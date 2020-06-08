Принято постановление Правительства РФ от 30.05.2020 № 792 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409».

В чем суть документа?

Постановлением применение некоторых «коронавирусных» мер поддержки бизнеса продлено, а некоторых расширено. Речь, в частности, идёт о продлении моратория на проверки и отсрочке по уплате налогов.

На какой срок продлен «проверочный» мораторий?

Срок моратория на выездные налоговые проверки и проверки валютного законодательства продлён до 30 июня включительно. До указанной даты налоговики не будут назначать выездные проверки (включая повторные) и проверки в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. На этот же период приостановлено проведение уже назначенных проверок.

Также до 30 июня 2020 года включительно приостановлено течение сроков, касающихся:

— оформления результатов выездной проверки;

— вынесения решения по выездной проверке;

— производства по делам о налоговых правонарушениях.

Будут ли налоговики применять санкции в июне?

До 30 июня включительно инспекции не будут блокировать операции налогоплательщиков-организаций и налоговых агентов (плательщиков страховых взносов) по счетам и их переводы электронных денежных средств.

Налогоплательщиков, которые не представили истребованные документы или сведения в период с 1 марта до 30 июня 2020 года включительно, не оштрафуют. То же самое касается и наказания за непредставление документов при контроле уплаты взносов на травматизм.

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Мораторий запрещает все действия контролеров?

ФНС разъясняла, что приостановление влечёт запрет на проведение всех мероприятий налогового контроля в рамках выездных проверок. Однако оно не мешает инспекции совершить некоторые процессуальные действия досрочно, например, составить акт выездной проверки и направить его налогоплательщику.

Кому еще дали налоговую отсрочку?

С 1 июня отсрочку по налогам (кроме НДС, акцизов, НДПИ и НДД) и соответствующим авансам могут получить организации и ИП, получающие доход преимущественно от деятельности в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Они должны отвечать всем следующим критериям:

— состоят в федеральном перечне туристских объектов;

— их основной ОКВЭД на 1 марта соответствует коду 41, 42, 43, 68, 70.10.1, 70.22, 82.1, 82.9, 96, 97 или коду более низкого уровня, входящему в один из перечисленных кодов;

— не превысили порог по выручке (зависит от номерного фонда).