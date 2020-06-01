Тарифы по ОСАГО будут зависеть от поведения водителей на дороге

Принят Федеральный закон от 25.05.2020 № 161-ФЗ.

В чем суть документа?

Документ вносит ряд важных поправок в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Главное новшество — страховые компании получат возможность учитывать в системе тарифов ОСАГО индивидуальные особенности водителей и страхователей.

С какой целью принят Закон № 161-ФЗ?

Изменения призваны усовершенствовать систему ОСАГО, в первую очередь, поменять подходы к её тарификации. Действующая система тарификации предполагает жёстко ограниченное применение страховщиками тарифного коридора, не позволяет предоставлять страхователям скидки с учётом их личностных характеристик, соблюдения ими ПДД и прочих значимых факторов, а также не позволяет прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими.

Поэтому предусмотрен переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, позволяющий страховщикам самостоятельно определять подходы к применению ставок страховых тарифов с учётом личностных характеристик самого страхователя и лиц, которым он доверил управление автомобилем, в частности, наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. При этом ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО сохраняется.

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Как будут устанавливать тарифы ОСАГО?

С 24 августа страховщики смогут определять базовые ставки страховых тарифов с учётом того, привлекался ли водитель или страхователь к ответственности, например, за определённые нарушения ПДД. Возможность будет ограничена максимальными и минимальными значениями базовых ставок, установленных ЦБ РФ. Тем не менее она позволит учитывать индивидуальные особенности водителей и страхователей, что отразится на стоимости полиса.

Как фактор риска страховщики смогут оценивать, в частности, ситуации, когда водитель или страхователь в течение года до заключения договора ОСАГО неоднократно привлекался к административной ответственности:

— за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика;

— превышение скорости более чем на 60 км/ч;

— выезд на встречную полосу.

Исключение составят, например, случаи фиксации этих нарушений автоматическими камерами.

Чье поведение будут оценивать страховщики?

Страховщики будут принимать во внимание поведение:

— страхователей — если по договору обязательного страхования управлять транспортным средством могут любые лица;

— водителей — если по договору управлять автомобилем могут только определённые лица.

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Как упростится покупка полиса?

По 30 сентября включительно договор ОСАГО можно будет заключить без диагностической карты, подтверждающей, что автомобиль отвечает обязательным требованиям безопасности. То же самое касается свидетельства о прохождении техосмотра тракторами, самоходными дорожно-строительными и другими машинами (ч. 5 ст. 3 Закона).

В дальнейшем страхователь по общему правилу всё равно должен будет представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении техосмотра. Сделать это потребуется не позже одного месяца со дня отмены ограничительных мер, принятых на территории преимущественного использования ТС, но не позднее 31 октября. Речь идёт о мерах, принятых в связи с коронавирусом.

Какие обязанности появятся у страховщиков?

Страховщики на своих сайтах обязаны будут обеспечить возможность расчёта страхователем страховой премии по договору обязательного страхования, а также разместить информацию о факторах, применяемых ими при установлении значений базовых ставок страховых тарифов.

Сохранится ли за страховщиками право регрессного требования к виновнику ДТП?

Вплоть до 30 сентября включительно к страховой компании не будет переходить право регрессного требования к лицу, причинившему вред, если на момент страхового случая срок действия диагностической карты истёк (ст. 2 Закона). Если по истечении одного месяца со дня отмены «коронавирусных» ограничений произойдёт страховой случай и страхователь не представит диагностическую карту или свидетельство о прохождении техосмотра, у страховщика право регрессного требования снова появится (ч. 6 ст. 3 Закона).

Когда новшества начнут применяться?

Нововведения будут применяться к отношениям, возникшим из договоров ОСАГО, заключённых после 24 августа (ч. 2, 3 ст. 3 Закона).