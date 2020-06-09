Резерв на оплату отпусков: как создавать и как провести в учете

Когда создавать резервы на оплату отпусков, какими способами можно это сделать и какие проводки в учете бюджетной организации.

Кому и когда создавать резерв

Исходя из норм ПБУ 8/2010 п.3 , ст. 4, ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ резерв расходов на оплату отпусков в 2020 году обязаны создавать все учреждения, исключение составляют учреждения, которые могут вести упрощенный бухучет.

Оплачиваемый отпуск за отработанное время должен предоставляться работникам (служащим) ежегодно. Также они имеют право претендовать на получение денежной компенсации за все неиспользованные отпуска, в том числе при увольнении по ТК РФ ст. 114, 115, 126, 127, ст. 46 Закона о государственной гражданской службе, ст. 21 Закона о муниципальной службе.

По данным нормам у учреждения возникает обязательство перед своими сотрудниками по гарантированной оплате отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск. Вместе с тем до момента фактического предоставления отпуска (назначения компенсации) размер отпускных (компенсации) и дата их выплаты остаются неопределенными.

Ре­зерв от­пус­ков со­зда­ет­ся на от­чет­ную дату. Этой датой для учреждения могут быть:

1) по­след­нее число каж­до­го ме­ся­ца — ва­ри­ант более тру­до­ем­кий;

2) по­след­нее число каж­до­го квар­та­ла — этот ва­ри­ант наи­бо­лее удобен;

3) 31 де­каб­ря — этот ва­ри­ант самый про­стой, но его могут применять лишь те организации, которые представляют участникам только годовую отчетность.

Какую дату для рас­че­та ре­зер­ва вы­брать — учреждение ре­ша­ет самостоятельно и за­креп­ля­ет это в своей Учет­ной по­ли­ти­ке.

Формирование резерва на оплату отпусков

Алгоритм формирования резерва закрепляется учреждением в учетной политике в соответствии с пунктом 302.1 Инструкции № 157н. При разработке порядка необходимо установить:

1) правила расчета оценочных значений (сумм резервов);

2) срок признания резервов в учете;

3) аналитические счета учета резервов (в рабочем плане счетов);

4) порядок инвентаризации резервов и отражение результатов в учете.

Рекомендации Минфина по расчету резервов отпусков изложены в Письме от 20.05.2015 № 02-07-07/28998, исходя из которого оценочное обязательство в виде резерва расходов на оплату отпусков за отработанное время предлагается создавать на последний день расчетного периода исходя из количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на отчетный период.

📌 Реклама Отключить

Формировать резерв необходимо отдельно по следующим обязательствам:

1) на оплату отпуска работникам за фактически отработанное время;

2) на уплату начисленных с отпускных сумм взносов в фонды.

Существует несколько методов определения резерва на оплату отпусков и страховых взносов. Они описаны в таблице 1.

Таблица 1. Методы определения резерва отпусков

Метод 1: индивидуальный расчет по каждому сотруднику Метод 2: расчет в целом по учреждению Метод 3: расчет по отдельным категориям сотрудников Резерв отп. = К x ЗП; Резерв отп. = К x ЗПср; Резерв отп. = К1 x ЗПср1

К2 x ЗПср2 К3 x ЗПср3; Резерв страх взн. = К x ЗП x С, К — количество не использованных дней отпуска за период с начала работы на дату расчета; ЗП — среднедневной заработок сотрудника на дату вычисления резерва; С — ставка страховых взносов Резерв страх взн. = К x ЗПср x С, К — общее количество не использованных сотрудниками дней отпуска за период с начала работы на дату расчета; ЗПср — средняя зарплата по всем сотрудникам по учреждению Резерв страх взн. = (К1 x ЗПср1 К2 x ЗПср2 К3 x ЗПср3) x С, К1, К2, К3 — количество всех дней неиспользованного отпуска каждой категории сотрудников; ЗПср1, ЗПср2, ЗПср3 — средняя зарплата, рассчитанная по каждой категории сотрудников

Первый метод при расчете резерва по каждому сотруднику более точный, но и более трудоемкий. Подходит для учреждений с небольшой численностью.

Второй метод является более приемлемым, но менее точно отражает сумму резерва.

Третий метод подойдет для расчета по каждой категории сотрудников, например, отдельно для руководителей, специалистов и иного персонала.

Пример 1

В учетной политике казенного учреждения предусмотрено определение «отпускного» резерва на 31 декабря исходя из данных о количестве дней неиспользованного отпуска и средней зарплаты по всех сотрудников в учреждении — метод 2.

На 31.12.2019 количество не использованных всеми работниками отпусков составило 790 дней, среднедневная зарплата за 2019 г. составила 1050 руб.

Сумма создаваемого резерва составит:

на оплату отпусков — 829 500,00 руб. (790 дн. * 1050 руб.);

на оплату страховых взносов, начисляемых с суммы отпускных, — 250 509,00 руб. (829 500,00 * 30,2 %).

Итого сумма сформированного резерва на 2020 год составит 1 080 009 руб. (829 500,00 250 509,00).

📌 Реклама Отключить

В соответствии с п. 302.1 Инструкции № 157н данные о состоянии и движении сумм, зарезервированных по выплате отпускных сотрудникам за фактически отработанное время, компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, а также платежи на обязательное социальное страхование формируются на счете 1.401.60. ХХХ «Резервы предстоящих расходов».

Для отражения данных обязательств на счетах санкционирования расходов применяется счет 1.502.99.ХХХ «Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)» (пункты 308, 309 Инструкции № 157н).

Создание резерва на оплату отпусков оформляется в бюджетном учете следующими бухгалтерскими записями, как в таблице 2.

Таблица 2. Бухгалтерские записи при создании резервов на оплату отпусков

Содержание операции Дебет Кредит Создан резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время (выплаты работникам и по страховым взносам) 1.401. 20. 211 (213)

1.109. 60.211 (213) 1. 401.61.211 (213) Отражены отложенные обязательства по резерву на оплату отпусков (выплаты работникам и по страховым взносам) 1. 501.93.211 (213) 1.502. 99.211(213)

📌 Реклама Отключить

Инвентаризация резервов по отпускам

Исходя из того, что суммы резервов отражаются в учете в оценочном значении, а остаток резерва может быть перенесен на следующий год, учреждения должны проводить ежегодную инвентаризацию резервов перед составлением годовой отчетности в порядке, предусмотренном учетной политикой.

Сумма исчисленного резерва за отчетный период сравнивается с фактической суммой расходов на оплату отпусков, выплату компенсаций за неиспользованные отпуска и страховых взносов, уплаченных с данных выплат. При необходимости величины резервов (отложенных обязательств) корректируются.

Кредитовое сальдо по счету 1.401.60.ХХХ должно равняться кредитовому сальдо по счету 1.502.99.ХХХ.