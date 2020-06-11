Памятка: по каким правилам офисам работать после выхода из карантина

Собрали очень краткую подборку мер, которых нужно придерживаться компаниям при выходе в офис в Москве.

Правила возобновления работы в офисе (краткий обзор)

В Москве поэтапно снимаются ограничения, установленные в связи с введением режима повышенной готовности.

Указом Мэра Москвы 8 июня 2020 г. № 68-УМ (далее - Указ № 68-УМ) отменены пропуска и для организаций по сферам деятельности указаны даты, с которых они могут приступить к работе.

При работе в офисе необходимо выполнить требования Роспотребнадзора и региональных властей. Для Москвы требования в Приложении №7 к Указу № 55-УМ.

Норма Обязанность Работодателя Как Работодателю подтвердить исполнение обязанности п. 2.1 Не допускать к работе работников: с диагнозом сахарный диабет, ожирение,

с диагнозом гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени,

беременные женщины,

с признаками ОРВИ,

с установленным диагноза ОРВИ, 2019-nCoV (или лиц с ним проживающих) Для тех кто не на больничном документы, подтверждающие оформление: дистанционной работы.

оплачиваемого отпуска вне графика. п. 2.2 Обеспечить соблюдение работниками режима использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки: маски - на рабочих местах и (или) территории работодателя (исключение работник в помещении один);

перчатки - на рабочих местах и (или) территории работодателя в случаях посещения мест общего пользования (лифтов, санузлов, мест приема пищи, а также физического контакта с предметами, используемыми неограниченным кругом лиц, в том числе дверными ручками, поручнями, иными подобными предметами. Документы, подтверждающие закупку СИЗ.

Журнал выдачи СИЗ.

Журнал сдачи работниками СИЗ (при сдачи СИЗ рекомендуется указывать износ 100 %).

Приказ об использовании СИЗ.

Ознакомление с приказом работников.

Запас масок и перчаток (рекомендуется иметь запас на 5 дней по количеству сотрудников в зависимости от продолжительности их рабочего дня). п. 2.3 Измерять работникам температуру: при допуске на рабочее место;

не менее одного раза в 4 часа в течение рабочего дня (п. 4.7 Письма Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24). Приказ о назначении ответственного лица за измерение температуры.

Журнал регистрации измерения температуры.

Фиксация отказа работника измерять температуру.

Направление сообщений об отказе измерять температуру в Роспотребнадзор.

Фиксация повышенной температуры (в акте и приказе об отстранения от работы). п. 2.5., 2.6 Исследование работников на COVID-19 В период с 01.06.2020 г. в течение каждых 15 дней провести в отношении не менее 10 % работников исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством РФ.

Забор крови у работников для выявления иммунитета к COVID-19 в порядке и сроки, установленные Департаментом здравоохранения города Москвы. Организация сама определяет кого направить на тестирование. Если работник не хочет, то нужно получить письменный отказ и направить на тестирование другого, чтобы выполнить требования по количеству тестируемых. п. 2.7 Обеспечение соблюдения дистанции между стационарными рабочими местами или установление между ними разделительных перегородок. (Количество лиц в одном помещении п. 4.5 Письма Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24)

Как Работодателю подтвердить исполнение требований

по информированию работников: ознакомление с приказами (например, правила использования СИЗ), памятки (признаки инфекции)

по проветриванию, дезинфекции и уборке:

1. Необходимо вести журнал с графиком проветривания, дезинфекции и уборки.

2. Промаркировать инвентарь для уборки в разных помещениях.

Подробнее с требованиями и рекомендациями можно ознакомиться в документах:

1. Приложение №7 к указу Мэра Москвы от 7.05.2020 № 55-УМ (не отменен Указом № 68 - УМ).

2. Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 “О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”

3. Письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 “О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников”

4. Письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 “О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19”

5. Информация Роспотребнадзора от 23.04.2020 № б/н “О рекомендациях как выбрать антисептик против коронавируса”

6. Рекомендациями Роспотребнадзора для предприятий по сферам деятельности можно посмотреть здесь .

Источник – RUNETLEX