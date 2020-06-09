Все, что нужно знать о больничном: разъяснения от Госдумы

Иногда люди предпочитают не уходить на больничный, а переносить болезнь «на ногах» и продолжать ходить на работу, чтобы не потерять деньги. Сейчас такое поведение опасно не только для самого человека, но и для окружающих. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин ответил на самые частые вопросы о больничных листах.

Больничные регулируются Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и отдельными статьями ТК РФ.

В каких случаях выдают больничный лист?

болезнь (травма) гражданина;

долечивание работника в санаторно-курортном учреждении;

протезирование в стационаре;

болезнь члена семьи, за которым необходим уход;

беременность и предстоящие роды;

карантин.

Откуда берутся деньги на выплату пособия по нетрудоспособности?

Олег Шеин отметил, что бояться уходить на больничный не надо — деньги вам обязательно выплатят. Когда больничный выплачивается в связи с болезнью или травмой сотрудника:

за первые три дня выплаты идут из средств работодателя (страхователя);

за последующие дни — из средств Фонда социального страхования России.

В иных случаях — уход за больным членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в санатории — пособие выплачивается за счет средств ФСС с первого дня.

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«Больничный оплачивается из Фонда социального страхования. Соответственно, работодатель не несет каких?то личных убытков. Расходы идут за счет фонда, где нет бюджетных денег, а лежат отчисления с заработной платы сотрудника. Из этих денег в том числе оплачиваются больничные листы. Человек получает деньги из госучреждения свои, отложенные», — пояснил депутат.

От чего зависит размер пособия по нетрудоспособности?

От вашего стажа и среднего заработка. Если стаж составляет:

менее пяти лет — выплаты составят 60% среднего заработка;

от пяти до восьми лет — 80% среднего заработка;

более восьми — 100% среднего заработка.

Стаж высчитывается по трудовой книжке, договорам, справкам или сведениям о перечисленной заработной плате из ПФР.

Для расчета среднего заработка берут все выплаты, на которые уплачивались страховые взносы за последние два года, в том числе у предыдущего работодателя.

Все ли медицинские организации могут выдать больничный лист?

Больничный лист выдается медицинскими организациями, уполномоченными на экспертизу временной нетрудоспособности Это могут быть в том числе частные клиники с подходящей лицензией.

Платят пособие только за рабочие дни, выходные не считаются?

Пособие выплачивается за календарные дни, то есть за весь период, на который выдан листок нетрудоспособности.

Из этого правила есть исключения.

Есть ли минимум пособия?

Да. Бывают ситуации, когда работник за два предыдущих года не имел заработка или средний заработок получился ниже минимального размера оплаты труда. В этом случае пособие рассчитывается из МРОТ.

Также существует максимум пособия. Максимальная оплата больничного листа поставлена в зависимость от предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС. Величина ежегодно индексируется постановлениями Правительства РФ и характеризует максимальную сумму, с которой могут быть уплачены взносы в ФСС за год. Таким образом, оплачивать пособие в размере выше этого лимита ФСС не может (не получает на это взносов).

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Предельная база для начисления взносов составила:

в 2018 году — 815 000 руб.;

в 2019 году — 865 000 руб.;

на 2020 год — 912 000 руб.

Значит, в 2020 году значение среднедневного заработка для расчета максимальной выплаты по больничному составит не больше: (865 000 815 000) / 730 [дней] = 2 301,37 руб.

Влияет ли нарушение режима, предписанного лечащим врачом, на размер больничного?

Да, со дня нарушения пособие будут считать из МРОТ. Если причиной болезни сотрудника стало алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, то пособие за весь период болезни считают из МРОТ.

Какой максимальный срок нахождения на больничном?

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается за весь период до дня восстановления трудоспособности или установления инвалидности. Есть исключения.

Можно ли продлевать больничный?

Если по истечении 15-дневного срока пациенту не стало лучше, то для продления больничного потребуется медкомиссия. Если по медицинским показаниям больной должен лечь в стационар, то больничный оформляется на весь срок нахождения в лечебном учреждении. После этого врач больницы может продлить документ на 10 дней для реабилитации в домашних условиях.

Больничный по уходу за ребенком можно продлевать до его полного выздоровления только если ребенку меньше семи лет.

В случае длительного лечения медорганизация выдает новый листок нетрудоспособности и одновременно оформляет предыдущий листок нетрудоспособности для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

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Могут ли уволить человека на больничном?

Нет. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности ИП) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.