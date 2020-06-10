В начале июня объем покупок москвичей в торговых центрах вырос на 82%, а траты в салонах красоты в Подмосковье — в 35 раз. Как восстанавливается потребительская активность населения и бизнес в разных уголках нашей страны?

Москва не сразу открывалась

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В Москве ограничения начали постепенно снимать сразу после майских праздников. 12 мая возобновили работу более 300 крупных промышленных предприятий и строек. 25 мая частично открылись МФЦ и каршеринг на долгосрочную аренду. Но самые значительные послабления начались 1 июня. С этого дня открылись непродовольственные магазины и гипермаркеты, автосалоны, химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды, велопрокат. Жителям города разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на улице, правда поначалу только по специальному графику.

По данным «Русского Стандарта» (входит в топ-5 крупнейших эквайеров России), в первый день лета сумма покупок по картам в Москве выросла на 33%. Больше всего жители столицы увеличили траты на такси, обувь и одежду. При этом количество операций осталось без существенных изменений. Получается, что сумма покупок выросла на треть за счет увеличения среднего чека.

Статистика эквайрингового бизнеса ВТБ показывает, что в первую неделю июня объем покупок москвичей в торговых центрах увеличился на 82% по сравнению с последней неделей марта, то есть накануне введения режима самоизоляции и закрытия ТЦ. Одновременно выросли и число пунктов приема оплаты, и количество покупок, и средний чек. При этом относительно периода до пандемии — например, первой недели февраля — общие показатели трат посетителей торговых центров в начале июня все еще были ниже на 51%.

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3 июня в Подмосковье открылись салоны красоты, и жители Москвы и пригорода начали активно их посещать. За первые дни их работы объем трат клиентов вырос в 35 раз по сравнению с началом апреля. При этом относительно первой недели февраля общие показатели трат посетителей пока ниже почти на 70%.

Регионы обгоняют столицу

Статистика ПСБ подтверждает, что в мае и июне объем трансакций по картам начал восстанавливаться после апрельского спада по всей стране. Так, в апреле, когда большинство российских регионов ввели режим самоизоляции, объем платежей по картам снижался до 35–40% от нормального «докоронавирусного» уровня. В мае объемы трансакций по картам выросли уже до 80% от нормального уровня.

Однако темпы восстановления по регионам довольно сильно разнятся. Например, во второй половине мая самый динамичный рост оборота по картам показали жители Калуги ( 242% по сравнению с аналогичным периодом апреля), Йошкар-Олы ( 157%), Липецка ( 115%), Калининграда ( 107%) и Ульяновска ( 88%). Для сравнения: в Москве с 12 по 31 мая текущего года рост общей суммы покупок составил лишь 29%.

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По данным фонда «Петербургская политика», после отмены всероссийского периода нерабочих дней самые высокие темпы снятия ограничений зафиксированы в Смоленской, Калининградской, Белгородской, Томской областях и Татарстане. Статистика Сбербанка свидетельствует, что в мае в этих регионах индекс потребительской активности (доля от обычного потребления в субъекте) был значительно выше, чем в среднем по стране и, в особенности, в Москве, где основная часть ограничений была снята только в июне.

Категории-спринтеры

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В «Русском Стандарте» отмечают, что в мае, после завершения периода нерабочих дней, наибольший рост количества операций в целом по стране был зафиксирован в категориях «книжные и магазины игрушек» (191%), «магазины одежды и спортивных товаров» (178%), «ювелирные украшения» (110%), «финансовые сервисы» (83%) и «супермаркеты» (45%). При этом в столице в пятерку лидеров вместо супермаркетов входят магазины электроники.

Снижение трансакционной активности по картам пришлось на те направления, где все еще сохраняются ограничения. Например, в категориях «туристические агентства» и «авиабилеты».

В целом в глубоком минусе относительно объемов прошлого года все еще находятся Duty Free, «отели», «турагентства», «аренда авто» и «авиабилеты». Расходы в этих категориях на последней неделе мая снизились на 84–96% год к году. Лучше всего себя чувствуют «компьютеры и ПО», «винные магазины», «телекоммуникационные услуги», «бытовая техника и электроника» и «продуктовые магазины». Траты в этих категориях россияне значительно увеличили относительно прошлого года.

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Бизнес в режиме выживания

Данные дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка показывают, что обороты по счетам компаний малого и среднего бизнеса начали свой восстановительный рост сразу после отмены всеобщего режима нерабочих дней. Если за неделю 4–10 мая обороты были ниже аналогичного периода прошлого года на 27,5%, то 11–18 мая глубина падения сократилась до 21,5%, а на последней неделе мая — до 14,2%.

По данным «Тинькофф», средняя выручка бизнеса на последней неделе мая уже превышала показатель февраля на 1%. А в первую неделю июня обороты выросли уже на 8% к февралю.

Активность малого бизнеса, которую рассчитывает «Эвотор» на основе данных о количестве работающих онлайн-касс, на последней неделе мая в среднем по России была ниже показателя начала марта на 36,1%. При этом наибольшее снижение показали малые предприятия Чечни, Дагестана и Москвы. Меньше всего отклонения были в Ленинградской, Томской и Оренбургской областях.