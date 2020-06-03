Перевод внешнего совместителя на основное место работы: как это провести в 1С

Существует два варианта перевода внешнего совместителя на основное место работы: оформив увольнение и прием сотрудника, или же заключив дополнительное соглашение с сотрудником к трудовому договору. Разберем оба варианта, и какими документами оформить это в «1С».

Оформление перевода в порядке «увольнения-приема» сотрудника

При использовании этого метода в первую очередь необходимо расторгнуть трудовой договор с сотрудником, который на данный момент является внешним совместителем. Основанием для расторжения договора может стать инициатива работника, обоюдное соглашение сторон или же специальное основание для совместителей, предусмотренное ст. 288 ТК РФ. После чего с сотрудником заключают новый трудовой договор на основное место работы.

Алгоритм действий при использовании данного метода должен быть следующим:

1. Издание приказа об увольнении сотрудника;

2. Отражение записи об увольнении в трудовой книжке;

3. Заключение нового трудового договора с отражением приема сотрудника на основное место работы;

4. Отражение в трудовой книжке сотрудника записи о приеме.

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Перевод внешнего совместителя на основное место работы без расторжения трудового договора

Данный метод является наиболее удобным для работодателя, так при его использовании отсутствует обязанность расторгать трудовой договор и производить окончательные расчеты с сотрудником при увольнении. Но со стороны работника также есть положительные черты применения этого метода, к примеру, за ним сохраняются накопленные дни отпуска, нет обязанности вновь проходить испытательный срок в компании.

Процедура перевода внешнего совместителя на основное место работы при использовании второго варианта будет включать в себя следующий порядок действий:

1. Внесение изменений в трудовой договор путем заключения дополнительного соглашения к нему, в котором будет прописано, что сотрудник переводится с внешнего совместительства на основное место работы;

2. Внесение дополнительной записи в трудовую книжку сотрудника. В том случае, если запись о работе по совместительству присутствует, то во второй графе необходимо дополнительно прописать с какого периода сотрудник приступает к основной работе. В третьей графе «Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении» работодателю необходимо указать, что должность по совместительству стала основной для данного сотрудника. Если изначально запись о работе по внешнему совместительству отсутствовала, то ее следует внести перед отражением перевода на основное место работы.

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Оформление в «1С:ЗУП 8»

Если работодатель использует первый способ перевода сотрудника на основное место работы, то есть оформляет увольнение с внешнего совместительства и прием на работу по основному месту работы, то в программе необходим изначально оформить документ «Увольнение» (Раздел «Кадры» – «Все кадровые документы»), отразив все необходимые окончательные расчеты с сотрудником.

Далее в справочнике «Сотрудники» в разделе «Кадры» необходимо создать новую позицию, причем создавать новое физическое лицо в программе не требуется. После чего на вновь созданного сотрудника оформляется прием на работу (Раздел «Кадры» – «Все кадровые документы») с указанием в графе «Вид занятости» – «Основное место работы» (рис. 1).

При использовании второго метода в программе необходимо оформить только один документ – «Кадровый перевод» (раздел «Кадры» – «Все кадровые документы»), в котором на закладке «Главное» следует проставить флаг «Изменить вид занятости» и в активизировавшемся поле указать «Основное место работы» (рис. 2).

Рис. 2

Также именно из данной формы есть возможность распечатать Приказ о переводе по унифицированный форме Т-5, воспользовавшись кнопкой «Печать» на командной панели.