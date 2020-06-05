Как быстро вернуть деньги за испорченный короновирусом отпуск

В связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введенными ограничениями по перемещению граждан, к сожалению, большинство туристов в ближайшее время не сможет воспользоваться заранее приобретенными туристическими путевками.

С учетом количества поступающих требований от недовольных туристов на возврат денежных средств — туристические компании всячески уклоняются или попросту не имеют таких финансовых ресурсов, для единовременного возврата стоимости, ранее оплаченных туристических продуктов всем пострадавшим потребителям.

Какие же сейчас есть эффективные способы возврата денежных средств за туристический продукт?

Способ № 1

Возврат денежных средств на основании норм Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 461 «Об утверждении Правил возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора» (далее — Правила).

Правила устанавливают порядок и условия возврата туристам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма (далее соответственно — фонд туроператора, туроператор) в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда туроператора в связи с наступлением обстоятельств, связанных с принятием иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания или возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровью, а равно опасности причинения вреда их имуществу.

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Перечень таких стран (мест) временного пребывания с указанием даты начала действия ограничений размещается Федеральным агентством по туризму на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Туроператор в 2-недельный срок (если иное не установлено Правительством Российской Федерации) со дня принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного статьей 11.8 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), направляет в объединение туроператоров в сфере выездного туризма (далее — объединение) уведомление о возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда туроператора.

В течение 6 месяцев с даты направления уведомления, указанного в пункте 2 настоящих Правил, туроператор формирует реестр требований туристов и (или) иных заказчиков о возврате уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда туроператора (далее соответственно — требование о возврате, реестр требований).

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При этом в реестр требований не включаются требования туриста и (или) иного заказчика по договору о реализации туристского продукта, в который были внесены изменения в части сроков совершения путешествия.

Туроператор размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о сроках и порядке формирования реестра требований.

Турист и в течение срока, предусмотренного Правилами, предъявляет туроператору требование о возврате, к которому прилагаются указанные ниже документы.

Так в частности, требование о возврате должно содержать следующие сведения:

— ФИО и место жительства туриста, ИНН;

— № и дата заключения договора о реализации туристского продукта;

— сроки предоставления услуг;

— стоимость путевки;

— размер денежной суммы, подлежащей возврату;

— перечень оказанных туристу услуг, входящих в состав туристского продукта (в случае, если какие-либо услуги оказывались);

— реквизиты банковского счета туриста для перечисления денежной суммы, подлежащей возврату из средств фонда туроператора.

Возврат туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда туроператора осуществляется при следующих условиях:

— договор о реализации туристского продукта заключен до принятия Правительством Российской Федерации ограничительных мер;

— туристом полностью или частично была осуществлена оплата туристского продукта;

— период фактического предоставления туристских услуг в соответствии с договором о реализации туристского продукта полностью либо частично совпадает с периодом действия ограничений по въезду туристов в страну (место) временного пребывания;

— сумма денежных средств, указанная в требовании о возврате, не может превышать фактически оплаченную туристом и (или) иным заказчиком сумму денежных средств по договору о реализации туристского продукта;

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— общий объем денежных средств, указанных в требованиях о возврате, включенных в реестр требований, не должен превышать фактический размер фонда туроператора;

— наличие у туроператора финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма, действующего в течение срока формирования реестра требований, а также в течение 120 дней после даты окончания его формирования;

— туроператор не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность туроператора не должна быть прекращена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Возврат уплаченной за туристский продукт денежной суммы осуществляется за вычетом стоимости фактически оказанных туристу услуг, входящих в состав туристского продукта.

В течение 60 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, объединение осуществляет выплаты из средств фонда туроператора путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный туристом и (или) иным заказчиком либо их представителями в требовании о возврате, и информирует туроператора и Федеральное агентство по туризму об осуществлении выплат из средств фонда туроператора в соответствии с реестром требований и о размере таких выплат либо отказывает в такой выплате и информирует туроператора об отказе с указанием оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил.

Основаниями для отказа в удовлетворении требований о возврате являются:

а) непредставление (представление не в полном объеме) необходимых документов;

б) наличие в представленных документах, неполных или недостоверных сведений;

в) несоответствие требования о возврате.

К сожалению, если приобретение туристического продукта произведено в компании не зарегистрированной на территории РФ и не являющейся туроператором на территории РФ — применения выше обозначенных правил не представляется возможным.

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Способ № 2

Возврат оплаченной, но не оказанной услуги путем оспаривания банком операции по карте — чарджбек (chargeback).

У платежных систем Visa и MasterCard существует инструмент, с помощью которого банк может затребовать и получить возврат денег с эквайера при получении претензии от своего клиента.

В соответствии с правилами платежных систем заявление на возвратный платеж подается в четырех случаях: неавторизованный платеж, мошенничество, спор плательщика с торговой точкой, ошибка в обработке платежа (возможны дополнительные основания в зависимости от платежной системы).

В частности, спор плательщика с торговой организацией начинается, когда плательщик не получил оплаченный товар или услугу либо же товар или услуга ненадлежащего качества.

Основная сложность — доказать факт неполучения услуги — в обращении должны присутствовать подтверждения того, что держатель карты пытался урегулировать спор непосредственно с получившим оплату предприятием и не достиг успеха.

Причем нет необходимости прилагать юридически значимые доказательства — можно просто приложить электронную переписку или просто написать в заявлении: «Я пытался им дозвониться, но никто не отвечал или не смог поговорить со мной на русском или английском языке».

В случае отсутствия таких доказательств эквайер с полным основанием отобьет chargeback.

Для того чтобы затребовать возврат денег с помощью банка следует в отделении банка заполнить заявление (заявление предоставляется сотрудником банка) в котором необходимо указать причины и основания для возврата денежных средств, а также предоставить доказательства оплаты тура, непредоставления услуги (на официальном сайте (https://stpeterline.com) указана информация об отмене путешествия), а также переписку о возврате денежных средств за круиз.

Сроки подачи заявления на возврат денежных средств определены разными платежными системами по-разному (к примеру, MasterCard дает возможность подать такое заявление в срок до 120 дней с момента неоказания услуги, а вот пользователям платежной системы Visa такой срок установлен в 45 дней).

Способ № 3

Взыскание в судебном порядке стоимости услуги, которая фактически не была оказана туристу.

В случае неуплаты туроператором стоимости путевки потребитель вправе обратится в суд за защитой своего нарушенного права.

До подачи иска в суд обязательно необходимо сначала обратиться с досудебной претензией и уже после истечения 30 дней с момента направления досудебной претензии, ( в случае, не удовлетворения требований) — можно подавать иск в суд.

Важно знать, что помимо взыскания суммы денежных средств, уплаченных за туристскую путевку, истец вправе дополнительно потребовать:

— компенсации морального вреда (ст. 15 Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей»);

— потребительский штраф в размере 50% от присужденной судом суммы (п. 6 ст. 13 Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей»);

— неустойку за нарушение сроков возврата денег и судебные издержки на оплату услуг представителей (ст.ст. 94, 98 ГПК РФ).