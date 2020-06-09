Сокращения у ИП: можно ли не платить выходное пособие?

Процедура сокращения работников (штата) прописана в ТК РФ достаточно подробно. Но можно ли считать ее одинаковой для юрлиц и ИП? Об этом — в нашем материале.

ИП и юрлицо как работодатели — есть ли разница?

ТК РФ (ст. 20) относит к числу работодателей 2 группы лиц:

юридические (организации);

физические, среди которых выделяются 2 подгруппы: физлиц, зарегистрированных как ИП и не имеющих такой регистрации.

Несмотря на наличие общего определения, во многих положениях ТК РФ термин «работодатели» сопровождают комментарии о том, какой именно группы/подгруппы касаются или не касаются эти положения. Кроме того, в ТК РФ имеется отдельная глава 48, посвященная особенностям регулирования взаимоотношений работников и работодателей-физлиц.

Таким образом, вопросы применимости положений ТК РФ напрямую зависят от того, кем именно является работодатель. Не сделано в этом смысле исключение и для процедуры сокращения работников (штата).

ТК РФ о сокращении персонала

Проанализируем тексты статей ТК РФ, посвященных вопросам сокращения персонала, с позиции предназначенности для работодателя того или иного вида.

Статья ТК РФ Рассматриваемый в статье вопрос Работодатель Юрлицо Физлицо ИП Физлицо не ИП 81 Возможность проведения сокращения персонала + + — 82 Необходимость информирования профсоюзной организации о сокращении + + — 178 Обязательность выплаты пособий (выходного и за период трудоустройства) в связи с сокращением + — — 179 Правила выбора работников, оставляемых на работе при сокращении персонала Не конкретизирован 180 Необходимость письменного предупреждения о сокращении и обязательность предложения другой имеющейся работы + — — 292 Установление особого срока для письменного предупреждения о сокращении при трудовом договоре, заключенном на срок до 2 месяцев Не конкретизирован 296 Установление особого срока для письменного предупреждения о сокращении работника, занятого на сезонных работах и особого размера выходного пособия + — — 318 Установление особой продолжительности периода выплаты пособий (выходного и за период трудоустройства) для работающих в районах Крайнего Севера и приравниваемых к ним + — —

Полученные данные свидетельствуют о том, что:

приведенным в ТК РФ правилам сокращения персонала обязаны следовать только юрлица;

работодатель-ИП может прибегать к увольнению по сокращению, но описанные в ТК РФ правила такого увольнения установлены не для него (исключение составляют обязанность проинформировать профсоюзную организацию и возможность воспользоваться правилами выбора работников, оставляемых на работе);

для работодателя-физлица, не являющегося ИП, возможности сокращения персонала ТК РФ не предусматривает.

Это значит, для ИП законодательно установленные правила сокращения численности (штата) отсутствуют.

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По каким правилам проходит сокращение у ИП?

Несмотря на то, что для ИП процедура сокращения персонала законодательно не прописана, он может следовать определенным правилам, применяя в том числе и те, которые обязательны для юрлиц. Но ему придется эти правила закрепить документально. Документом, содержащим такие правила, станет трудовой договор с конкретным работником (ст. 307 ТК РФ).

Если же в тексте трудового соглашения отсутствует описание порядка действий при сокращении работников (штата), то у ИП не возникает обязанностей по:

выплате пособий (выходного и за период трудоустройства);

письменному информированию работника об увольнении в связи с сокращением;

предложению другой имеющейся работы;

соблюдению сроков предупреждения о предстоящем сокращении.

Таким образом, невключение в трудовой договор, заключаемый работодателем-ИП, условий, сопровождающих сокращение, делает законодательно обоснованной невыплату им выходного пособия в случае увольнения работника из-за сокращения.

Правомерность такой точки зрения подтверждают судебные решения, содержащиеся в:

Определении КС РФ от 20.03.2014 № 476-О;

Кассационном определении Хабаровского краевого суда от 09.07.2010 по делу № 33-4591;

Определении Красноярского краевого суда от 04.02.2015 № 33-933;

Определении Приморского краевого суда от 14.07.2015 № 33-5869/2015.

Включение же в текст трудового соглашения условий, сопровождающих увольнение по сокращению персонала, делает их для ИП обязательными для исполнения. Об этом свидетельствуют и выводы судов, приводимые в:

Постановлении Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15;

Кассационном определении судебной коллегии по гражданским делам ВС Республики Карелия от 18.05.2010 № 33-1404-2010;

Апелляционном определении ВС Республики Алтай от 04.09.2013 по делу № 33-647;

Апелляционном определении Архангельского облсуда от 09.10.2013 по делу № 33-5912/2013.

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Подводим итоги

Обязательность применения положений ТК РФ предопределяется, в частности, тем, к какой группе (юридических или физических лиц) относится работодатель. Работодатель-ИП является физлицом, и это обусловливает для него необязательность следования правилам, установленным ТК РФ для юрлиц.

В текстах статей ТК РФ, посвященных вопросам сокращения персонала, имеется указание на то, что эти правила действуют для юрлиц. Поэтому ИП не обязан их выполнять.

ИП может определить применяемые при сокращении персонала правила в трудовом договоре с работником. В этом случае ИП будет обязан следовать этим правилам.