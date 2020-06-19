В России создадут федеральный регистр сведений о населении

Президент подписал Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

В чем суть документа?

Закон устанавливает организационно-правовые основы формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России (далее — Регистр), в том числе сбора, обработки, хранения, получения, использования и защиты указанных сведений, а также обеспечения актуальности и достоверности иных содержащих сведения о населении РФ государственных информационных ресурсов и муниципальных информационных ресурсов.

Зачем нужно потребовалось создавать Регистр?

В пояснительной записке к проекту данного закона говорится, что создание Регистра позволит решить ряд задач, в том числе:

— обеспечить достоверность и актуальность информации о населении;

— обеспечить переход на качественно новый уровень расчёта и начисления налогов на доходы физических лиц;

— обеспечить повышение эффективности борьбы с правонарушениями, сокращение числа мошеннических действий при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, повышение собираемости платежей в бюджеты;

— сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций.

Что будет представлять собой Регистр?

Регистр планируется как совокупность сведений о гражданах РФ. Эти сведения содержатся в государственных информационных системах различных властных структур. Также новый ресурс будет включать сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих в РФ, либо признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ, а также об иностранных гражданах, временно пребывающих в РФ и осуществляющих в установленном порядке трудовую деятельность.

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Установлено, что формирование и ведение Регистра, включая сбор, обработку, хранение, получение, использование и защиту содержащихся в нём сведений, будет осуществляться в государственной информационной системе. Порядок функционирования этой системы определит Правительство РФ.

Какие сведения включат в Регистр?

В Регистр будут вноситься сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, сведения о семейном положении и др.), а также его идентификаторы, включающие в том числе сведения: о постановке на учёт в налоговом органе, о постановке на воинский учёт, о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, о постановке на учёт в органах службы занятости и др.

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Кто будет вести Регистр?

Ведение Регистра поручено осуществлять ФНС России посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Кто и как получит доступ к сведениям из Регистра?

Сведения, содержащиеся в Регистре, будут предоставляться органам государственной власти РФ, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, органам управления государственными внебюджетными фондами, МФЦ, избирательным комиссиям, комиссиям референдума, нотариусам, а также физлицу или его законному представителю в части сведений, составленных в отношении данного лица.

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Физлица смогут получить сведения из Регистра посредством единого портала госуслуг, а также с использованием региональных порталов государственных и муниципальных услуг после прохождения процедур идентификации и аутентификации. Предоставление сведений различным органам будет осуществляться посредством использования систем межведомственного электронного взаимодействия.

Когда заработает новый ресурс?

Со дня официального опубликования Закона № 168-ФЗ, т.е. с 8 июня 2020 г. и до 31 декабря 2025 г. предусмотрен переходный период. За это время Правительство помимо прочего определит порядок первоначального включения сведений в Регистр, сроки направления таких сведений, порядок и сроки проведения проверки их полноты, актуальности и достоверности.