является объективной, когда по обстоятельствам, не зависящим от воли или действий должника, у него отсутствует возможность в соответствии с законом или договором исполнить обязательство как лично, так и с привлечением к исполнению третьих лиц.

«Если ни одна из сторон не отказалась от договора, то в силу факта возникновения обстоятельств непреодолимой силы, носящих временный характер, обязательство не прекращается. При этом сторона не обязана возмещать убытки или уплачивать другой стороне суммы иных санкций, вызванные просрочкой исполнения обязательства ввиду непреодолимой силы» – указал Верховный суд.

Это очень актуально в данный момент, во время простоя многих бизнесов.

7. Ликвидация юридического лица прекращает его обязательства. Также, как и исключение юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего. Однако есть и исключения из этого правила (ст. 700 ГК и ст. 1093 ГК). В частности, при причинении вреда жизни или здоровью.

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Участники ликвидированного юридического лица, равно как и его кредиторы, не вправе самостоятельно обращаться с обязательственными требованиями юридического лица к его должникам. Пленум для этого рекомендует обращаться в суд.

По материалам «Право.ру».