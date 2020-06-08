Какие меры поддержки разработаны для НКО и как ими воспользоваться: инструкция

Минэкономразвития опубликовало перечень социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки.

Как СОНКО, вошедшие в реестр, смогут воспользоваться предусмотренными видами поддержки, говорится в специальной памятке, подготовленной МЭР.

1. Льготные кредиты для НКО по ставке 2%

Суммарный объём выданных займов должен составить не менее 248 млрд рублей для всех юридических лиц, включая СОНКО.

Программа стартует 1 июня. Помимо льготной ставки, доступны особые условия погашения. Тем организациям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, организация должна будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

Кто может воспользоваться поддержкой?

• Социально ориентированные НКО, включённые в соответствующий реестр

На какие цели выдаётся кредит?

• Кредит выдаётся для покрытия любых документально подтверждённых расходов на деятельность организации. К ним относится выплата зарплаты, а также оплата ранее полученных кредитов по программам льготного кредитования и беспроцентных кредитов на поддержку и сохранение занятости.

На что нельзя потратить кредит?

• Кредитные средства нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность.

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Когда можно взять кредит и на какую сумму?

• Кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября. Чем раньше вы подадите заявку, тем больше будет доступная сумма кредита.

На какой срок предоставляется кредит?

Не более 1 года.

Как будет высчитываться сумма кредита?

Чтобы узнать максимальную сумму заёмных средств, нужно перемножить следующие показатели:

• расчётный размер оплаты труда — МРОТ с учётом районных коэффициентов, процентных надбавок, а также страховых взносов в размере 30%;

• численность работников;

• базовый период, который равен периоду с даты заключения договора до 1 декабря.

Выдача средств заёмщику после заключения договора лимитирована. Лимит средств, которые можно получить за один раз, рассчитывается так:

(расчётный размер оплаты труда) * 2 * (численность работников организации)

Оставшуюся часть кредита банк будет перечислять отдельными платежами раз в месяц, также в пределах этого лимита.

Правила погашения и списания кредита

Условия кредита зависят от периодов, в течение которых действует договор. Правила предусматривают три периода:

• Обязательный базовый период. Длится до 1 декабря 2020 года.

• Необязательный период наблюдения. Наступает, если заёмщик продолжает свою деятельность и сохранил персонал в установленных правилами пределах. Длится с 1 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

• Необязательный трёхмесячный период погашения. Может наступать как после базового периода, так и после периода наблюдения. Не наступает, если выполнены условия для списания кредита.

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Базовый период

• До 1 декабря 2020 года заёмщик не выплачивает никаких платежей.

• В это время для его кредита действует ставка не выше 2% годовых.

• Проценты, начисляемые за базовый период, переносятся в основной долг на дату окончания базового периода.

По окончании базового периода есть два варианта: списание кредита или его погашение.

Вариант 1. Применяется, если по итогам хотя бы одного месяца базового периода число работников заёмщика сократилось более чем на 20% по сравнению с численностью на 1 июня. В этом случае наступает период погашения. Вы должны выплатить кредит тремя равными платежами за три месяца: 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года.

Также обратите внимания, что в этот период для вас будет действовать не льготная (2%), а стандартная ставка, которую определяет сам банк при подписании договора согласно действующим у него программам.

Период погашения также наступает, если до 25 ноября введена процедура банкротства, приостановлена деятельность либо организация прекратила свою деятельность.

Вариант 2. Если организация сохранила не менее 90% сотрудников, начинается период наблюдения.

Период наблюдения

С 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года:

• в это время заёмщик также ничего не платит банку;

• для него действует конечная ставка не выше 2% годовых;

• начисляемые проценты переносятся в основной долг на дату окончания периода наблюдения.

Весь долг по кредиту, включая проценты, спишут полностью, если:

• по состоянию с момента получения кредита до 1 марта 2021 года число работников в конце каждого месяца составит не менее 90% от штата;

• не введена процедура банкротства, организация не прекратила свою деятельность;

• средняя зарплата одного работника в период наблюдения была не ниже МРОТ.

Если численность работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не будет опускаться ниже 80%, кредит спишут наполовину.

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Как будут проверять сохранение численности сотрудников?

Контролировать уровень занятости в компаниях будут с помощью специализированной блокчейн-платформы ФНС, которая уже запущена в работу. Сервис оперирует данными по страховым взносам, которые организации передают в Пенсионный фонд ежемесячно.

В каких банках будут выдавать такие кредиты?

Вы можете получить кредит в любом банке, который участвует в программе Минэкономразвития РФ. По состоянию на 1 июня 2020 г., такие кредиты уже выдают: ПАО «Сбербанк», АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», ПАО РНКБ Банк, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО ВТБ, ООО КБ «Кубань кредит», ПАО Банк «Кузнецкий», АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», ПАО АК БАРС БАНК, ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», ООО КБ Алтайкапиталбанк, АО АКБ «Энергобанк», ООО «СИБСОЦБАНК», АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «НБД-БАНК», «МСП Банк», ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Датабанк». Список кредитных организаций будет пополняться.

В каких НПА закреплены данные положения?

• Постановление Правительства от 15 мая 2020 года № 685;

• Постановление Правительства от 16 мая 2020 года № 696;

• Распоряжение Правительства от 16 мая 2020 года № 1286-р.

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2. Освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды

Информация о получения освобождения от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества и отсрочки оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер размещена на официальном сайте Росимущества по адресу: https://www.rosim.ru/activities/rent/support

3. Освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций — в части ежемесячных авансовых платежей

Информация о налоговых льготах и освобождении от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций — в части ежемесячных авансовых платежей будет размещена на официальном сайте ФНС России: https://www.nalog.ru/

Обращаться самостоятельно в отделения ФНС по указанному вопросу не нужно.