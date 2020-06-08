Вот уже несколько месяцев организации сдают в ПФ РФ отчет по форме СЗВ-ТД. Однако вопросы, связанные с таким отчетом, у кадровиков возникают постоянно: как заполнять форму на совместителей, внешних и внутренних, что относится к последнему кадровому мероприятию за 2019 год, нужно ли сейчас направлять СЗВ-ТД сразу после оформления приема или увольнения работника... На указанные и другие вопросы ответим в этом материале.

Как оформить СЗВ-ТД на совместителя?

Напомним, что запись о работе по совместительству вносится в трудовую книжку по просьбе работника. При этом запись в трудовую книжку внешнего совместителя вносит основной работодатель. Основанием будет копия приказа о приеме на работу совместителя (ст. 66 ТК РФ).

Порядок заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» (СЗВ-ТД) и формат таких сведений в электронном виде утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п (далее — Порядок).

Форма СЗВ-ТД заполняется и представляется страхователями в территориальный орган ПФ РФ на всех зарегистрированных лиц, включая лиц, работающих по совместительству.

Если численность работников 25 человек и больше, СЗВ-ТД направляется в электронном виде, если меньше, можно направить ее в бумажной.

Как вносить запись о приеме совместителя в форму на бумажном носителе — Порядком не предусмотрено. Зато предусмотрено, как вносить ее в электронном формате. В таблице 6 предусмотрены следующие возможные значения:

1 — да, является совместителем;

0 — нет, не является совместителем.

Отсутствие элемента соответствует «нет».

При этом на сайте ПФ РФ есть образец заполнения бумажной формы на совместителя. То, что работник является совместителем, отражается в скобках в графе 4 «Трудовая функция»: «(совместитель)». Однако, поскольку в Порядке такого указания нет, считаем, что не будет ошибкой написать «совместительство» или «работа по совместительству».

📌 Реклама Отключить

В остальном заполнение сведений по основным работникам и совместителям не различается.

Что касается заполнения формы на внутреннего совместителя, следует учитывать положение Порядка, согласно которому при представлении формы СЗВ-ТД в отношении работника впервые одновременно нужно предоставить сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у этого работодателя. То есть при оформлении внутреннего совместителя нужно внести и предыдущую запись из трудовой книжки (пример см. на стр. 38).

Как вносить запись, если внешний совместитель стал основным работником?

На этот вопрос дал ответ Минтруд в Письме от 25.03.2020 № 14-2/В-308.

Порядок внесения такой записи зависит от того, каким образом был оформлен переход работника из совместителя в основной состав.

Первый способ: трудовой договор по основному месту работы расторгается, а в трудовую книжку вносится соответствующая запись. В трудовой договор, заключенный на работе по совместительству, вносятся изменения (путем заключения дополнительного соглашения) о том, что работа является основной, об изменении режима работы и, при необходимости, другие условия.

Второй способ: трудовой договор на работе по совместительству расторгается на основании заявления работника об увольнении по собственному желанию по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ или по соглашению сторон по п. 1 ч. 1 ст. 77, а затем заключается новый трудовой договор.

№ п/п Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения Сведения о приеме, переводе, увольнении Наименование Основание Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение Код выполняемой функции (при наличии) Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья ТК, федерального закона Наименование документа Дата Номер документа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 27.04.2020 ПРИЕМ Специалист по кадрам (совместитель) Приказ 27.04.2020 21/п

№ п/п Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения Сведения о приеме, переводе, увольнении Наименование Основание Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение Код выполняемой функции (при наличии) Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья ТК, федерального закона Наименование документа Дата Номер документа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 15.03.2018 ПРИЕМ Юрист Приказ 15.03.2018 16/п 2 27.04.2020 ПРИЕМ Специалист по кадрам (совместитель) Приказ 27.04.2020 21/п

В первом случае это кадровое мероприятие оформляется в виде перевода с работы по совместительству на основную работу у конкретного работодателя.

Во втором отражается увольнение с работы по совместительству и прием на основную работу у конкретного работодателя.

📌 Реклама Отключить

Что если последнее кадровое мероприятие — переименование организации?

Согласно Порядку, впервые представляя форму СЗВ-ТД на сотрудника, работодатель должен одновременно представить сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года. И здесь возникает вопрос: является ли такой записью запись о переименовании организации? Обратимся к Порядку.

Под кадровым мероприятием в Порядке понимается прием, перевод, увольнение работника, присвоение ему новой профессии (разряда, категории и т. п.), переименование организации, а также судебный запрет занимать определенную должность.

Значит, переименование также является кадровым мероприя­тием.

Однако если учесть, что новые сведения о наименовании организации уже внесены в раздел «Сведения о страхователе», а переименование организации не относится к трудовой деятельности работника, то указывать в первом отчете сведения о кадровом мероприятии «Переименование», произошедшем до 1 января 2020 года, не нужно. Указываются те кадровые мероприятия, сведения о которых характеризуют выполняемую работу: «Прием», «Перевод», «Установление (присвоение)».

Поэтому если последняя запись в трудовой книжке — запись о переименовании организации, то в форме СЗВ-ТД в качестве последнего кадрового мероприятия нужно указать предыдущую запись. Такую позицию занимают и отделения ПФ РФ.

Когда подавать сведения о приеме и увольнении в ПФ РФ?

Порядком установлено, что с 1 января 2021 года данные о приеме и увольнении нужно представлять в ПФ РФ по форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, следующего после издания соответствующего приказа.

Но ПФ РФ проинформировал о новых сроках отчетности о приеме на работу и увольнении на основании Постановления Правительства РФ от 08.04.2020 № 460, утвердившего Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее — Правила). Согласно этому постановлению работодатель представляет в ПФ РФ данные о приеме и увольнении работников не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения (п. 6 Правил). Правила действуют с 9 апреля по 31 декабря 2020 года.

Изменение сроков подачи таких сведений вызвано эпидемиологической обстановкой и принимаемыми государством мерами по снижению роста безработицы и напряженности на рынке труда. В частности, оперативные сведения от работодателей позволят центрам занятости населения быстрее принимать решение о предоставлении пособия по безработице.

📌 Реклама Отключить

Ответы Пенсионного фонда на актуальные вопросы по СЗВ-ТД

На сайте ПФ РФ опубликованы ответы на вопросы работодателей по поводу отчетности по форме СЗВ-ТД. Представим некоторые из них.

В каком отчетном периоде отразить кадровое мероприятие, если событие наступило в одном отчетном периоде, а приказ о кадровом изменении вышел в другом отчетном периоде?

Данное кадровое мероприятие следует отразить в том отчетном периоде, когда наступило событие.

Квалифицировать ли как кадровое мероприятие, подлежащее отражению в СЗВ-ТД, перевод сотрудника на другую должность на время отсутствия основного работника (например, на время отпуска по уходу за ребенком)? Является ли такое перемещение переводом на другую постоянную работу?

Нет, поскольку это не постоянная работа.

Нужно ли отменять письменное заявление работника о выборе бумажной трудовой книжки, если через некоторое время он подал письменное заявление о выборе электронной трудовой книжки?

Отменять не надо. При этом в сведениях о лицевом счете застрахованного лица будут учтены оба поданных заявления.

На работника в 2020 году представлены сведения по форме СЗВ-ТД в связи с переводом, а сведения о последнем касающемся этого лица кадровом мероприятии на 1 января 2020 года не представлены. Надо ли отменять сведения о переводе при повторном представлении сведений?

Отменять представленные сведения о переводе не надо. Необходимо представить форму СЗВ-ТД только с записью о последнем кадровом мероприятии по состоянию на 1 января 2020 года.

Требуется ли представление сведений о трудовой деятельности работника по форме СЗВ-ТД в случае реорганизации страхователя?

Требуется, с указанием кадрового мероприятия «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ».

Какое мероприятие проводить при изменении наименования отдела или должности без изменения трудовой функции работника?

Представляется форма СЗВ-ТД с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД».

При расчете стажа работников, трудящихся в районах Крайнего Севера, сверяем записи в трудовой книжке. Сейчас эти сведения не будут зафиксированы в отчете СЗВ-ТД. Как работодателю определить стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для расчета «северной» надбавки?

Работодатель вправе внести сведения о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях как в трудовую книжку, так и в сведения о трудовой деятельности.

За отчетный период работодатель представил формы СЗВ-ТД в отношении не всех работников. Теперь нужно представлять сведения сразу на всех работников или только на тех, кого не включали в отчет?

Если в отношении работников в первый раз сведения сданы без ошибок и приняты ПФ РФ, СЗВ-ТД за этот отчетный период сдается только в отношении оставшихся работников.