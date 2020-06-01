Тарифы по ОСАГО будут зависеть от поведения водителей на дороге

Принят Федеральный закон от 25.05.2020 № 161-ФЗ.
В чем суть документа?
Документ вносит ряд важных поправок в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Главное новшество — страховые компании получат возможность учитывать в системе тарифов ОСАГО индивидуальные особенности водителей и страхователей.
С какой целью принят Закон № 161-ФЗ?
Изменения призваны усовершенствовать систему ОСАГО, в первую очередь, поменять подходы к её тарификации. Действующая система тарификации предполагает жёстко ограниченное применение страховщиками тарифного коридора, не позволяет предоставлять страхователям скидки с учётом их личностных характеристик, соблюдения ими ПДД и прочих значимых факторов, а также не позволяет прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими.
Поэтому предусмотрен переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, позволяющий страховщикам самостоятельно определять подходы к применению ставок страховых тарифов с учётом личностных характеристик самого страхователя и лиц, которым он доверил управление автомобилем, в частности, наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. При этом ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО сохраняется.
Как будут устанавливать тарифы ОСАГО?
С 24 августа страховщики смогут определять базовые ставки страховых тарифов с учётом того, привлекался ли водитель или страхователь к ответственности, например, за определённые нарушения ПДД. Возможность будет ограничена максимальными и минимальными значениями базовых ставок, установленных ЦБ РФ. Тем не менее она позволит учитывать индивидуальные особенности водителей и страхователей, что отразится на стоимости полиса.
Как фактор риска страховщики смогут оценивать, в частности, ситуации, когда водитель или страхователь в течение года до заключения договора ОСАГО неоднократно привлекался к административной ответственности:
— за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика;
— превышение скорости более чем на 60 км/ч;
— выезд на встречную полосу.
Исключение составят, например, случаи фиксации этих нарушений автоматическими камерами.
Чье поведение будут оценивать страховщики?
Страховщики будут принимать во внимание поведение:
— страхователей — если по договору обязательного страхования управлять транспортным средством могут любые лица;
— водителей — если по договору управлять автомобилем могут только определённые лица.
Как упростится покупка полиса?
По 30 сентября включительно договор ОСАГО можно будет заключить без диагностической карты, подтверждающей, что автомобиль отвечает обязательным требованиям безопасности. То же самое касается свидетельства о прохождении техосмотра тракторами, самоходными дорожно-строительными и другими машинами (ч. 5 ст. 3 Закона).
В дальнейшем страхователь по общему правилу всё равно должен будет представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении техосмотра. Сделать это потребуется не позже одного месяца со дня отмены ограничительных мер, принятых на территории преимущественного использования ТС, но не позднее 31 октября. Речь идёт о мерах, принятых в связи с коронавирусом.
Какие обязанности появятся у страховщиков?
Страховщики на своих сайтах обязаны будут обеспечить возможность расчёта страхователем страховой премии по договору обязательного страхования, а также разместить информацию о факторах, применяемых ими при установлении значений базовых ставок страховых тарифов.
Сохранится ли за страховщиками право регрессного требования к виновнику ДТП?
Вплоть до 30 сентября включительно к страховой компании не будет переходить право регрессного требования к лицу, причинившему вред, если на момент страхового случая срок действия диагностической карты истёк (ст. 2 Закона). Если по истечении одного месяца со дня отмены «коронавирусных» ограничений произойдёт страховой случай и страхователь не представит диагностическую карту или свидетельство о прохождении техосмотра, у страховщика право регрессного требования снова появится (ч. 6 ст. 3 Закона).
Когда новшества начнут применяться?
Нововведения будут применяться к отношениям, возникшим из договоров ОСАГО, заключённых после 24 августа (ч. 2, 3 ст. 3 Закона).