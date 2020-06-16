Новый Большой брат. Единый регистр граждан: что это и зачем

08.06.2020 Президент подписал Федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

В федеральном регистре будет содержаться информация о гражданах РФ, иностранных гражданах и лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории России, а также о российских гражданах, постоянно проживающих за границей.

Регистр будет содержать сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и смерти, семейном положении, гражданстве РФ и иных государств, идентификаторах (номер паспорта, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС), сведения о регистрационном учете, о постановке на воинский учет, документах об образовании, сведения из службы занятости, ссылки на записи в регистре о родителях/детях. Также регистр будет содержать ссылку на профиль в Госуслугах. Каждой записи присваивается уникальный идентификационный номер, который не подлежит изменению.

Согласно законопроекту, основной целью создания федерального регистра является создание системы учета сведений о населении Российской Федерации, обеспечивающей их актуальность и достоверность.

Данные регистра должны использоваться в социальных целях: реализации политики в сфере социально-экономического развития и статистического учета. Также одной из озвученных причин принятия закона заявлялось использование информации для оказания адресной поддержки от государства, в том числе в условиях распространения COVID-19.

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До 01.01.2023 использование федерального регистра не будет обязательным, переходный период устанавливается до 31.12.2025

Противники принятия указанного закона говорят о том, что в результате государство получит инструмент для более совершенного контроля над информацией о гражданах в ущерб их безопасности.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в настоящее время сведения, подлежащие внесению в федеральный регистр, уже содержатся в базах данных 12 ведомств, и закон не предусматривает сбора новых данных о гражданах, а только сводит всю эту информацию в одну базу данных. Его несомненным преимуществом является значительное сокращение временных издержек на взаимодействие граждан с государственными органами, так как не будет необходимости в получении справок и документов, орган сам сможет узнать необходимую информацию. Также актуальные данные о гражданах в режиме онлайн позволят государству оперативно реагировать на изменение условий и помогать конкретным социальным группам или гражданам.

Еще одна проблема — риск утечки персональных данных и возможных злоупотреблений в связи с этим.

В связи с этим доступ к системе строго регламентирован. Предусмотрено, что государственные органы будут иметь доступ к федеральному регистру только в части своей компетенции. То есть, если госслужащий работает в Пенсионном фонде, он не может получить сведения о воинском учете либо об образовании гражданина.

Кроме того, в законе установлено, что органам государственной власти Российской Федерации информация из федерального регистра предоставляется, по общему правилу, обезличенной. Доступ к не обезличенной информации возможен исключительно для целей обеспечения актуальности и достоверности информационных ресурсов (исправления ошибок), совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций. Это также минимизирует риск того, что орган может получить информацию, которая его к полномочиям не относится.

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В законе также прямо предусмотрено, что изменение перечня органов, организаций и лиц, которые предоставляют (актуализируют) сведения в федеральный регистр и которым предоставляются указанные сведения, могут осуществляться только посредством внесения изменений в данный Закон. Такое закрепление в самом законе, а не в подведомственных актах способствует более полному общественному контролю.

На повышение уровня защиты системы направлена и обязательная фиксация как вносимых в федеральный регистр изменений, так и запросов, отправляемых посредством межведомственного электронного взаимодействия с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

С точки зрения практикующего адвоката целесообразность принятия данного закона, несмотря на имеющиеся недостатки, также несомненна. Разрозненность информации в различных реестрах создает хаос и противоречия в таких сведениях, а постоянная актуализация этих данных в каждом отдельном реестре требует значительных финансовых вложений.

Возможность получения актуальной информации ускорит не только получение государственных услуг, но будет способствовать свершению более эффективного правосудия, более оперативно защищать граждан, чьи права и интересы могут быть нарушены в связи с отсутствием необходимой информации, сведет к минимуму возможные фальсификации, например, в вопросах гражданства, образования и т.п. Предусмотренная законом возможность обращения суда к федеральному регистру позволит оперативно получить информацию, необходимую для правильного разрешения дела. На основании этого закона нотариусы получат право доступа к информации, необходимой им для совершения нотариальных действий.

Создание государством федерального регистра о населении для целей получения наиболее полной информации является вполне ожидаемым и поступательным шагом в условиях цифровизации и содействует дальнейшему развитию информационного общества.

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Федеральный регистр, как и любой другой инструмент, может служить как целям положительным, так и нести вред в зависимости от того, в чьих руках он находится. Но это совсем не означает, что этот инструмент обществу не нужен, необходимо лишь установить четкие правила о том, как им нужно пользоваться, чтобы не нарушить интересы общества. Представляется, что данный закон в большой степени эту функцию выполняет. А как оно будет на практике мы скоро узнаем.