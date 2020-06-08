Меры по поддержке бюджетных учреждений: помогут ли?

Правительство РФ продолжает принимать меры по поддержке учреждений бюджетной сферы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Одновременно законодательные органы принимают федеральные законы, которые существенно меняют «правила игры» для руководителей учреждений.

Спасение пострадавших

Напомним, что в начале апреля Правительство РФ постановлением от 3 апреля 2020 г. № 434 утвердило Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (далее — Перечень пострадавших отраслей). Спустя две недели Правительство РФ постановлением от 18 апреля 2020 г. № 540 в данный Перечень включило, в частности, музеи (ОКВЭД 91.02) и зоопарки (ОКВЭД 91.04.1). С этого момента, музеи и зоопарки могли, например, обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора, и приостановить исполнения своих обязательств перед кредитором.

Правда, эффективность этой меры вызывает сомнение: если музеи и зоопарки являются государственными или муниципальными учреждениями, то такая поддержка Правительства РФ вряд ли исправит их финансовое положение, поскольку получение кредитов такими учреждениями связано с весьма сложными процедурами.

Уже в мае Правительство РФ постановлением от 12 мая 2020 г. № 657 вновь дополнило Перечень пострадавших отраслей. В этот раз в него включено, в частности, производство изделий народных художественных промыслов (ОКВЭД 32.99.8), а так же некоторые виды деятельности розничной торговли. Отметим, что производство изделий народных художественных промыслов — деятельность специфическая. Как правило, этим занимаются небольшие организации и индивидуальные предприниматели, а производство самих изделий осуществляют, как правило, вручную штучно или мелкими партиями. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» под народным художественным промыслом понимают «одну из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий ... в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров народных художественных промыслов».

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Изделия народного творчества, чаще всего, распространяют в музеях, домах творчества, на выставках или массовых мероприятиях. Другими словами для организации такого производства, как правило, не нужно значительных финансовых вложений, да и вряд ли кредитное учреждение (банк) решится выдать кредит на развитие столь специфического производства. Но проявленная забота Правительства о народных промыслах, конечно, дело полезное.

Далее Правительство РФ распоряжением от 23 мая 2020 г. № 1390-р установило, что в 2020 году федеральные бюджетные и автономные учреждения, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, вправе в период приостановления (частичного приостановления) их деятельности осуществлять расходы:

— по оплате труда работников учреждений в целях обеспечения уровня оплаты труда, установленного трудовым законодательством РФ,

— по оплате налогов и сборов, страховых взносов, установленных законодательством РФ,

— по оплате коммунальных услуг и затрат на содержание имущества.

Такие расходы учреждения могут осуществлять, в том числе, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание госуслуг (выполнение работ) в соответствии с утвержденным планом ФХД, независимо от объема оказанных ими государственных услуг (выполненных работ).

Однако заметим, что среди бюджетных и автономных учреждений найдется немного музеев, зоопарков, а так же учреждений, производящих изделия народного творчества, которые смогут воспользоваться этим распоряжением Правительства.

Дело в том, что основным доходом таких учреждений является как раз субсидия на выполнение госзадания. И для обеспечения бесперебойности деятельности учреждений необходимо своевременно получение такой субсидии. А расходы на оплату труда, налоги и сборы, а так же на оплату коммунальных услуг, были предусмотрены в финансовом обеспечении на выполнение госзаданий до начала распространения коронавирусной инфекции.

В кризисной ситуации для учреждений более актуально своевременное получение субсидии для обеспечения своей деятельности.

Вероятно, предвидя такую ситуацию, Минфин России в письме от 6 апреля 2020 г. № 09-07-07/27296 разъяснил главным распорядителям федерального бюджета, что в связи с распространением COVID-19 федеральным бюджетным и автономным учреждениям может потребоваться неравномерное финансовое обеспечение выполнения госзадания. В этом случае, по мнению Минфина, орган-учредитель вправе перечислять им субсидию на госзадание с превышением квартальных ограничений (а такие ограничения составляют: 25% годового размера субсидии в I квартале, 50% — в первом полугодии, 75% — в течение 9 месяцев).

Другими словами, Минфин России разрешил учредителям в первом полугодии профинансировать подведомственные учреждения в бОльшем объеме, чем планировалось ранее. Но при этом, конечно, превышение квартальных ограничений должно происходить в пределах установленных годовых лимитов финансирования.

Еще одна мера Правительства РФ реализована в постановлении от 26 мая 2020 г. № 747. Этим постановлением Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». И теперь региональные власти получили возможность оперативно выкупать спортивные объекты, построенные частными инвесторами. Выкуп спортивных объектов в государственную собственность субъекта РФ или муниципальную собственность будет производиться за счет субсидии, выделяемой из федерального бюджета в рамках госпрограммы. Отметим, что прежде правила предоставления субсидий в рамках госпрограммы позволяли расходовать средства только на строительство и реконструкцию спортивных объектов.

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Таким образом, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации частные инвесторы смогут поправить свои дела за счет продажи спортивных объектов государству. В свою очередь, на базе выкупленных объектов региональные и муниципальные власти создадут государственные (муниципальные) учреждения и смогут и обеспечат условия для дальнейшего развития физкультуры и спорта.

А тем временем...

В апреле и мае текущего года законодателем внесены изменения в Бюджетный кодекс. Корректировка Бюджетного кодекса идет постоянно, многие правки носят технический характер. Далее рассмотрим изменения, на которые следует обратить внимание не только представителям бюджетной сферы, но и другим участникам рынка.

Так, Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 71-ФЗ, в частности, дополнен пункт 3 статьи 219 «Исполнение бюджета по расходам» Бюджетного Кодекса. И теперь установлено, что «получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами». Такое дополнение должно повысить финансовую дисциплину получателей бюджетных средств и исключить случаи, когда по недосмотру бухгалтерии или финансовой службы учреждение заключало контракты (договоры) при наличии уже принятых, но неисполненных обязательств. Такие ситуации неоднократно становились предметом судебных споров учреждений с поставщиками и заказчиками.

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А Федеральный закон от 25 мая 2020 г. № 155-ФЗ приостановил действие отдельных положений Бюджетного кодекса. Так, в частности, до 1 января 2021 года приостановлено действие:

— пункта 1 статьи 115.2 «Порядок и условия предоставления государственных (муниципальных) гарантий» в части предоставления государственных гарантий РФ на основании федерального закона о федеральном бюджете;

— абзаца первого пункта 1 статьи 116 «Предоставление и исполнение государственных гарантий Российской Федерации» в части права Правительства РФ принимать решения о предоставлении госгарантий РФ в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.

Кроме того, установлено, что положения пункта 1 статьи 78 БК РФ «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» в редакции Закона № 155-ФЗ следует применять до 31 декабря 2020 г. Напомним, что на основании статьи 78 БК РФ производителям отдельных товаров предоставляли субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) отдельных видов товаров. Очевидно, что поддержка таких производителей в 2020 году будет осуществлена иначе. Но в Законе № 155-ФЗ об этом не указано. Однако уже через полгода, то есть с 1 января 2021 года все вернется на круги своя, и будет действовать прежняя редакция пункта 1 статьи 78 БК РФ.

Две новости для руководителей учреждений

Распространение коронавирусной инфекции не мешает законодателю проводить революционные реформы в управлении некоторых отраслей бюджетной сферы. Хотя надо признать, что необходимость изменить модель управления учреждениями назрела давно. Поэтому в ближайшие дни для руководителей учреждений образования и науки будут крайне актуальными две новости.

Начнем с приятной. Федеральным законом от 25 мая 2020 г. № 157-ФЗ введена статья 332.1 и внесены изменения в статью 336.2 Трудового кодекса РФ, регулирующие особенности заключении и прекращения трудового договора с руководителями, их заместителями государственных, муниципальных организаций высшего образования и науки.

Теперь с 1 июля 2020 г. должности руководителей, заместителей руководителей таких учреждений могут быть замещены лицами в возрасте не старше семидесяти лет не зависимо от срока действия трудовых договоров. Лиц, замещающих такие должности и достигших возраста семидесяти лет, с их письменного согласия переводят на иные должности, соответствующие их квалификации. Так же установлено, что одно и то же лицо не может замещать должность руководителя организации более трех сроков, если иное не установлено законодательством.

Отметим, что на должностях руководителя учреждения и его заместителей и прежде могли находиться лица в возрасте до семидесяти лет, но «отсчет» был несколько иной: предельный возраст составлял шестьдесят пять лет, а затем допускалось продление трудового договора еще на пять лет. То есть Закон № 157-ФЗ лишь закрепил существующее положение дел. Другими словами, руководители вузов и научных учреждений, уже отметившие свой 65-й день рождения, могут продолжать спокойно работать до семидесяти лет, если против этого не возражает учредитель. Как показала практика, учредители ценят опытных руководителей и всегда готовы продлить трудовые отношения с ними до предельного возраста.

Обратите внимание! Согласно Закону № 157-ФЗ трудовые договоры с руководителями вузов и научных учреждений должны быть приведены в соответствии с новыми требованиями Трудового кодекса в течение 30 дней со дня вступления в силу данного закона (то есть до 31 июля 2020 г.). Однако при заключении нового трудового договора руководителю учреждения предстоит непростой выбор.

Другая новость заключается в том, что Федеральным законом от 25 мая 2020 г. № 159-ФЗ в вузах и научных учреждениях с 5 июня текущего года водится новая управленческая модель.

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Так, Законом № 159-ФЗ статья 5 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» дополнена пунктом 7.1, согласно которому в научной организации может быть учреждена должность руководителя научного направления и (или) научного руководителя научной организации. Определено, что руководитель научного направления обеспечивает формирование приоритетных направлений и (или) тематики научных исследований в научной организации. При этом лица, замещающие такую должность, не вправе осуществлять полномочия руководителей научной организации и его заместителей.

Кроме того, Законом № 159-ФЗ статья 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнена частями 15 и 16, устанавливающими полномочия президента образовательной организации высшего образования. До этого момента президент вуза не был законодательно наделен отдельными полномочиями. Хотя в некоторых вузах президентом могли называть ректора или председателя попечительского совета образовательного учреждения. Теперь такая должность получила более определенный законный статус.

Таким образом, в вузах и научных учреждениях возникает «двоевластие»: административной работой, требующей экономических и юридических знаний, будут заниматься руководители учреждений (ректоры), а творческой работе (научной и педагогической деятельностью) могут посвятить все свое время, знания и силы научные руководители и президенты вузов. А действующим руководителям в самое ближайшее время надо сделать выбор: остаться администратором или выбрать творчество. Пожелаем им не ошибиться с этим выбором!

К сожалению, пока не ясно, как будут выстраивать отношения административный руководитель учреждения и научный руководитель; ректор вуза и его президент. Возможно, что будет применен принцип «двух ключей», который нужно будет предусмотреть в уставе учреждения. Такой принцип означает принятие управленческих решений только при наличии согласия обоих руководителей. Насколько эффективной будет такая модель управления учреждениями образования и науки — покажет время.