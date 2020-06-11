Памятка: по каким правилам офисам работать после выхода из карантина

Собрали очень краткую подборку мер, которых нужно придерживаться компаниям при выходе в офис в Москве.
Правила возобновления работы в офисе (краткий обзор)
В Москве поэтапно снимаются ограничения, установленные в связи с введением режима повышенной готовности.
Указом Мэра Москвы 8 июня 2020 г. № 68-УМ (далее - Указ № 68-УМ) отменены пропуска и для организаций по сферам деятельности указаны даты, с которых они могут приступить к работе.
При работе в офисе необходимо выполнить требования Роспотребнадзора и региональных властей. Для Москвы требования в Приложении №7 к Указу № 55-УМ.
Норма
Обязанность Работодателя
Как Работодателю подтвердить исполнение обязанности
п. 2.1
Не допускать к работе работников:
Для тех кто не на больничном документы, подтверждающие оформление:
п. 2.2
Обеспечить соблюдение работниками режима использования
средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов
дыхания (маски, респираторы) и перчатки:
п. 2.3
Измерять работникам температуру:
п. 2.5., 2.6
Исследование работников на COVID-19
Организация сама определяет кого направить на тестирование.
Если работник не хочет, то нужно получить письменный отказ и направить на тестирование другого, чтобы выполнить требования по количеству тестируемых.
п. 2.7
Обеспечение соблюдения дистанции между стационарными рабочими местами или установление между ними разделительных перегородок.
(Количество лиц в одном помещении п. 4.5 Письма Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24)
Как Работодателю подтвердить исполнение требований
по информированию работников: ознакомление с приказами (например, правила использования СИЗ), памятки (признаки инфекции)
по проветриванию, дезинфекции и уборке:
1. Необходимо вести журнал с графиком проветривания, дезинфекции и уборки.
2. Промаркировать инвентарь для уборки в разных помещениях.
Подробнее с требованиями и рекомендациями можно ознакомиться в документах:
1. Приложение №7 к указу Мэра Москвы от 7.05.2020 № 55-УМ (не отменен Указом № 68 - УМ).
2. Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 “О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”
3. Письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 “О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников”
4. Письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 “О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19”
5. Информация Роспотребнадзора от 23.04.2020 № б/н “О рекомендациях как выбрать антисептик против коронавируса”
6. Рекомендациями Роспотребнадзора для предприятий по сферам деятельности можно посмотреть здесь.
Источник – RUNETLEX