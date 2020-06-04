Контролируемые сделки: зачем и с кем

Когда я училась в институте, мы немного касались темы контролируемых сделок. Тогда казалось, что это меня не затронет, так как уж очень важно звучит название. Наверное, это удел компаний уровня «Газпрома». Но не зарекайся! На третий год работы мне пришлось подавать уведомление о таких сделках — объем его составил более 40 000 листов. Хорошо, что подавали электронно, иначе везти его пришлось бы на грузовике. Давайте же с вами разберемся, зачем вообще нужно Уведомление и какие основные критерии его подачи.

Почему контролируют

Согласно п. ст. 105 НК РФ 20 мая 2020 г. некоторые категории организаций должны подать Уведомление о контролируемых сделках за 2019 г. (форма утверждена приказом ФНС от 06.7.2019 № ММВ-7-13/380@).

Смысл контроля ФНС всегда один — узнать не занизил ли налогоплательщик сумму налога. Ведь продавая товар взаимозависимому лицу организации могут и не устоять, и продать товар дешевле, чтобы платить меньше, или же дороже купить, чтобы уменьшить налог. Манипуляции касаются не только товаров с высокой стоимостью — если цена мала, но при этом продаются тысячи единиц товара, то такие сделки тоже могут заинтересовать нечестных бизнесменов.

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Хотя изменение в цене не обязательно свидетельствует о злом умысле. Приведу пример из собственной практики. Согласно Методическим указаниям ФНС, цена товара, установленная в копейках, округляется до целых чисел. Мы ее так и округлили, только мы округлили в сторону увеличения — до 1 рубля, а наш поставщик в сторону уменьшения — до 0. И получилось, что мы в 100 раз завысили цену товара. Это выяснилось, когда наши цены стали сравнивать с ценами других организаций, подающих такие уведомления и каждая ИФНС, проанализировав их на наличие ошибок передала данные в Управление. Управление сравнило цены и выслало в нашу ИФНС запрос, который оформив в Требование уже передала нам наша инспекция.

Когда я увидела Требование — мне стало не по себе, но созвонившись с инспектором и выяснив причины возникновения вопросов к нам, успокоилась. Инспекторы пошли нам на встречу, так как понятно, что это не схема, а просто неверная трактовка Указаний. ИФНС постановила, что в этом случае нужно округлять до 0, и мы отправили пояснительное письмо. Все завершилось удачно.

Кого контролируют

Основное внимание уделяется сделкам между взаимозависимыми или приравненными к ним лицами. Ст. 105.1 НК РФ дает нам перечень лиц, которые считаются взаимозависимыми: или учредители имеют болю 50% в уставном капитале, или одни и те же лица состоят в совете директоров или являются кровными родственниками (опекунами, приемными детьми). Приравненные к сделкам с взаимозависимыми лицами признаются следующие:

сделки, совершенные с участием посредников, обязанность которых состоит в том, чтобы свести участников сделки, и не несущие ответственности по контрактным обязательствам;

внешнеторговые сделки с товарами мировой биржи;

сделки с налоговыми резидентами офшорной зоны.

Сделки на территории РФ

Не все сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми. Чтобы попасть в перечень контролируемых сделка должна отвечать следующим требованиям:

1. Сумма сделки должна превышать 1 млрд руб. (п. 2 ст. 105.14 НК РФ). Обратите внимание: не сумма акта/товарной накладной. А именно сумма сделки, все что было продано/куплено в рамках договора считается одной сделкой.

2. Организации, заключившие контракт, должны применять разные ставки по налогу на прибыль. Важно здесь то, что разная налоговая ставка должна относиться именно к тому виду деятельности, который указан в контракте. Если организации имеют разные ставки по налогу на прибыль в части одного вида деятельности, но договор заключен в рамках другого вида и ставка налога по ней будет стандартной (20%), то эта сделка не попадает в список контролируемых.

3. Если заключен контракт на закупку полезных ископаемых у организации, которая является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых, который исчисляется в процентной налоговой ставке.

4. Одна из сторон сделки применяет спецрежимы: ЕСХН, ЕНВД. Тут тоже есть свои особенности. Сделка признается контролируемой если она заключена именно в рамках применяемого спецрежима. Одно дело, если сельхозпроизводитель продал зерно, а другое — если он продал доски со склада. Доски под контролируемые сделки не попадут. Далее: одна из сторон сделки не должна применять спецрежим. Если все участники контракта спецрежимники, контролировать их не будут.

5. Далее идет экзотика из разряда заключения сделок со «Сколково», организациями по добыче углеводородного сырья и организациями, которые в течение отчетного года делали инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль (ст. 286.1 НК РФ).

Внешнеэкономическая деятельность

Тут всего два правила. Первое — сумма сделки должна превышать 60 млн руб. (п. 3 ст. 105.14 НК РФ), второе — вне зависимости от суммы сделки с офшорными компаниями и сделки по таким товарам, как нефть и продукты ее переработки, черные, цветные и драгоценные металлы, минеральные удобрения, драгоценные камни, будут контролируемыми.

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Не контролируемые, но могут контролироваться

Не всегда фортуна стоит к нам лицом и поэтому бывают случаи, что инспектор ФНС решает, что сделка контролируемая, хотя по законодательству — нет. Почему он так может решить? Сумма контракта сильно занижена по сравнению со средней по отрасли. Но тут не обязательно будет злой умысел. Ситуации в бизнесе бывают разные: может предприятие нуждается в деньгах и готово продать товар практически по себестоимости, также организация может быть вновь созданной и ей нужно привлечь клиентов... Поводы могут быть разными, главное — грамотно их отразить в пояснительном письме и помнить, что даже если придется подавать Уведомление, то к налоговым затратам это не приведет, а полученный опыт всегда будет с вами.