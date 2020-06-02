Транспортные документы: подводные камни при оформлении

Даже самый простой процесс по транспортировке грузов может иметь ряд нюансов при оформлении транспортных документов.

До отправки

Грузоотправитель и транспортно-экспедиционная компания заключают договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг. Здесь стоит учитывать, что при отсутствии специальной оговорки со стороны грузоотправителя вид транспорта, маршрут перевозки и последовательность перевозки груза различными видами транспорта определяет экспедитор (п. 2 ст. 3 ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»). В связи с этим грузоотправителю необходимо максимально подробно указывать сведения, имеющие для него особое значение при перевозке.

По вопросу транспортировки грузов имеется достаточно обширная законодательная база (гл. 40, 41 Гражданского кодекса РФ; ФЗ от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»; Правила транспортно-экспедиционной деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 № 554; Уставы автомобильного, железнодорожного транспорта и пр.), а также разъяснения различных контролирующих органов. Например, в Письме ФНС РФ от 21.08.2009 № ШС-22-3/660@ «О направлении систематизированных материалов по документированию операций при транспортировке товаров» очень подробно описаны процессы оформления транспортных документов, требования к их содержанию, а также проанализированы возможные ошибки.

Далее транспортно-экспедиционная компания самостоятельно или согласно указаниям грузоотправителя определяет перевозчика, транспорт, выстраивает маршрут, забирает груз и сопроводительные документы, в том числе товарно-транспортную накладную в 3 экземплярах (ТТН) при внутренних перевозках (в международных перевозках возможны иные виды документов: TIR или МДП, Carnet ATA, CMR накладная). От полноты сведений, отраженных в ТТН, зависит не только качество процесса доставки груза, но и возможность предъявления в дальнейшем претензий как грузополучателю, так и экспедитору. Кроме того, неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции являются экспедиторские документы. Порядок оформления и формы данных документов утверждены приказом Минтранса РФ от 11.02.2008 № 23, а именно:

поручение экспедитору, которое заполняется клиентом и определяет перечень и условия оказания транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора;

экспедиторская расписка, которая заполняется экспедитором и подтверждает факт получения им груза для перевозки груза;

складская расписка, которая оформляется экспедитором, если он принимает груз клиента на складское хранение;

законодательством предусмотрено оформление иных экспедиторских документов (п. 6 Правил, утв. приказом Минтранса РФ от 11.02.2008 № 23, п. 25 постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 № 26). В зависимости от характера транспортно-экспедиционных услуг сторонами договора может быть определена возможность использования иных экспедиторских документов.

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Процесс перевозки

Непосредственно в процессе перевозки груза водителю необходимо оформление путевого листа с отрывным талоном — специальным элементом, который оформляется заказчиком груза и заверяется его же печатями. Бланк должен заполняться в том числе медицинским работником транспортной организации, диспетчером и техническим сотрудником, который оформляют допуск водителя. Это имеет значение в случае возникновения убытков на стороне экспедитора в связи с повреждением груза.

В ряде случаев повреждение может иметь место в связи с действиями водителя. Кроме того, поскольку путевой лист является доказательством не только транспортировки груза во исполнение заказа клиента, но и доказательством расходования ГСМ, среди «подводных камней» можно отметить обязательность заполнения абсолютно всех реквизитов путевого листа, в особенности графы «Маршрут следования», в которой нужно указывать точный адрес, иначе при проверке налоговые органы могут посчитать расходы на ГСМ необоснованными.

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Прием груза

При приемке груза уполномоченное лицо грузополучателя расписывается на ТТН и ставит необходимые отметки. Это важная часть процесса, поскольку в дальнейшем от качества заполнения документов при приемке зависит возможность предъявления претензий о стороны грузополучателя. Уполномоченное лицо транспортно-экспедиционной компании (водитель) сообщает грузоотправителю о том, что груз доставлен либо привозит самостоятельно документы в компанию грузоотправителя, и если нет изменений, то формируется акт (на основании данных ТТН) и счет-фактура.

Для ускорения процесса документооборот зачастую осуществляется посредством обмена копиями через электронную почту либо в специальной электронной информационной системе. Оригиналы документов отправляются «Почтой России», или службами экспресс-доставки документов. Грузоотправитель осуществляет оплату, подписывает акт и отправляет его почтой в транспортно-экспедиционную компанию.